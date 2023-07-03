Тамара Евтушенко: кто она
© из личного архиваТамара Евтушенко
© из личного архива
Руководитель кафедры России факультета международных отношений, кандидат политических наук, официальный представитель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Аргентине
По образованию — специалист в области международных отношений, кандидат политических наук.
Руководит кафедрой России Института международных отношений Национального университета Ла Плата.
Преподает русский язык в Дипломатической академии аргентинского МИДа для аргентинских и латиноамериканских дипломатов.
Представляет в Аргентине Санкт-Петербургский государственный университет — совместно проводится международное тестирование по русскому языку.
Продвигает образовательные программы этого старинного вуза.