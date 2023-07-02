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Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области

Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области - 02.07.2023 Украина.ру

Виктора Бута выдвинули кандидатом в депутаты в Ульяновской области

Пензенское региональное отделение ЛДПР выдвинуло Виктора Бута в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом 2 июля сообщил координатор отделения Сергей Маринин, передает агентство РИА Новости

2023-07-02T18:02

2023-07-02T18:02

2023-07-02T18:02

новости

виктор бут

кандидат

депутат

ульяновская область

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В 2012 году американский суд приговорил гражданина РФ Виктора Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Бута признали виновным в попытке продать оружие колумбийским повстанцам.Бут отрицал все обвинения и заявлял, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок. 8 декабря в аэропорту Абу-Даби его обменяли на осужденную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер.После освобождения Виктор Бут стал членом ЛДПР.

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2023

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новости, виктор бут, кандидат, депутат, ульяновская область