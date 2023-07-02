Во Львове назвали число добровольно приходящих в военкоматы
© кадр из сериала "Мобилизация"
© кадр из сериала "Мобилизация"
Лишь 20% от необходимого количества военнообязанных идут служить в ВСУ добровольно, это значит, что мобилизация в регионе может оказаться под угрозой. Такое заявление 2 июля сделал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью "24 каналу"
"Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20%, половина из которых – контрактники. Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - сказал Тищенко.
Неделю назад в ряде регионов Украины, включая Киев, была объявлена всеобщая мобилизация. Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года.
Также принятый в прошлую среду закон о доплатах военнослужащим расширил и перечень лиц, подлежащих мобилизации. Теперь граждане, которые раньше получали отсрочку для ухода за родственниками-инвалидами, теперь могут быть призваны на военную службу.
Процесс мобилизации проходит на Украине довольно сложно: в сети регулярно появляются кадры, как военкомы отлавливают людей призывного возраста прямо на улице и забирают силой.
10:53"И Россия теперь это знает": американский Newsweek выдал главную слабость ВСУУ Запада практически не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, которые можно было бы передать Киеву. И это серьезно сказывается на боеспособности ВСУ. Об этом 1 июля написал американский журнал Newsweek