https://ukraina.ru/20230702/1047753209.html

ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей

ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей - 02.07.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детей

В субботу утром ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области шрапнельными противопехотными боеприпасами из РСЗО HIMARS. В результате погибло два человека, пять детей пострадали. Информацию об этом 2 июля распространил Следственный комитет России

2023-07-02T17:18

2023-07-02T17:18

2023-07-02T17:18

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обстрелы

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"Со стороны вооруженных сил Украины был применен боеприпас противопехотного действия, который срабатывает на определенной высоте от земли для наибольшего разлета по площади поражающими элементами в виде шариков-шрапнели", - рассказал представитель СК РФ.Главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко рассказал, что дети, пострадавшие от обстрела в Токмаке, получили проникающие ранения легкой и средней степени тяжести.

https://ukraina.ru/20230702/1047750166.html

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2023

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новости, обстрелы, всу, himars, запорожская область, пострадавшие, погибшие, дети