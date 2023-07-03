https://ukraina.ru/20230703/1047760552.html

Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках

Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках - 03.07.2023 Украина.ру

Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках

Организаторы чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге решили не приглашать на соревнования российских и белорусских спортсменов, фактически проигнорировав допуск со стороны международной федерации. Об этом 3 июля написало издание РБК

2023-07-03T11:47

2023-07-03T11:47

2023-07-03T11:47

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"Ну и пусть тогда немцы и итальянцы гребут куда подальше. Такие обычно позже огребают, история знает примеры", - отреагировал один из пользователей сети.В конце апреля Международная федерация гребли на байдарках и каноэ приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

https://ukraina.ru/20230702/1047752664.html

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новости, гребля, спорт, германия, чемпионат