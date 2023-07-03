В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"* - 03.07.2023 Украина.ру
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В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"*
В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"* - 03.07.2023 Украина.ру
В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"*
В Одессе вандалы закрасили из баллончика табличку на музее имени великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом 3 июля сообщил Телеграм-канал Readovka
2023-07-03T10:42
2023-07-03T10:42
новости
пушкин
украина
одесса
музей
вандалы
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Внимательные пользователи отметили, что вандалы нарисовали на табличке символ "Азова"*, при этом разговаривали злоумышленники по-русски."Сносом памятников и переименованием улиц Украина не может насытиться - в ход пошло уничтожение памятных табличек. Дикари, скрывающие лица под масками, поддерживают курс киевского режима - уничтожение собственной истории", - говорится в публикации Readovka."Ну какой герой, аж целую табличку испортил, прямо воин. Только что-то не на фронте", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков канала.В конце июня Пушкина победили и в Харьковском драмтеатре. Там убрали первую букву фамилии великого русского поэта и упоминание о том, что это был театр русской драмы. Директор музея заявила, что эти работы были сделаны за ее счет.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.Только в Киеве за это время произошло более 300 переименований. Одним из последних в этом списке был бюст первого космонавта Юрия Гагарина и памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.*-Признан в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20230628/1047631512.html
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новости, пушкин, украина, одесса, музей, вандалы
Новости, Пушкин, Украина, Одесса, музей, вандалы

В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"*

10:42 03.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция Light It Up Blue
Акция Light It Up Blue - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В Одессе вандалы закрасили из баллончика табличку на музее имени великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом 3 июля сообщил Телеграм-канал Readovka
Внимательные пользователи отметили, что вандалы нарисовали на табличке символ "Азова"*, при этом разговаривали злоумышленники по-русски.
"Сносом памятников и переименованием улиц Украина не может насытиться - в ход пошло уничтожение памятных табличек. Дикари, скрывающие лица под масками, поддерживают курс киевского режима - уничтожение собственной истории", - говорится в публикации Readovka.
"Ну какой герой, аж целую табличку испортил, прямо воин. Только что-то не на фронте", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков канала.
© тг-канал Украина.Ру
© тг-канал Украина.Ру
В конце июня Пушкина победили и в Харьковском драмтеатре. Там убрали первую букву фамилии великого русского поэта и упоминание о том, что это был театр русской драмы. Директор музея заявила, что эти работы были сделаны за ее счет.
Акция Light It Up Blue - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 12:18
За счет директора: Харьковский драмтеатр стал "имени Ушкина"С фасада Харьковского драмтеатра убрали первую букву фамилии великого русского поэта Александра Пушкина и упоминание о том, что это был театр русской драмы,. Об этом 28 июня сообщил Телеграм-канал украинского издания "Политика страны"
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.
Только в Киеве за это время произошло более 300 переименований. Одним из последних в этом списке был бюст первого космонавта Юрия Гагарина и памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
*-Признан в РФ террористической организацией.
 
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