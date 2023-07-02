https://ukraina.ru/20230702/1047752941.html
НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда
НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда - 02.07.2023 Украина.ру
НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу ЕС по переименованию Европейского фонда мира, а также рассказал о прогнозах на предстоящий саммит НАТО и о главном страхе объединенного Запада
2023-07-02T16:22
2023-07-02T16:22
2023-07-02T16:22
новости
видео
александр носович
нато
польша
литва
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/02/1047752803_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24e970386b7da5ab283a1bcd49df644a.jpg
- О переименовании Европейского фонда мира в Фонд обороны Украины;- Перспективы западных поставок на Украину;- О предстоящем саммите НАТО и возможном расширении блока;- Перспективы Швеции по вступлению в блок НАТО;- Как охарактеризовать присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии?- О вероятности военного кризиса вокруг Калининградской области;- О главном страхе объединенного Запада.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/02/1047752803_235:0:1195:720_1920x0_80_0_0_6a2512b2807ceac4a72b7375c1969a49.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, александр носович, нато, польша, литва, калининград
Новости, Видео, Александр Носович, НАТО, Польша, Литва, Калининград
НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу ЕС по переименованию Европейского фонда мира, а также рассказал о прогнозах на предстоящий саммит НАТО и о главном страхе объединенного Запада
- О переименовании Европейского фонда мира в Фонд обороны Украины;
- Перспективы западных поставок на Украину;
- О предстоящем саммите НАТО и возможном расширении блока;
- Перспективы Швеции по вступлению в блок НАТО;
- Как охарактеризовать присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии?
- О вероятности военного кризиса вокруг Калининградской области;
- О главном страхе объединенного Запада.