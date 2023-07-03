https://ukraina.ru/20230703/1047757201.html

ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксёнова

ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксёнова - 03.07.2023 Украина.ру

ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксёнова

Спецслужбы пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, организованную спецслужбами Украины. Об этом говорится в распространенном ФСБ России сообщении

2023-07-03T10:25

2023-07-03T10:25

2023-07-03T10:25

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Российские спецслужбы пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, подготовленную спецслужбами Украины. Завербованный агент должен был подорвать машину Аксёнова.Мужчина прибыл в Крым в июне и приступил к подготовке теракта. По данным спецслужбы, он планировал подорвать легковой автомобиль Аксенова, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника.Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Подозреваемого арестовали.3 мая в ФСБ сообщили о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых был в том числе Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.

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новости, россия (рф), крым, фсб, сергей аксенов, покушение, сбу, украина