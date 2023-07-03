https://ukraina.ru/20230703/1047762219.html

Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыск

Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыск - 03.07.2023 Украина.ру

Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыск

В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета

2023-07-03T13:35

2023-07-03T13:35

2023-07-03T13:36

новости

россия (рф)

украина

всу

хортица

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047762837_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_b17ddf0468cc4b00b5b932bd7af7d3cb.png

Украинский предприниматель финансировал ВСУ за счет продаж водки в России. С начала специальной операции на Украине он в течение трех месяцев перечислил на Украину более 500 млн рублей. Сотрудники следственного комитета России возбудили уголовное дело и объявили предпринимателя в розыск. Речь идет о собственнике алкогольного холдинга Global Spirits (бренд "Хортица") Евгении Черняке.В июне 2023 года Черняк приобрёл и поставил военнослужащим ВСУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.Следственный комитет установил причастность к деяниям Черняка двух доверенных лиц, оба задержаны сотрудниками полиции.Сотрудники спецслужб провели обыск о одном из московских офисов Черняка, опросили одного из руководителей холдинга, а также изъяли документы, которые могут служить доказательством пособничества терроризму.Обыски провели в жилых, офисных и складских помещениях, а также на территории двух предприятий в Московской и Вологодской областях, провели допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций.

https://ukraina.ru/20230703/1047759184.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), украина, всу, хортица, терроризм