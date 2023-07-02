Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области - 02.07.2023 Украина.ру
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Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области
Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области - 02.07.2023 Украина.ру
Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области
Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом 2 июля сообщил координатор отделения Сергей Маринин, передает агентство РИА Новости
2023-07-02T18:02
2023-07-02T18:02
новости
виктор бут
кандидат
депутат
ульяновская область
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В 2012 году американский суд приговорил гражданина РФ Виктора Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Бута признали виновным в попытке продать оружие колумбийским повстанцам.Бут отрицал все обвинения и заявлял, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби его обменяли на осужденную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.После освобождения Виктор Бут стал членом ЛДПР.
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новости, виктор бут, кандидат, депутат, ульяновская область
Новости, Виктор Бут, кандидат, депутат, Ульяновская область

Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области

18:02 02.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРасширенное заседание комитета ГД по международным делам по вопросам помощи гражданам России, попавшим в тяжелую ситуацию за рубежом
Расширенное заседание комитета ГД по международным делам по вопросам помощи гражданам России, попавшим в тяжелую ситуацию за рубежом - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом 2 июля сообщил координатор отделения Сергей Маринин, передает агентство РИА Новости
"Виктор Анатольевич выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области по партийному списку во главе территориальной группы в Заволжском районе города Ульяновска", — сказал он.
В 2012 году американский суд приговорил гражданина РФ Виктора Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Бута признали виновным в попытке продать оружие колумбийским повстанцам.
Бут отрицал все обвинения и заявлял, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби его обменяли на осужденную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.
После освобождения Виктор Бут стал членом ЛДПР.
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Мария Бутина: Бут сидел за то, что он русский
 
НовостиВиктор БуткандидатдепутатУльяновская область
 
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Заголовок открываемого материала
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18:02Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области
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