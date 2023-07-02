Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России - 02.07.2023 Украина.ру
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Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России
Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России - 02.07.2023 Украина.ру
Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России
Новый главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" чех Марцел Личка ответил на вопрос журналистов, будет ли он ориентироваться на запрет властей его страны не работать в России. Слова тренера 2 июля процитировали РИА Новости спорт
2023-07-02T15:55
2023-07-02T15:55
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россия (рф)
чехия
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Личка добавил, что сейчас у него много работы, и в ближайшее время ему нужно синхронизироваться в трансферной политике с заместителем генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувачем (югославский и боснийский тренер пришел работать в "Динамо" в феврале 2020 года)."Я всегда могу спросить в тренерском штабе, как лучше, потому что я тоже ошибаюсь. Честно скажу, я пока не знаю ничего. Завтра Желько приедет, будем все разбирать. Он мне предложит, какие игроки есть. Мне надо подумать, потому что в "Оренбурге" было по-другому. Здесь чуть-чуть посложнее. Три месяца их (футболистов - Ред.) смотришь, здесь будет по-другому. Будем искать с Желько синхронизацию между собой", - пояснил Личка.Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории своей страны, а чешским спортсменам - на турнирах в России.Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против участия России и Белоруссии в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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новости, россия (рф), чехия, динамо, тренер, запрет
Новости, Россия (РФ), Чехия, Динамо, тренер, запрет

Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России

15:55 02.07.2023
 
© Пресс-служба ФК "Динамо"
© Пресс-служба ФК "Динамо"
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Новый главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" чех Марцел Личка ответил на вопрос журналистов, будет ли он ориентироваться на запрет властей его страны не работать в России. Слова тренера 2 июля процитировали РИА Новости спорт

"Это моя жизнь, я буду решать сам. Они в Чехии, это моя жизнь. Буду делать, что хочу", - сказал тренер.

Личка добавил, что сейчас у него много работы, и в ближайшее время ему нужно синхронизироваться в трансферной политике с заместителем генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувачем (югославский и боснийский тренер пришел работать в "Динамо" в феврале 2020 года).
"Я всегда могу спросить в тренерском штабе, как лучше, потому что я тоже ошибаюсь. Честно скажу, я пока не знаю ничего. Завтра Желько приедет, будем все разбирать. Он мне предложит, какие игроки есть. Мне надо подумать, потому что в "Оренбурге" было по-другому. Здесь чуть-чуть посложнее. Три месяца их (футболистов - Ред.) смотришь, здесь будет по-другому. Будем искать с Желько синхронизацию между собой", - пояснил Личка.
Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории своей страны, а чешским спортсменам - на турнирах в России.
Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против участия России и Белоруссии в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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