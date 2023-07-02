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"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина
"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина - 02.07.2023 Украина.ру
"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков назвал главного выгодоприобретателя по итогу вооруженного мятежа в РФ, оценил ход украинского наступления и рассказал, как группа "Чистое небо" разрабатывает для российских бойцов защиту от самого опасного оружия ВСУ
2023-07-02T13:16
2023-07-02T13:16
2023-07-02T13:16
новости
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алексей кочетков
мятеж
пригожин
выгода
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- Последствия вооруженного мятежа: каких перемен можно ожидать;- О роли Лукашенко в урегулировании ситуации с вооруженным мятежом;- Как бойцы группировки "Вагнер" усилят войска в Белоруссии;- Почему Зеленский врёт, когда говорит, что России выгодно вступление Украины в НАТО;- Украинское наступление: сколько попыток уже отражено и сколько еще может быть; - Действительно ли Киев будет наступать только до 12 июля?- Что предпримут поляки для того, чтобы аннексировать украинские территории? - Как "Чистое небо" помогает противодействовать самому эффективному украинскому оружию.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, алексей кочетков, мятеж, пригожин, выгода
Новости, Видео, Алексей Кочетков, мятеж, Пригожин, выгода
"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков назвал главного выгодоприобретателя по итогу вооруженного мятежа в РФ, оценил ход украинского наступления и рассказал, как группа "Чистое небо" разрабатывает для российских бойцов защиту от самого опасного оружия ВСУ
- Последствия вооруженного мятежа: каких перемен можно ожидать;
- О роли Лукашенко в урегулировании ситуации с вооруженным мятежом;
- Как бойцы группировки "Вагнер" усилят войска в Белоруссии;
- Почему Зеленский врёт, когда говорит, что России выгодно вступление Украины в НАТО;
- Украинское наступление: сколько попыток уже отражено и сколько еще может быть;
- Действительно ли Киев будет наступать только до 12 июля?
- Что предпримут поляки для того, чтобы аннексировать украинские территории?
- Как "Чистое небо" помогает противодействовать самому эффективному украинскому оружию.