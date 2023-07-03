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Тирасполь: 230 лет русскому городу на Днестре

Тирасполь: 230 лет русскому городу на Днестре - 03.07.2023 Украина.ру

Тирасполь: 230 лет русскому городу на Днестре

В Молдавии сейчас происходят сложные процессы, связанные с постепенной утратой уже не субъектности, а даже и формальной независимости. Однако, решение о вхождении Молдавии в состав Румынии предполагает решение проблемы Приднестровья. А оно возможно только военным путём и молдавское руководство, при всей его неадекватности, этого пути боится

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

2023-07-03T08:00

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3 июля 1793 года на вновь приобретённом рубеже России по Днестру была заложена крепость Срединная. По легенде непосредственным участником этого события был великий Александр Суворов. Совсем скоро рядом с крепостью возник город Тирасполь.В отличие от других политических центров Новороссии Тирасполь стал таковым уже после крушения Российской империи. До революции это был заурядный уездный городок, основную экономики которого составляли кустарные производства и торговля.Среди множества подобных местечек Буго-Днестровского междуречья Тирасполь выделялся разве что этническим составом населения. Преобладали здесь великороссы: сказывалось активное пополнение городской общины в конце XVIII века русскими старообрядцами и казаками Екатеринославского войска (укомплектованного в основном из мелких землевладельцев Белгородской и Воронежской губерний).Первым храмом, заложенным после строительства Тираспольской крепости, стал единоверческий Покрова Пресвятой Богородицы. Единоверие — это религиозная политика царских властей, направленная на мирную интеграцию староверов в лоно официальной Православной церкви. В своё время наместник Новороссии Григорий Потёмкин активно внедрял её на подвластных землях."Украденный" статус столицыТирасполь впервые попал в эпицентр общегосударственной политики осенью 1924 года, когда в Приднестровье началось создание Молдавской Автономной Республики. Острая дискуссия тогда развернулась не только по вопросам статуса автономии и её границ, но и главного города республики.Самым крупным населённым пунктом автономии на момент провозглашения МАССР был городок Ананьев (свыше 18 тыс. жителей). Именно на него и указал в качестве перспективной столицы автономии в сентябре 1924 года председатель СНК Украины Влас Чубарь.Однако недостатком Ананьева была удалённость от железной дороги. Кроме того, в нём практически отсутствовал городской пролетариат, что было большим недостатком с идеологической точки зрения.Полной противоположностью Ананьеву был городок Бирзула, где позже возвели мавзолей Григорию Котовскому (переименовав попутно в Котовск, а недавно в Подольск). В Бирзуле был важный железнодорожный узел, но меньше 10 тыс. жителей. 19 сентября 1924 года Политбюро КП(б)У высказалось за то, чтобы центр автономной республики располагался именно там.Тирасполь был лишь третьим по величине городом автономии (почти 15 тыс. жителей). Его в качестве региональной столицы облюбовал самый высокопоставленный молдаванин в руководстве СССР Михаил Фрунзе.Позиция Фрунзе возобладала и учредительные акты Молдавской АССР формально утвердили столичный статус Тирасполя.В постановлении Всеукраинского ЦИК о создании Ревкома (временной администрации) МАССР от 29 октября 1924 года говорилось: "временное пребывание Правительства Молдавской Республики утвердить в гор. Тирасполе".Формулировка "временное пребывание" была обусловлена тем, что формально в состав МАССР включалась и бывшая Бессарабская губерния с центром в Кишинёве, оккупированная Румынией. Окончательное обустройство республики должно было произойти после завершения румынской оккупации Бессарабии.Тем не менее первое заседание Ревкома МАССР прошло не в Тирасполе, а во втором по величине городе автономии — Балте (немногим менее 18 тыс. жителей). Там же прошли Первая Всемолдавская областная партийная конференция и Всемолдавский съезд советов.Первая конституция МАССР, принятая в 1925 года, о месте нахождения административного центра автономии умалчивала. Негласный перенос главного города из Тирасполя в Балту явно происходил с ведома и, скорее всего, по инициативе руководства УССР.При этом руководствовались украинские партократы, видимо, утилитарными и политическими соображениями. Дело в том, что в связи с образованием МАССР в Одесской губернии был упразднён Балтский административный округ (Тирасполь статус окружного центра не имел). Вполне логичным было не распускать штаты сокращаемых учреждений, а сформировать на их основе институты вновь создаваемой республики.Кроме того, Балта была тесно связана с регионами Центральной Украины (до революции она являлась частью Подольской губернии) и входила в состав преимущественно украинского района (украинцы составляли свыше 80% жителей Балтского района). Состав же Тираспольского района по данным переписи 1926 года выглядел следующим образом: 32,7% русские, 26% молдаване и 19,5% украинцы.Следовательно, пребывание столицы автономии в Балте обеспечивало более плотный контроль со стороны УССР над административными структурами МАССР.Кроме того, существовал и фактор безопасности. В 1924 году ещё были свежи воспоминания, как тремя годами ранее во время Второго зимнего похода армии УНР Бессарабская группа петлюровцев форсировала Днестр и пыталась овладеть Тирасполем.Имперский город на ДнестреРешение о переносе столицы Молдавской АССР в Тирасполь было принято 28 июня 1929 года. Эту дату можно воспринимать как "магию чисел", поскольку переход Бессарабии под власть СССР и Украинской ССР произошёл 28 июня 1940 года.Объяснялось решение приоритетностью развития плодоовощной отрасли (в Тирасполе создавались крупнейшие в регионе производства по консервации овощей и фруктов). Это одновременно приближало административный центр автономии к районам основного сосредоточения молдавского населения. В соседнем с Тирасполем Слободзейском районе доля молдаван в составе населения составляла почти 65%, а Дубоссарском — 67%.Таким образом обретение Тирасполем столичного статуса диктовались двумя процессами, определявшимися союзным ("имперским") центром: индустриализацией и коренизацией.В контексте первой для Тирасполя был очень важен визит главы Союзконсервтреста Анастаса Микояна летом 1930 года. По его итогам уже весной следующего года неподалёку от Тирасполя началось строительство третьего крупного консервного предприятия. Одновременно проводилась модернизация ранее созданных производств.В 30-х годах в Тирасполе возникло крупнейшее в Советском Союзе вино-коньячное производство (известное сегодня под маркой "КВИНТ"), мощность которого составила до 1 млн декалитров десертных и столовых вин в год.Таким образом индустриализация стимулировала создание новых садов и огородов, закладку виноградников и повышало экономическую самостоятельность МАССР.Коренизация же предполагала повышение в управленческих процессах представителей титульных этносов национальных республик. В активе Тирасполя было то, что он был опоясан преимущественно молдавскими районами. Однако объективные сложности в ходе процесса "молдаванизации" и свёртывание процесса коренизации в 30-х годах способствовали сохранению русского облика новой столицы МАССР.Ярким олицетворением происходившей модернизации стали архитектурные артефакты того времени. Визитной карточкой приднестровской столицы стало построенное в 1936 года здание драматического театра им. А.М. Горького. Переезд в Тирасполь центральных органов власти автономии обусловил строительство зданий ЦИК МАССР, госбанка. Вся эта невиданная для приднестровских степей градостроительная активность щедро финансировалась "империей".Одновременно индустриализация стимулировала приток в приднестровскую столицу рабочих кадров из России и Юго-Восточной Украины, что укрепляло русский характер Тирасполя.Обретение государственного суверенитетаСтоличного статуса Тирасполь лишился в 1940 году вместе с фактическим упразднением Молдавской АССР, уступившей место суверенной Молдавской ССР со столицей в Кишинёве.Приднестровский город не сильно пострадал от такой трансформации, поскольку первое время именно "левобережные" кадры господствовали в кишинёвских коридорах власти.Затем, во время "брежневской" индустриализации Тирасполь стал местом сосредоточения промышленных предприятий союзного подчинения, что позволяло городским властям решать многие вопросы социально-экономической жизни напрямую с Москвой.Фактическая автономия Тирасполя от Кишинёва обусловила активное фрондёрство приднестровских элит в отношении националистической политики молдавских властей периода распада СССР.2 сентября 1991 года Приднестровская Молдавская Республика (ПМССР) провозгласила независимость. Советская Молдавия теряла не только 11% своей территории, третью часть промышленного потенциала, 700 тысяч (из 4,3 млн) жителей. Утрачено было нечто не менее значимоеУже упоминавшиеся молдавские районы, опоясывающие Тирасполь, официальный Кишинёв оттолкнул от себя политикой форсированной румынизации и стремлением выйти из Советского Союза. В 1991 году Приднестровье вопреки воле правительства Молдовы провело референдум о сохранении СССР.Но все эти тенденции ничего не гарантировали без силового прикрытия. Надёжным щитом для Тирасполя и всего Приднестровья стали подразделения 14-й общевойсковой армии.20 июня 1992 года в ходе прорыва войск Молдовы в бессарабский город Бендеры (фактически он входит в Тираспольскую агломерацию) на стороне приднестровцев в бой вступили несколько танков, переданных ополчению российскими военными. Молдавские войска восприняли это как вмешательство 14-й армии. Их охватила паника, бросая технику, правительственные силы Молдовы отступили на окраины города.Формально российское командование заявляло о своём нейтралитете, но оно не могло игнорировать сильных проприднестровских настроений среди собственных военнослужащих.4 июля 1992 года командарм Александр Лебедь после серии артиллерийских обстрелов армией Молдовы приднестровских городов публично обвинил руководство Молдовы в геноциде собственного народа. После этого российские войска стали подавлять артиллерийские батареи, командные пункты, склады боеприпасов и ГСМ молдавской армии.В начале июля Кишинёв был вынужден запросить перемирие. 21 июля президентами России и Молдовы в присутствии президента Приднестровья Игоря Смирнова (экс-директора тираспольского предприятия союзного подчинения "Электромаш" и бывшего главы Тираспольского горсовета) было подписано соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова".29 июля 1992 года в Приднестровье вошёл миротворческий контингент Российской Федерации, физически разделивший враждующие стороны. Кровопролитие и прекратилось. Тирасполю это позволило сохранить статус столицы пусть и пока непризнанного, но суверенного государства (государственный суверенитет Приднестровской Республики был провозглашён в 1990 году).Таким образом Тирасполь – олицетворение Русского мира. Его возникновение, возвышение и сохранение как русского города стало возможно благодаря активности Российского государства на Днестре. Эта деятельность не всегда основывалась на российских национальных интересах, но объективное стремление влиять на Северо-Западное Причерноморье всякий раз вызывало к жизни проекты использования Тирасполя как ключевой точки опоры России (Советского Союза) в этой части Европы.

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Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, история новороссии, молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, новороссия