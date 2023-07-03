Никита Медкович о том, куда катится западный мир - 03.07.2023 Украина.ру
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Никита Медкович о том, куда катится западный мир
Никита Медкович о том, куда катится западный мир - 03.07.2023 Украина.ру
Никита Медкович о том, куда катится западный мир
В США понимают, что в ближайшие годы Китай сможет сильно увеличить свою оборонную мощь, в том числе за счет создания собственного ядерного оборонного комплекса, который сделает невозможным масштабную конвенционную войну против Китая, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2023-07-03T17:13
2023-07-03T17:14
интервью
запад
зарубежье
никита мендкович
швеция
китай
сша
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру– Никита, китайские военные начали моделировать сценарий тотальной войны на фоне роста напряженности в отношении США, сообщает газета South China Morning Post. Какой может быть война?– Я считаю, что война носила и, главное, носит гибридный характер.Нужно напомнить, что в момент начала торговой войны Китая и США в 2018 году происходило использование не только механизмов экономических рестрикций, но и организация цветных революций по периметру Китая.Напомню: были беспорядки в Гонконге, организовывались масштабные беспорядки под антикитайскими лозунгами в Казахстане, в Кыргызстане были подобные попытки.Это говорит о том, что США цветные революции применяет наравне с механизмами торговой войны.Кроме того, я должен напомнить, что (президент США — Ред.) Байден фактически дезавуировал более раннюю позицию США, которые признавали Тайвань частью территории Китая. Были заявления Белого дома США о том, что в случае, если Китай будет наводить конституционной порядок на Тайване, вооруженные силы (США — Ред.) вмешаются. Фактически они заявили о территориальных претензиях Китаю, и не исключают прямой войны.Я знаю из своих источников прогноз американских генералов, что где-то до 2025-2027 годов... Если начинать конфликты, то нужно действовать в этот промежуток. Потому, что дальше Китай сможет очень сильно увеличить свою оборонную мощь, в том числе, за счет строительства ракетных шахт, создания собственного ядерного оборонного комплекса, который сделает невозможным масштабным конвенционную войну против Китая.К 2030 году уже ожидается, что Китай может добиться военного превосходства над США, армия которых сейчас переживает очень серьезный кризис.Вообще я хотел бы сказать про американскую гегемонию. Если мы берем то, что пишут западные СМИ, говорят западные эксперты – это совершенно (иные — Ред.) оценки и суждения, чем то, что пытаются протолкнуть нам через их пропаганду.Например, тот же самый мятеж Пригожина. Сейчас западные СМИ внушают аудитории, что мятеж показал слабость России, какой-то раскол общества.Но, например, Совет по внешней политики США – это крупный аналитический центр при Байдене – опубликовал большой доклад о прошедшем мятеже и констатировал, что Путин смог мобилизовать общество на свою поддержку, быстро подавил мятеж политическими методами. И это позволяет говорить, что никакой кризис, никакая гражданская война России не угрожает. Наоборот, произошедшее укрепило власть Кремля, как сказано в этой публикации.– Это та самая трезвая оценка со стороны Запада.– Это оценка для внутреннего потребления. Никто не стремится переводить ее на иностранные языки и давать для ознакомления иностранным журналистам и аудитории.То, что вбрасывается через подконтрольные американской пропаганде структуры – это жвачка для тех, кого они считают более примитивными.В своей среде они открыто говорят о своих проблемах, а других они не уважают, они считают, что эти жители постсоветского пространства английский язык выучить не могут, наших умных разговоров не поймут, их можно убедить в чем угодно.– Шведская полиция разрешила акцию сожжения Корана у мечети в Стокгольме в первый день Курбан-байрама. К каким событиям может привести уже санкционированная, на этот раз, акция такого рода? – Я не специалист по шведской политике. Исходя из общеновостных источников, я знаю, что там растет постепенно число мусульман, в том числе, в силу миграции из арабских стран, после устроенной США череды цветных революций, так называемой "Арабской весны". И это может привести к некоторым проблемам.Потому что, даже если не брать религиозный фанатизм, согласитесь – это хамство, демонстративно сжигать священную книгу одной из религий. Это провокация, которая в любом обществе может завершиться дракой. Вообще, я бы хотел сказать, что это пример определенного впадения в варварство западной культуры.Потому что, вспомним, что было двадцать лет назад? Тяжелый кризис в Чечне, молодежь считалась совершенно бесперспективной, были проблемы с образованием. Сейчас, насколько я помню, в прошлом году - появился известный ролик о том, как чеченских школьников спрашивают, могли бы они сжечь, в ответ на эти действия, Библию?Там было на видео - вплоть до того, что им предлагали Библию и спички. Реакция была – полное удивление: "Мы же цивилизованные люди, как мы можем жечь книги? Это глупо".Швеция двадцать лет назад казалась нам образцом европейской цивилизованности. Чечня казалась очень проблемным регионом с проблемной молодежью. Сейчас ситуация меняется на прямо противоположную: чеченские дети объясняют шведам, что такое цивилизация, что такое умение уживаться в религиозном поле.Мне кажется, что это очень важно, это прогресс, который можно удержать, и которым можно в какой-то мере гордиться в нашей стране, в нашем обществе.– Почему произошли такие масштабные изменения?– Понимаете, я рассматриваю все с точки зрения экономической цивилизационной базы. Россия смогла дать адекватные ответы на цивилизационные вызовы, как это принято называть в западной экономической науке, это теория Тойнби так называемая.Мы смогли добиться определенного экономического роста, вкладываем деньги в образование, в досуг молодежи, создаем социальные лифты, которые позволяют людям развиваться нормальным образом. Это вырабатывает здоровый взгляд на действительность. Зачем конфликтовать, зачем искать повод для каких-то провокаций, когда можно жить на благо себе, своей семьи и своей страны?Запад, наоборот, имеет определенные нерешенные вопросы и в сфере миграции, и вообще в сфере дальнейшего экономического развития. В Европе на фоне санкционной агрессии против России началась экономическая рецессия.Очень большие проблемы - в северных странах, включая скандинавские. Это ведет к определенной деградации общества. Желудок и кошелек диктует более дикие, более примитивные модели поведения.Как мы этот период пережили в тяжелые девяностые, когда все самое плохое, самое дикое в некоторых регионах стало всплывать на поверхность. Мы помним – гражданская война в Грузии, война в Таджикистане – жестокие, кровавые, с военными преступлениями. Мы смогли эту эпоху пройти.Но в эту эпоху из-за ошибок своих лидеров, в том числе, из-за агрессии против России, начинает скатываться Западный мир. В меньших масштабах, с меньшей скоростью, но это тоже очень опасно.
https://ukraina.ru/20211025/1032533168.html
https://ukraina.ru/20230703/1047751520.html
https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, запад, зарубежье, никита мендкович, швеция, китай, сша
Интервью, Запад, Зарубежье, Никита Мендкович, Швеция, Китай, США

Никита Медкович о том, куда катится западный мир

17:13 03.07.2023 (обновлено: 17:14 03.07.2023)
 
© РИА Новости . Александр НатрускинНикита Мендкович интервью
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
В США понимают, что в ближайшие годы Китай сможет сильно увеличить свою оборонную мощь, в том числе за счет создания собственного ядерного оборонного комплекса, который сделает невозможным масштабную конвенционную войну против Китая, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
– Никита, китайские военные начали моделировать сценарий тотальной войны на фоне роста напряженности в отношении США, сообщает газета South China Morning Post. Какой может быть война?
– Я считаю, что война носила и, главное, носит гибридный характер.
Нужно напомнить, что в момент начала торговой войны Китая и США в 2018 году происходило использование не только механизмов экономических рестрикций, но и организация цветных революций по периметру Китая.
Напомню: были беспорядки в Гонконге, организовывались масштабные беспорядки под антикитайскими лозунгами в Казахстане, в Кыргызстане были подобные попытки.
Это говорит о том, что США цветные революции применяет наравне с механизмами торговой войны.
Кроме того, я должен напомнить, что (президент США — Ред.) Байден фактически дезавуировал более раннюю позицию США, которые признавали Тайвань частью территории Китая.
Были заявления Белого дома США о том, что в случае, если Китай будет наводить конституционной порядок на Тайване, вооруженные силы (США — Ред.) вмешаются. Фактически они заявили о территориальных претензиях Китаю, и не исключают прямой войны.
Никита Мендкович - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября 2021, 13:38
Никита Мендкович: кто онГлава Евразийского аналитического клуба
Я знаю из своих источников прогноз американских генералов, что где-то до 2025-2027 годов... Если начинать конфликты, то нужно действовать в этот промежуток. Потому, что дальше Китай сможет очень сильно увеличить свою оборонную мощь, в том числе, за счет строительства ракетных шахт, создания собственного ядерного оборонного комплекса, который сделает невозможным масштабным конвенционную войну против Китая.
К 2030 году уже ожидается, что Китай может добиться военного превосходства над США, армия которых сейчас переживает очень серьезный кризис.
Вообще я хотел бы сказать про американскую гегемонию. Если мы берем то, что пишут западные СМИ, говорят западные эксперты – это совершенно (иные — Ред.) оценки и суждения, чем то, что пытаются протолкнуть нам через их пропаганду.
Например, тот же самый мятеж Пригожина. Сейчас западные СМИ внушают аудитории, что мятеж показал слабость России, какой-то раскол общества.
Но, например, Совет по внешней политики США – это крупный аналитический центр при Байдене – опубликовал большой доклад о прошедшем мятеже и констатировал, что Путин смог мобилизовать общество на свою поддержку, быстро подавил мятеж политическими методами. И это позволяет говорить, что никакой кризис, никакая гражданская война России не угрожает.
Наоборот, произошедшее укрепило власть Кремля, как сказано в этой публикации.
Это та самая трезвая оценка со стороны Запада.
– Это оценка для внутреннего потребления. Никто не стремится переводить ее на иностранные языки и давать для ознакомления иностранным журналистам и аудитории.
То, что вбрасывается через подконтрольные американской пропаганде структуры – это жвачка для тех, кого они считают более примитивными.
В своей среде они открыто говорят о своих проблемах, а других они не уважают, они считают, что эти жители постсоветского пространства английский язык выучить не могут, наших умных разговоров не поймут, их можно убедить в чем угодно.
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
04:43
Никита Мендкович о деталях подавления мятежа ПригожинаНа Западе до последнего момента надеялись использовать пригожинскую авантюру для ослабления, раскола России, для провоцирования гражданской войны, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Шведская полиция разрешила акцию сожжения Корана у мечети в Стокгольме в первый день Курбан-байрама. К каким событиям может привести уже санкционированная, на этот раз, акция такого рода?
– Я не специалист по шведской политике. Исходя из общеновостных источников, я знаю, что там растет постепенно число мусульман, в том числе, в силу миграции из арабских стран, после устроенной США череды цветных революций, так называемой "Арабской весны". И это может привести к некоторым проблемам.
Потому что, даже если не брать религиозный фанатизм, согласитесь – это хамство, демонстративно сжигать священную книгу одной из религий. Это провокация, которая в любом обществе может завершиться дракой. Вообще, я бы хотел сказать, что это пример определенного впадения в варварство западной культуры.
Потому что, вспомним, что было двадцать лет назад? Тяжелый кризис в Чечне, молодежь считалась совершенно бесперспективной, были проблемы с образованием. Сейчас, насколько я помню, в прошлом году - появился известный ролик о том, как чеченских школьников спрашивают, могли бы они сжечь, в ответ на эти действия, Библию?
Там было на видео - вплоть до того, что им предлагали Библию и спички. Реакция была – полное удивление: "Мы же цивилизованные люди, как мы можем жечь книги? Это глупо".
Швеция двадцать лет назад казалась нам образцом европейской цивилизованности. Чечня казалась очень проблемным регионом с проблемной молодежью. Сейчас ситуация меняется на прямо противоположную: чеченские дети объясняют шведам, что такое цивилизация, что такое умение уживаться в религиозном поле.
Мне кажется, что это очень важно, это прогресс, который можно удержать, и которым можно в какой-то мере гордиться в нашей стране, в нашем обществе.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 09:53
Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против РоссииАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен 28 июня заявил, что главной целью США в отношениях с Китаем является мирное сосуществование и извлечение взаимной выгоды из общих интересов. Вашингтон также намерен "откровенно подходить к различиям" между США и КНР.
Почему произошли такие масштабные изменения?
– Понимаете, я рассматриваю все с точки зрения экономической цивилизационной базы. Россия смогла дать адекватные ответы на цивилизационные вызовы, как это принято называть в западной экономической науке, это теория Тойнби так называемая.
Мы смогли добиться определенного экономического роста, вкладываем деньги в образование, в досуг молодежи, создаем социальные лифты, которые позволяют людям развиваться нормальным образом. Это вырабатывает здоровый взгляд на действительность.
Зачем конфликтовать, зачем искать повод для каких-то провокаций, когда можно жить на благо себе, своей семьи и своей страны?
Запад, наоборот, имеет определенные нерешенные вопросы и в сфере миграции, и вообще в сфере дальнейшего экономического развития. В Европе на фоне санкционной агрессии против России началась экономическая рецессия.
Очень большие проблемы - в северных странах, включая скандинавские. Это ведет к определенной деградации общества. Желудок и кошелек диктует более дикие, более примитивные модели поведения.
Как мы этот период пережили в тяжелые девяностые, когда все самое плохое, самое дикое в некоторых регионах стало всплывать на поверхность. Мы помним – гражданская война в Грузии, война в Таджикистане – жестокие, кровавые, с военными преступлениями. Мы смогли эту эпоху пройти.
Но в эту эпоху из-за ошибок своих лидеров, в том числе, из-за агрессии против России, начинает скатываться Западный мир. В меньших масштабах, с меньшей скоростью, но это тоже очень опасно.
 
ИнтервьюЗападЗарубежьеНикита МендковичШвецияКитайСША
 
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