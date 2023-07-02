https://ukraina.ru/20230702/1047753458.html

"Я не знаю, чего ожидать от зрителей": первая ракетка мира высказалась о допуске россиян на Уимблдон

"Я не знаю, чего ожидать от зрителей": первая ракетка мира высказалась о допуске россиян на Уимблдон - 02.07.2023 Украина.ру

"Я не знаю, чего ожидать от зрителей": первая ракетка мира высказалась о допуске россиян на Уимблдон

Решение организаторов Уимблдона требовать от игроков выражать свою политическую позицию по ситуации на Украине справедливо. Такое заявление на днях сделала первая ракетка мира полька Ига Швентек на пресс-конференции, опубликованной на сайте турнира

2023-07-02T17:34

2023-07-02T17:34

2023-07-02T17:34

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Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут с 3 по 16 июля. В прошлом году организаторы не допустили до участия в турнире российских и белорусских игроков, за что Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация лишили турнир рейтинговых очков.

https://ukraina.ru/20230702/1047752664.html

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