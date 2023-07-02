"Я не знаю, чего ожидать от зрителей": первая ракетка мира высказалась о допуске россиян на Уимблдон
Решение организаторов Уимблдона требовать от игроков выражать свою политическую позицию по ситуации на Украине справедливо. Такое заявление на днях сделала первая ракетка мира полька Ига Швентек на пресс-конференции, опубликованной на сайте турнира
"Я не знаю, чего ожидать от зрителей. Но хорошо, что Уимблдон просит игроков говорить о конфликте и о том, кого они в нем поддерживают. Учитывая, что произошло в прошлом году, это справедливо, что организаторы задают такие вопросы", - сказала Швентек.
Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут с 3 по 16 июля. В прошлом году организаторы не допустили до участия в турнире российских и белорусских игроков, за что Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков.
15:55Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в РоссииНовый главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" чех Марцел Личка ответил на вопрос журналистов, будет ли он ориентироваться на запрет властей его страны не работать в России. Слова тренера 2 июля процитировали РИА Новости спорт