https://ukraina.ru/20230702/1047753209.html
ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей
ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей - 02.07.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей
В субботу утром ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области шрапнельными противопехотными боеприпасами из РСЗО HIMARS. В результате погибло два человека, пять детей пострадали. Информацию об этом 2 июля распространил Следственный комитет России
2023-07-02T17:18
2023-07-02T17:18
2023-07-02T17:18
новости
обстрелы
всу
himars
запорожская область
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дети
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"Со стороны вооруженных сил Украины был применен боеприпас противопехотного действия, который срабатывает на определенной высоте от земли для наибольшего разлета по площади поражающими элементами в виде шариков-шрапнели", - рассказал представитель СК РФ.Главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко рассказал, что дети, пострадавшие от обстрела в Токмаке, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести.
https://ukraina.ru/20230702/1047750166.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, всу, himars, запорожская область, пострадавшие, погибшие, дети
Новости, обстрелы, ВСУ, HIMARS, Запорожская область, пострадавшие, погибшие, дети
ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей
В субботу утром ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области шрапнельными противопехотными боеприпасами из РСЗО HIMARS. В результате погибло два человека, пять детей пострадали. Информацию об этом 2 июля распространил Следственный комитет России