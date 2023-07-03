ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксёнова - 03.07.2023 Украина.ру
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ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксёнова
ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксёнова - 03.07.2023 Украина.ру
ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксёнова
Спецслужбы пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, организованную спецслужбами Украины. Об этом говорится в распространенном ФСБ России сообщении
2023-07-03T10:25
2023-07-03T10:25
новости
россия (рф)
крым
фсб
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Российские спецслужбы пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, подготовленную спецслужбами Украины. Завербованный агент должен был подорвать машину Аксёнова.Мужчина прибыл в Крым в июне и приступил к подготовке теракта. По данным спецслужбы, он планировал подорвать легковой автомобиль Аксенова, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника.Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Подозреваемого арестовали.3 мая в ФСБ сообщили о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых был в том числе Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.
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новости, россия (рф), крым, фсб, сергей аксенов, покушение, сбу, украина
Новости, Россия (РФ), Крым, ФСБ, Сергей Аксенов, покушение, СБУ, Украина

ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксёнова

10:25 03.07.2023
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Спецслужбы пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, организованную спецслужбами Украины. Об этом говорится в распространенном ФСБ России сообщении
Российские спецслужбы пресекли попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, подготовленную спецслужбами Украины. Завербованный агент должен был подорвать машину Аксёнова.
"Пресечена попытка покушения на главу республики Крым Сергея Аксенова, организованная спецслужбами Украины. <...> Задержан гражданин России, 1988 года рождения, который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу", - говорится в релизе.
Мужчина прибыл в Крым в июне и приступил к подготовке теракта. По данным спецслужбы, он планировал подорвать легковой автомобиль Аксенова, но был задержан во время изъятия бомбы из тайника.
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Подозреваемого арестовали.
3 мая в ФСБ сообщили о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых был в том числе Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов ФСБ называла замначальника офиса Владимира Зеленского Романа Машовца.
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
3 мая, 19:30
"Спящие ячейки". Генерал-майор ФСБ объяснил, как спецслужбы ответят на подготовку терактов в КрымуПоследнее время континентальная Россия находится под жёстким прикрытием со стороны специальных служб. Об этом рассказал изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
 
НовостиРоссия (РФ)КрымФСБСергей АксеновпокушениеСБУУкраина
 
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