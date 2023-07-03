Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках - 03.07.2023 Украина.ру
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Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках
Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках - 03.07.2023 Украина.ру
Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках
Организаторы чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге решили не приглашать на соревнования российских и белорусских спортсменов, фактически проигнорировав допуск со стороны международной федерации. Об этом 3 июля написало издание РБК
2023-07-03T11:47
2023-07-03T11:47
новости
гребля
спорт
германия
чемпионат
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"Ну и пусть тогда немцы и итальянцы гребут куда подальше. Такие обычно позже огребают, история знает примеры", - отреагировал один из пользователей сети.В конце апреля Международная федерация гребли на байдарках и каноэ приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
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новости, гребля, спорт, германия, чемпионат
Новости, гребля, спорт, Германия, чемпионат

Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках

11:47 03.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГребля на байдарках и каноэ
Гребля на байдарках и каноэ - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Организаторы чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге решили не приглашать на соревнования российских и белорусских спортсменов, фактически проигнорировав допуск со стороны международной федерации. Об этом 3 июля написало издание РБК

"Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования", - сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.

"Ну и пусть тогда немцы и итальянцы гребут куда подальше. Такие обычно позже огребают, история знает примеры", - отреагировал один из пользователей сети.
В конце апреля Международная федерация гребли на байдарках и каноэ приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
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