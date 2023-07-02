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"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина

"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина - 02.07.2023 Украина.ру

"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков назвал главного выгодоприобретателя по итогу вооруженного мятежа в РФ, оценил ход украинского наступления и рассказал, как группа "Чистое небо" разрабатывает для российских бойцов защиту от самого опасного оружия ВСУ

2023-07-02T13:16

2023-07-02T13:16

2023-07-02T13:16

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- Последствия вооруженного мятежа: каких перемен можно ожидать;- О роли Лукашенко в урегулировании ситуации с вооруженным мятежом;- Как бойцы группировки "Вагнер" усилят войска в Белоруссии;- Почему Зеленский врёт, когда говорит, что России выгодно вступление Украины в НАТО;- Украинское наступление: сколько попыток уже отражено и сколько еще может быть; - Действительно ли Киев будет наступать только до 12 июля?- Что предпримут поляки для того, чтобы аннексировать украинские территории? - Как "Чистое небо" помогает противодействовать самому эффективному украинскому оружию.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, алексей кочетков, мятеж, пригожин, выгода