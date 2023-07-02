https://ukraina.ru/20230702/1047750852.html

Попытка прорыва и подготовка операции по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июля

Попытка прорыва и подготовка операции по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июля - 02.07.2023 Украина.ру

Попытка прорыва и подготовка операции по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июля

Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. В Запорожской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ. Украинские СМИ назвали даты операции по захвату ЗАЭС

2023-07-02T13:20

2023-07-02T13:20

2023-07-02T13:21

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 36 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 10 обстрелов из артиллерии 122 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 215 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 19 жилых домостроений в Ленинском и Киевском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 54 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки выпустили 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 9 снарядов калибром 122 мм, по Еленовке — 6 снарядов калибром 152 мм.Согласно данным телеграм-канала "Таврия. Новости Херсонской области", которые перепостила администрация Новокаховского городского округа, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Херсонской области 51 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 19; Казачьи Лагеря — 9; Саги — 8; Старая Збурьевка — 9; Подстепное — 6", - указывалось в сообщении.На следующие сутки обстрелы продолжились."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Крынки, Васильевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указало издание.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 2 июля у себя в телеграм-канале опубликовал сводку обстрелов за минувшие сутки."В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Журавлевка. Били из артиллерии – зафиксировано 4 прилёта. Обошлось без последствий", - гласила сводка.Кроме того, в Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 12 миномётных снарядов. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены 4 частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. В селе Тулянка силами ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий."По Волоконовскому району выпущено 24 единицы различных боеприпасов. Из них 23 пришлись на окраину хутора Старый, один – на окраину хутора Киселев. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка. Пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии обстреляно село Вязовое – зафиксировано 6 прилётов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет", - писал Гладков.Кроме того, в Шебекинском городском округе по сёлам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по 6 миномётных снарядов, по селу Середа – 2. В селе Муром сбит беспилотник противника."Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отметил Гладков.Позже он сообщил о работе ПВО над Белгородом."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - заявил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Попытка прорыва и операция по захвату ЗАЭСПопытка прорыва спецгруппы украинских войск пресечена на линии фронта в Запорожской области, написал в своём телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Сегодня ночью в районе Пятихаток на васильевском направлении запорожского фронта нашей разведкой было вскрыто движение спецгруппы ВСУ в количестве около 20 нацистов", - написал Рогов.По его словам, спецгруппа ВСУ пыталась прорваться к позициям российских войск."По ней было нанесено огневое поражение, в результате чего ликвидировано восемь и ранено пять боевиков ВСУ", - подчеркнул Рогов.Тем временем по Украине ширится информация о подготовке атаки на Запорожскую АЭС."В кулуарах пошли слухи, что Офис президента планирует повторить захват ЗАЭС по обмелевшему Каховскому водохранилищу. Именно под это разгоняют кейс с подрывом АЭС. Против таких планов ВСУ выступают американцы и МАГАТЕ, британцы наоборот выступают за повышение ставок и срыва любых переговоров о заморозке конфликта", - сообщил 1 июля популярный на Украине телеграм-канал "Женщина с косой".Другой канал - "Легитимный" - подтвердил эту информацию."Коллеги правы, что Зеленский и Офис Президента готовит попытку захвата ЗАЭС при котором могут произойти многие нештатные ситуации, а значит Зеленский заранее начал ставить акцент, что во всём виновата будет РФ, которая, якобы подорвет станцию. Он заявил публично, что РФ готова устроить локальный взрыв даже удаленно, когда ВСУ перехватят контроль над станцией. Взрыв принесёт локальный выброс ядерных частиц в воздух. То есть Зе[ленский]проговорился, что они готовят атаку на АЭС. Теперь вопрос, о том, кому было выгодно взорвать ГЭС (дамбу) в Каховке - снят. Тут всё очевидно. Теперь стоит дождаться начала массовой атаки ВСУ через обмелевшее водохранилище и этот факт подтвердится на все 100%", - указывалось в публикации канала в этот же день.На следующий день другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - также сообщил о подготовке украинской атаки на ЗАЭС и даже назвал даты предполагаемой атаки."Наши источники сообщают, что провокация на ЗАЭС планируется с 5 по 9 июля, чтобы это событие стало триггером на Западе и кардинально изменило повестку саммита стран НАТО. Британская разведка предлагает Генштабу использовать ситуацию для операции "день Д", чтобы провести десантную операцию на левый берег Днепра", - указывалось в публикации канала.Тем временем в эфире украинских телеканалов некоторые из военных призывают украинцев быть готовыми к мобилизации."Думаю, впереди у нас много работы. Единственное, что я мог бы сейчас посоветовать, это помогать армии, поддерживать её и вообще минимизировать какой-то хейт, дурные споры в комментариях <...> Однозначно, готовьтесь сейчас к войску. Те, кто не приготовился, не думайте, что вас это может обойти", - заявил 2 июля боец Денис, известный под позывным "Квебек".Он призвал украинцев выезжать на полигоне и получать навыки военного дела.

https://ukraina.ru/20230702/1047746508.html

https://ukraina.ru/20230701/1047744412.html

https://ukraina.ru/20230701/1047740042.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив