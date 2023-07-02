https://ukraina.ru/20230702/1047752664.html
Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России
Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России - 02.07.2023 Украина.ру
Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России
Новый главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" чех Марцел Личка ответил на вопрос журналистов, будет ли он ориентироваться на запрет властей его страны не работать в России. Слова тренера 2 июля процитировали РИА Новости спорт
2023-07-02T15:55
2023-07-02T15:55
2023-07-02T15:55
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Личка добавил, что сейчас у него много работы, и в ближайшее время ему нужно синхронизироваться в трансферной политике с заместителем генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувачем (югославский и боснийский тренер пришел работать в "Динамо" в феврале 2020 года)."Я всегда могу спросить в тренерском штабе, как лучше, потому что я тоже ошибаюсь. Честно скажу, я пока не знаю ничего. Завтра Желько приедет, будем все разбирать. Он мне предложит, какие игроки есть. Мне надо подумать, потому что в "Оренбурге" было по-другому. Здесь чуть-чуть посложнее. Три месяца их (футболистов - Ред.) смотришь, здесь будет по-другому. Будем искать с Желько синхронизацию между собой", - пояснил Личка.Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории своей страны, а чешским спортсменам - на турнирах в России.Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против участия России и Белоруссии в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
https://ukraina.ru/20230702/1047749555.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), чехия, динамо, тренер, запрет
Новости, Россия (РФ), Чехия, Динамо, тренер, запрет
Тренер "Динамо" чех Личка отреагировал на запрет Праги работать в России
Новый главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" чех Марцел Личка ответил на вопрос журналистов, будет ли он ориентироваться на запрет властей его страны не работать в России. Слова тренера 2 июля процитировали РИА Новости спорт
"Это моя жизнь, я буду решать сам. Они в Чехии, это моя жизнь. Буду делать, что хочу", - сказал тренер.
Личка добавил, что сейчас у него много работы, и в ближайшее время ему нужно синхронизироваться в трансферной политике с заместителем генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувачем (югославский и боснийский тренер пришел работать в "Динамо" в феврале 2020 года).
"Я всегда могу спросить в тренерском штабе, как лучше, потому что я тоже ошибаюсь. Честно скажу, я пока не знаю ничего. Завтра Желько приедет, будем все разбирать. Он мне предложит, какие игроки есть. Мне надо подумать, потому что в "Оренбурге" было по-другому. Здесь чуть-чуть посложнее. Три месяца их (футболистов - Ред.) смотришь, здесь будет по-другому. Будем искать с Желько синхронизацию между собой", - пояснил Личка.
Правительство Чехии запретило россиянам участвовать в соревнованиях на территории своей страны, а чешским спортсменам - на турнирах в России.
Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против участия России и Белоруссии в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже.