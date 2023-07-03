Вопреки решению международной федерации: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле на байдарках
Организаторы чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге решили не приглашать на соревнования российских и белорусских спортсменов, фактически проигнорировав допуск со стороны международной федерации. Об этом 3 июля написало издание РБК
"Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования", - сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод.
"Ну и пусть тогда немцы и итальянцы гребут куда подальше. Такие обычно позже огребают, история знает примеры", - отреагировал один из пользователей сети.
В конце апреля Международная федерация гребли на байдарках и каноэ приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.
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