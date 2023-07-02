Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРасширенное заседание комитета ГД по международным делам по вопросам помощи гражданам России, попавшим в тяжелую ситуацию за рубежом
Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом 2 июля сообщил координатор отделения Сергей Маринин, передает агентство РИА Новости
"Виктор Анатольевич выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области по партийному списку во главе территориальной группы в Заволжском районе города Ульяновска", — сказал он.
В 2012 году американский суд приговорил гражданина РФ Виктора Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Бута признали виновным в попытке продать оружие колумбийским повстанцам.
Бут отрицал все обвинения и заявлял, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби его обменяли на осужденную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.
После освобождения Виктор Бут стал членом ЛДПР.
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