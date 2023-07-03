https://ukraina.ru/20230703/1047759184.html
"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на Аксёнова
"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на Аксёнова - 03.07.2023 Украина.ру
"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на Аксёнова
Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который готовил покушение на главу Республики Крым Сергея Аксёнова. Видео с признательными показаниями распространила пресс-служба ФСБ
2023-07-03T11:33
2023-07-03T11:33
2023-07-03T11:33
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Российские силовики задержали украинского агента, который готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова. Подозреваемого арестовали. Он во всем сознался.Задержанный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины и неким куратором по имени Игорь. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима, ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым, в Симферополь.Мужчину задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Эксперт установил, что задержанный забрал из тайника взрывное устройство комбинированного типа: осколочное и зажигательное.Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу. По его словам, устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации. "Так и будет", добавил он."Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. Подозреваемый задержан. Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны", - написал Аксёнов в телеграм-канале.Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.
https://ukraina.ru/20230703/1047757201.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия (рф), крым, сергей аксенов, украина, фсб, покушение, подрыв
Новости, Россия (РФ), Крым, Сергей Аксенов, Украина, ФСБ, покушение, подрыв
"Планировал подорвать кортеж". Задержанный признался в подготовке покушения на Аксёнова
Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который готовил покушение на главу Республики Крым Сергея Аксёнова. Видео с признательными показаниями распространила пресс-служба ФСБ
Российские силовики задержали украинского агента, который готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова. Подозреваемого арестовали. Он во всем сознался.
Задержанный рассказал, что в декабре 2022 года был завербован спецслужбами Украины и неким куратором по имени Игорь. Мужчину обучили подрывному делу, маскировке и нанесению грима, ухода от преследования. После этого он получил задание поехать в Крым, в Симферополь.
"Я выходил каждый день на связь с Игорем, ждал дальнейших указаний. Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль для установки туда мины. Чтоб потом поставить этот автомобиль на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксёнова Сергея Валерьевича", - сказал задержанный.
Мужчину задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Эксперт установил, что задержанный забрал из тайника взрывное устройство комбинированного типа: осколочное и зажигательное.
Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу. По его словам, устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации. "Так и будет", добавил он.
"Благодарю сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики Крым, которое готовили агенты террористического киевского режима. Подозреваемый задержан. Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны", - написал Аксёнов в телеграм-канале.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.