НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда - 02.07.2023 Украина.ру
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НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда
НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда - 02.07.2023 Украина.ру
НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу ЕС по переименованию Европейского фонда мира, а также рассказал о прогнозах на предстоящий саммит НАТО и о главном страхе объединенного Запада
2023-07-02T16:22
2023-07-02T16:22
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литва
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- О переименовании Европейского фонда мира в Фонд обороны Украины;- Перспективы западных поставок на Украину;- О предстоящем саммите НАТО и возможном расширении блока;- Перспективы Швеции по вступлению в блок НАТО;- Как охарактеризовать присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии?- О вероятности военного кризиса вокруг Калининградской области;- О главном страхе объединенного Запада.
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452
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новости, видео, александр носович, нато, польша, литва, калининград
Новости, Видео, Александр Носович, НАТО, Польша, Литва, Калининград

НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда

16:22 02.07.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу ЕС по переименованию Европейского фонда мира, а также рассказал о прогнозах на предстоящий саммит НАТО и о главном страхе объединенного Запада
- О переименовании Европейского фонда мира в Фонд обороны Украины;
- Перспективы западных поставок на Украину;
- О предстоящем саммите НАТО и возможном расширении блока;
- Перспективы Швеции по вступлению в блок НАТО;
- Как охарактеризовать присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии?
- О вероятности военного кризиса вокруг Калининградской области;
- О главном страхе объединенного Запада.
 
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