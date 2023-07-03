https://ukraina.ru/20230703/1047758146.html

В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"*

В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"* - 03.07.2023 Украина.ру

В Одессе поменяли Пушкина на "Азов"*

В Одессе вандалы закрасили из баллончика табличку на музее имени великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом 3 июля сообщил Телеграм-канал Readovka

2023-07-03T10:42

2023-07-03T10:42

2023-07-03T10:42

новости

пушкин

украина

одесса

музей

вандалы

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Внимательные пользователи отметили, что вандалы нарисовали на табличке символ "Азова"*, при этом разговаривали злоумышленники по-русски."Сносом памятников и переименованием улиц Украина не может насытиться - в ход пошло уничтожение памятных табличек. Дикари, скрывающие лица под масками, поддерживают курс киевского режима - уничтожение собственной истории", - говорится в публикации Readovka."Ну какой герой, аж целую табличку испортил, прямо воин. Только что-то не на фронте", - прокомментировал ситуацию один из подписчиков канала.В конце июня Пушкина победили и в Харьковском драмтеатре. Там убрали первую букву фамилии великого русского поэта и упоминание о том, что это был театр русской драмы. Директор музея заявила, что эти работы были сделаны за ее счет.С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в его рамках в стране было уничтожено множество памятников советской эпохи, а также переименованы города, улицы, парки и многое другое.Только в Киеве за это время произошло более 300 переименований. Одним из последних в этом списке был бюст первого космонавта Юрия Гагарина и памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской.*-Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20230628/1047631512.html

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новости, пушкин, украина, одесса, музей, вандалы