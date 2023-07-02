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НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда

НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда - 02.07.2023 Украина.ру

НАТОвская ошибка для Польши и Литвы: Носович о рисках для Калининграда

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал инициативу ЕС по переименованию Европейского фонда мира, а также рассказал о прогнозах на предстоящий саммит НАТО и о главном страхе объединенного Запада

2023-07-02T16:22

2023-07-02T16:22

2023-07-02T16:22

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- О переименовании Европейского фонда мира в Фонд обороны Украины;- Перспективы западных поставок на Украину;- О предстоящем саммите НАТО и возможном расширении блока;- Перспективы Швеции по вступлению в блок НАТО;- Как охарактеризовать присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии?- О вероятности военного кризиса вокруг Калининградской области;- О главном страхе объединенного Запада.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, александр носович, нато, польша, литва, калининград