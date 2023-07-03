https://ukraina.ru/20230703/1047758146.html
В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"*
В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"* - 03.07.2023 Украина.ру
В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"*
В Одессе вандалы закрасили из баллончика табличку на музее имени великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом 3 июля сообщил Телеграм-канал Readovka
2023-07-03T10:42
2023-07-03T10:42
2023-07-03T10:42
новости
пушкин
украина
одесса
музей
вандалы
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101414/11/1014141111_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a582903a9eeb8e633a7d9e09b16fcce4.jpg
Внимательные пользователи отметили, что вандалы нарисовали на табличке символ "Азова"*, при этом разговаривали злоумышленники по-русски."Сносом памятников и переименованием улиц Украина не может насытиться - в ход пошло уничтожение памятных табличек. Дикари, скрывающие лица под масками, поддерживают курс киевского режима - уничтожение собственной истории", - говорится в публикации Readovka."Ну какой герой, аж целую табличку испортил, прямо воин. Только что-то не на фронте", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков канала.В конце июня Пушкина победили и в Харьковском драмтеатре. Там убрали первую букву фамилии великого русского поэта и упоминание о том, что это был театр русской драмы. Директор музея заявила, что эти работы были сделаны за ее счет.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.Только в Киеве за это время произошло более 300 переименований. Одним из последних в этом списке был бюст первого космонавта Юрия Гагарина и памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.*-Признан в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20230628/1047631512.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пушкин, украина, одесса, музей, вандалы
Новости, Пушкин, Украина, Одесса, музей, вандалы
В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"*
В Одессе вандалы закрасили из баллончика табличку на музее имени великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом 3 июля сообщил Телеграм-канал Readovka
Внимательные пользователи отметили, что вандалы нарисовали на табличке символ "Азова"*, при этом разговаривали злоумышленники по-русски.
"Сносом памятников и переименованием улиц Украина не может насытиться - в ход пошло уничтожение памятных табличек. Дикари, скрывающие лица под масками, поддерживают курс киевского режима - уничтожение собственной истории", - говорится в публикации Readovka.
"Ну какой герой, аж целую табличку испортил, прямо воин. Только что-то не на фронте", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков канала.
В конце июня Пушкина победили и в Харьковском драмтеатре. Там убрали первую букву фамилии великого русского поэта и упоминание о том, что это был театр русской драмы. Директор музея заявила, что эти работы были сделаны за ее счет.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.
Только в Киеве за это время произошло более 300 переименований. Одним из последних в этом списке был бюст первого космонавта Юрия Гагарина и памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.
*-Признан в РФ террористической организацией.