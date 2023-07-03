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Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыск
Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыск - 03.07.2023 Украина.ру
Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыск
В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета
2023-07-03T13:35
2023-07-03T13:35
2023-07-03T13:36
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Украинский предприниматель финансировал ВСУ за счет продаж водки в России. С начала специальной операции на Украине он в течение трех месяцев перечислил на Украину более 500 млн рублей. Сотрудники следственного комитета России возбудили уголовное дело и объявили предпринимателя в розыск. Речь идет о собственнике алкогольного холдинга Global Spirits (бренд "Хортица") Евгении Черняке.В июне 2023 года Черняк приобрёл и поставил военнослужащим ВСУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.Следственный комитет установил причастность к деяниям Черняка двух доверенных лиц, оба задержаны сотрудниками полиции.Сотрудники спецслужб провели обыск о одном из московских офисов Черняка, опросили одного из руководителей холдинга, а также изъяли документы, которые могут служить доказательством пособничества терроризму.Обыски провели в жилых, офисных и складских помещениях, а также на территории двух предприятий в Московской и Вологодской областях, провели допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия (рф), украина, всу, хортица, терроризм
Новости, Россия (РФ), Украина, ВСУ, Хортица, терроризм
Украинский бизнесмен спонсировал ВСУ за счет продаж водки в России, его объявили в розыск
13:35 03.07.2023 (обновлено: 13:36 03.07.2023)
В Москве объявлен в розыск украинский бизнесмен, обвиняемый в финансировании террористической деятельности. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета
Украинский предприниматель финансировал ВСУ за счет продаж водки в России. С начала специальной операции на Украине он в течение трех месяцев перечислил на Украину более 500 млн рублей. Сотрудники следственного комитета России возбудили уголовное дело и объявили предпринимателя в розыск. Речь идет о собственнике алкогольного холдинга Global Spirits (бренд "Хортица") Евгении Черняке.
"Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Соучастники организовали перечисление военнослужащим ВСУ [...] денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории РФ", - говорится в сообщении.
В июне 2023 года Черняк приобрёл и поставил военнослужащим ВСУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.
Следственный комитет установил причастность к деяниям Черняка двух доверенных лиц, оба задержаны сотрудниками полиции.
Сотрудники спецслужб провели обыск о одном из московских офисов Черняка, опросили одного из руководителей холдинга, а также изъяли документы, которые могут служить доказательством пособничества терроризму.
Обыски провели в жилых, офисных и складских помещениях, а также на территории двух предприятий в Московской и Вологодской областях, провели допросы учредителей и руководителей входящих в холдинг организаций.