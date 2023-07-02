ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей - 02.07.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей
ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей - 02.07.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей
В субботу утром ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области шрапнельными противопехотными боеприпасами из РСЗО HIMARS. В результате погибло два человека, пять детей пострадали. Информацию об этом 2 июля распространил Следственный комитет России
2023-07-02T17:18
2023-07-02T17:18
новости
обстрелы
всу
himars
запорожская область
пострадавшие
погибшие
дети
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"Со стороны вооруженных сил Украины был применен боеприпас противопехотного действия, который срабатывает на определенной высоте от земли для наибольшего разлета по площади поражающими элементами в виде шариков-шрапнели", - рассказал представитель СК РФ.Главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко рассказал, что дети, пострадавшие от обстрела в Токмаке, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести.
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новости, обстрелы, всу, himars, запорожская область, пострадавшие, погибшие, дети
Новости, обстрелы, ВСУ, HIMARS, Запорожская область, пострадавшие, погибшие, дети

ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей

17:18 02.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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В субботу утром ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области шрапнельными противопехотными боеприпасами из РСЗО HIMARS. В результате погибло два человека, пять детей пострадали. Информацию об этом 2 июля распространил Следственный комитет России
"Со стороны вооруженных сил Украины был применен боеприпас противопехотного действия, который срабатывает на определенной высоте от земли для наибольшего разлета по площади поражающими элементами в виде шариков-шрапнели", - рассказал представитель СК РФ.
Главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко рассказал, что дети, пострадавшие от обстрела в Токмаке, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести.
"Дети, которые пострадали, в возрасте от 6 до 13 лет. Трое детей средней тяжести, включая переломы бедренной кости и ранения грудной клетки. После оказания помощи состояние больных стабилизировано и санитарным транспортом переведены для дальнейшего лечения в Мелитопольскую областную больницу. На момент госпитализации в областную больницу состояние больных было стабильным", - рассказал Устименко.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2023
14:02
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НовостиобстрелыВСУHIMARSЗапорожская областьпострадавшиепогибшиедети
 
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