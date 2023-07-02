"Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни?": американская журналистка осудила киевский режим

"Почему молодые украинцы должны гибнуть, пытаясь отвоевать территорию, которая не хочет быть в составе Украины, никогда этого и не хотела, а в 2014 году на голосовании высказалась за выход из Украины, за что ее с тех самых пор и терроризируют? Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни? А с точки зрения России, выбора тут нет: если они уступят эти территории, народ Донбасса снова начнут атаковать", - заявила журналистка.