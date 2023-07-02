"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина - 02.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230702/1047750421.html
"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина
"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина - 02.07.2023 Украина.ру
"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков назвал главного выгодоприобретателя по итогу вооруженного мятежа в РФ, оценил ход украинского наступления и рассказал, как группа "Чистое небо" разрабатывает для российских бойцов защиту от самого опасного оружия ВСУ
2023-07-02T13:16
2023-07-02T13:16
новости
видео
алексей кочетков
мятеж
пригожин
выгода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/02/1047750300_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db7beb3ce4c101aa83132fae7f6521a9.jpg
- Последствия вооруженного мятежа: каких перемен можно ожидать;- О роли Лукашенко в урегулировании ситуации с вооруженным мятежом;- Как бойцы группировки "Вагнер" усилят войска в Белоруссии;- Почему Зеленский врёт, когда говорит, что России выгодно вступление Украины в НАТО;- Украинское наступление: сколько попыток уже отражено и сколько еще может быть; - Действительно ли Киев будет наступать только до 12 июля?- Что предпримут поляки для того, чтобы аннексировать украинские территории? - Как "Чистое небо" помогает противодействовать самому эффективному украинскому оружию.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/02/1047750300_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e59885502858cc5cceadae2a9e13bc51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, алексей кочетков, мятеж, пригожин, выгода
Новости, Видео, Алексей Кочетков, мятеж, Пригожин, выгода

"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина

13:16 02.07.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков назвал главного выгодоприобретателя по итогу вооруженного мятежа в РФ, оценил ход украинского наступления и рассказал, как группа "Чистое небо" разрабатывает для российских бойцов защиту от самого опасного оружия ВСУ
- Последствия вооруженного мятежа: каких перемен можно ожидать;
- О роли Лукашенко в урегулировании ситуации с вооруженным мятежом;
- Как бойцы группировки "Вагнер" усилят войска в Белоруссии;
- Почему Зеленский врёт, когда говорит, что России выгодно вступление Украины в НАТО;
- Украинское наступление: сколько попыток уже отражено и сколько еще может быть;
- Действительно ли Киев будет наступать только до 12 июля?
- Что предпримут поляки для того, чтобы аннексировать украинские территории?
- Как "Чистое небо" помогает противодействовать самому эффективному украинскому оружию.
 
НовостиВидеоАлексей КочетковмятежПригожинвыгода
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02"Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни?": американская журналистка осудила киевский режим
13:20Попытка прорыва и подготовка операции по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июля
13:16"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина
13:02Китайцы поставили Зеленского на место после его очередного требования к Путину
12:18"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине
11:35Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество
11:04Ветеран СВО Илья Янсен: Нас выманивали, сбрасывая ВОГи на гражданских
10:58Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян
10:53"И Россия теперь это знает": американский Newsweek выдал главную слабость ВСУ
10:22Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту
09:59Проблема с катерами, радиационная безопасность. Главное на Украине на утро 2 июля
09:57Инвесторы "изменили" европейским фондам в пользу других - Bank of America
09:40Грамота Екатерины II и редкая библия XVIII века: в Мариуполе рассказали о судьбе местного музея
09:27В Киеве пожаловались на сложности борьбы с российскими "Ланцетами"
08:09Владимир Демидов о потолке цен на нефть и о том, почему крах Китая невозможен без краха США
08:00Конгресс украинских националистов. Как карликовая партия отравила Украину бандеровщиной
07:55Западная Украина за минувшую неделю. Аресты на Тернопольщине и "переформатирование" Львовского облсовета
07:30Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления
07:10Тайны батискафа "Титан". Кто они и где погибли миллиардеры и офицеры разведок и при чем здесь Украина
06:55"Вокруг Булгакова": "Батум" и ловушка мнимого понимания
Лента новостейМолния