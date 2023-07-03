Тамара Евтушенко: кто она - 03.07.2023 Украина.ру
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Тамара Евтушенко: кто она
Тамара Евтушенко: кто она - 03.07.2023 Украина.ру
Тамара Евтушенко: кто она
Руководитель кафедры России факультета международных отношений, кандидат политических наук, официальный представитель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Аргентине
2023-07-03T11:32
2023-07-03T11:32
новости
тамара евтушенко
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По образованию — специалист в области международных отношений, кандидат политических наук.Руководит кафедрой России Института международных отношений Национального университета Ла Плата. Преподает русский язык в Дипломатической академии аргентинского МИДа для аргентинских и латиноамериканских дипломатов. Представляет в Аргентине Санкт-Петербургский государственный университет — совместно проводится международное тестирование по русскому языку. Продвигает образовательные программы этого старинного вуза.
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новости, тамара евтушенко
Новости, Тамара Евтушенко

Тамара Евтушенко: кто она

11:32 03.07.2023
 
© из личного архиваТамара Евтушенко
Тамара Евтушенко
© из личного архива
Читать в
Руководитель кафедры России факультета международных отношений, кандидат политических наук, официальный представитель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Аргентине
По образованию — специалист в области международных отношений, кандидат политических наук.
Руководит кафедрой России Института международных отношений Национального университета Ла Плата.
Преподает русский язык в Дипломатической академии аргентинского МИДа для аргентинских и латиноамериканских дипломатов.
Представляет в Аргентине Санкт-Петербургский государственный университет — совместно проводится международное тестирование по русскому языку.
Продвигает образовательные программы этого старинного вуза.
 
НовостиТамара Евтушенко
 
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