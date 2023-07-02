"Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни?": американская журналистка осудила киевский режим
© AP / Mykola Tys
© AP / Mykola Tys
Украина напрасно отправляет своих солдат туда, где население хочет быть с Россией. Такое заявление 2 июля сделала американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News
"Почему молодые украинцы должны гибнуть, пытаясь отвоевать территорию, которая не хочет быть в составе Украины, никогда этого и не хотела, а в 2014 году на голосовании высказалась за выход из Украины, за что ее с тех самых пор и терроризируют? Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни? А с точки зрения России, выбора тут нет: если они уступят эти территории, народ Донбасса снова начнут атаковать", - заявила журналистка.
В мае 2014 года Донецкая и Луганская Народные Республики провозгласили себя суверенными государствами по итогам проведенных референдумов.
В октябре 2022 года республики вернулись в состав Российской Федерации. "За" на соответствующем референдуме высказались 99,23% проголосовавших жителей Донецкой Народной Республики, и 98,42% - Луганской.
13:02Китайцы поставили Зеленского на место после его очередного требования к ПутинуЧитатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мирные переговоры с Россией будут возможны лишь после восстановления контроля над территориями, которые были в составе страны в 1991 году.