https://ukraina.ru/20230702/1047753824.html

Претензии к Западу и новое наступление ВСУ. Итоги 2 июля на Украине

Претензии к Западу и новое наступление ВСУ. Итоги 2 июля на Украине - 02.07.2023 Украина.ру

Претензии к Западу и новое наступление ВСУ. Итоги 2 июля на Украине

На Украине всё громче стали обвинять Запад в саботаже наступления ВСУ. В Запорожской области и в Сербии назвали вероятные даты нового украинского наступления.

2023-07-02T18:30

2023-07-02T18:30

2023-07-02T18:30

эксклюзив

хроники

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Претензии Украины к Западу озвучил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович."Можно задать вопрос американцам: "А что ж вы так его подготовили, это контрнаступление и дали столько вооружения, что заведомо было [нереально]. Может, вы с самого начала загоняли нас в переговоры?". Представь себе, что президент или кто-нибудь выйдет, и публично это скажет. И возникает очень много вопросов к нашим любимым союзникам. Очень много. Про серые схемы, про серый флот — 300 с лишним танкеров, которые, как возили нефть, так и возят, про американские чипы и не только американские, но преимущественно американские детали, которые идут в Россию, и потом становятся в "Калибры" и все эти "Кинжалы" и позволили нарастить производство. Почему, если F-16 в принципе даются и лётчики начали обучаться, почему их дадут в октябре или ноябре, или, как они говорят, в 2024 году, а не дать их в мае перед контрнаступлением, которое решающее. Даже если вы хотите переговоров, то для создания переговоров с позиции силы. Почему? Почему наша пехота должна платить за это кровью? Почему украинские граждане должны платить за это кровью? Мы что, не коллективный Запад охраняем здесь, защищаем?" - заявил он в интервью Марку Фейгину* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.).Он также пожаловался на блокирование €50 млрд помощи."Что такое отсутствие €50 млрд помощи на Украине? Это нерождённые или умершие дети в больницах. Это матери, которые не вернулись с семьями на Украину. Это не восстановленные производства. Это неразминированные территории. Они убивают нас этим. А эти придурки, б***ь, не могут все вместе — и европейцы, и НАТОвцы — найти укорот на одного Орбана, стукнуть его по голове и заставить его нормально проголосовать. Что вообще происходит, товарищи, господа хорошие?!" - поставил вопрос Арестович.До этого президент Украины Владимир Зеленский подверг Запад жёсткой критике за затягивание тренировок украинских лётчиков на F-16."Прежде всего, о том, есть ли понимание планов и графиков поставок F-16. У меня такие же вопросы, как вы задали, к нашим уважаемым партнёрам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16? Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнёры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне не известно", - заявил Зеленский 1 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.Ранее, 30 июня, глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что украинское наступление идёт медленнее, чем того ожидали на Западе."Это происходит медленней, чем люди предсказывали", - рассказал Милли в ходе онлайн-мероприятия национального клуба прессы.По его словам, он получает сводки о событиях вокруг Украины в ежедневном режиме. Он назвал процесс продвижения украинских сил "очень сложным и очень долгим".Тем временем западные СМИ всё чаще пишут о разочаровании в связи с медленными темпами продвижения ВСУ.Как сообщило в этот же день американское издание The Wall Street Journal cообщило, что ВСУ были шокированы тем, насколько мощной оказалась оборона российской армии, когда столкнулись с ней после начала наступления."Когда началось наземное наступление ранее в этом месяце, украинцы были своего рода шокированы масштабом российской обороны", - рассказал изданию украинский сержант Георгий Волков.Также издание заявило, что российские оборонительные линии построены на "довольно простых" принципах, однако "их комбинация создает большую систему обороны", масштабы которой "повергли [ВСУ] в своего рода шок".Кроме того, издание заявило, что украинское наступление "не продвигается быстро", поскольку командование ВСУ "пытается сберечь силы" и "подготовить почву" для более активных действий в перспективе.Также критические публикации по поводу пробуксовки украинского наступления вышли и в немецких СМИ.В то же время, есть те, кто уверен: украинское наступление толком не началось, оно может произойти в ближайшем будущем."Ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях — одно у Артемовска, другое, большее, к Энергодару и Мелитополю. Думаю, они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части", - заявил 2 июля президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.По его словам, киевский режим стремится изменить ситуацию на фронте в свою пользу именно перед саммитом альянса, который состоится 11-12 июля. Таким образом Украина рассчитывает получить открытый билет для вступления в НАТО, добавил Вучич.Он уверен, что одновременно с наступлением ВСУ косовоалбанский премьер-министр Альбин Курти запустит новый виток гонений на местных сербов.О том, что Украина может предпринять попытку наступления заявил в комментарии РИА "Новости" 2 июля и глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил", — отметил он.По словам Рогова, противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа."За последние четыре недели проведено максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений, плюс регулярно идут обстрелы наших тылов с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы", — рассказал он.Днём ранее главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус выложил на своём YouTube-канале видео якобы из якобы занятых украинскими военными российских позиций на запорожском направлении. В другом видео Маркус заявил, что спал со своей группой на трупах российских солдат."Мы в буквальном смысле спали на трупах. Такого опыта у меня не было. Зато мягенько", - рассказал он на камеру.Тогда же воюющая в составе бригады шведская наёмница, бывший депутат парламента Каролин Норденгрип у себя на странице в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская) перепостила заметку другого шведского наёмника, воюющего в составе 47-й омбр — Кристофера Форсбэка."Что мне делать? Я сражаюсь. Прошлой ночью один из моих товарищей протащил меня четыре мили через поле к эвакуационному отряду, который подошёл намного ближе к смертельной опасности, чем нужно", - писал он.На направлении продолжаются ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20230702/1047750852.html

https://ukraina.ru/20230702/1047746508.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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