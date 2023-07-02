Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы - 02.07.2023 Украина.ру
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Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы
Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы - 02.07.2023 Украина.ру
Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы
Лишь 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, это значит, что мобилизация в регионе может оказаться под угрозой. Такое заявление 2 июля сделал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью "24 каналу"
2023-07-02T16:53
2023-07-02T16:53
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мобилизация
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Неделю назад в ряде регионов Украины, включая Киев, была объявлена всеобщая мобилизация. Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года.Также принятый в прошлую среду закон о доплатах военнослужащим расширил и перечень лиц, подлежащих мобилизации. Теперь граждане, которые раньше получали отсрочку для ухода за родственниками-инвалидами, теперь могут быть призваны на военную службу.Процесс мобилизации проходит на Украине довольно сложно: в сети регулярно появляются кадры, как военкомы отлавливают людей призывного возраста прямо на улице и забирают силой.
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Новости, Новости Украины, Украина, Львов, мобилизация, угроза

Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы

16:53 02.07.2023
 
© кадр из сериала "Мобилизация"
© кадр из сериала "Мобилизация"
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Лишь 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, это значит, что мобилизация в регионе может оказаться под угрозой. Такое заявление 2 июля сделал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью "24 каналу"
"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20%, половина из которых – контрактники. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - сказал Тищенко.
Неделю назад в ряде регионов Украины, включая Киев, была объявлена всеобщая мобилизация. Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года.
Также принятый в прошлую среду закон о доплатах военнослужащим расширил и перечень лиц, подлежащих мобилизации. Теперь граждане, которые раньше получали отсрочку для ухода за родственниками-инвалидами, теперь могут быть призваны на военную службу.
Процесс мобилизации проходит на Украине довольно сложно: в сети регулярно появляются кадры, как военкомы отлавливают людей призывного возраста прямо на улице и забирают силой.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2023
10:53
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