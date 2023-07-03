https://ukraina.ru/20230703/1047730929.html

Тамара Евтушенко: кто она

Тамара Евтушенко: кто она - 03.07.2023 Украина.ру

Тамара Евтушенко: кто она

Руководитель кафедры России факультета международных отношений, кандидат политических наук, официальный представитель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Аргентине

2023-07-03T11:32

2023-07-03T11:32

2023-07-03T11:32

новости

тамара евтушенко

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По образованию — специалист в области международных отношений, кандидат политических наук.Руководит кафедрой России Института международных отношений Национального университета Ла Плата. Преподает русский язык в Дипломатической академии аргентинского МИДа для аргентинских и латиноамериканских дипломатов. Представляет в Аргентине Санкт-Петербургский государственный университет — совместно проводится международное тестирование по русскому языку. Продвигает образовательные программы этого старинного вуза.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тамара евтушенко