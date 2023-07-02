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Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы

Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы - 02.07.2023 Украина.ру

Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы

Лишь 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, это значит, что мобилизация в регионе может оказаться под угрозой. Такое заявление 2 июля сделал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью "24 каналу"

2023-07-02T16:53

2023-07-02T16:53

2023-07-02T16:53

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Неделю назад в ряде регионов Украины, включая Киев, была объявлена всеобщая мобилизация. Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года.Также принятый в прошлую среду закон о доплатах военнослужащим расширил и перечень лиц, подлежащих мобилизации. Теперь граждане, которые раньше получали отсрочку для ухода за родственниками-инвалидами, теперь могут быть призваны на военную службу.Процесс мобилизации проходит на Украине довольно сложно: в сети регулярно появляются кадры, как военкомы отлавливают людей призывного возраста прямо на улице и забирают силой.

https://ukraina.ru/20230702/1047747931.html

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