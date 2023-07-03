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"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на Аксёнова

"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на Аксёнова - 03.07.2023 Украина.ру

"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на Аксёнова

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который готовил покушение на главу Республики Крым Сергея Аксёнова. Видео с признательными показаниями распространила пресс-служба ФСБ

2023-07-03T11:33

2023-07-03T11:33

2023-07-03T11:33

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Российские силовики задержали украинского агента, который готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова. Подозреваемого арестовали. Он во всем сознался.Задержанный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины и неким куратором по имени Игорь. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима, ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым, в Симферополь.Мужчину задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Эксперт установил, что задержанный забрал из тайника взрывное устройство комбинированного типа: осколочное и зажигательное.Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу. По его словам, устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации. "Так и будет", добавил он."Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. Подозреваемый задержан. Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны", - написал Аксёнов в телеграм-канале.Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

https://ukraina.ru/20230703/1047757201.html

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новости, россия (рф), крым, сергей аксенов, украина, фсб, покушение, подрыв