"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине - 02.07.2023 Украина.ру
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"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине
"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине - 02.07.2023 Украина.ру
"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине
Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о совместной со Швецией поддержке Украины. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях
2023-07-02T12:18
2023-07-02T12:18
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"Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины", — написала фон дер Ляйен.20 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы. Она предложила странам увеличить бюджет на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.Это предложение высмеял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что его страна не даст новых денег, пока в ЕС не отчитаются за предыдущие 70 миллиардов евро, якобы потраченных на Киев.
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+7 495 645 66 01
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новости, новости украины, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Новости, Новости Украины, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия

"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине

12:18 02.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныУрсула фон дер Ляйен Зеленский
Урсула фон дер Ляйен Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о совместной со Швецией поддержке Украины. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях
"Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины", — написала фон дер Ляйен.
"Очередной твит, в котором она упоминает Украину. Она просто одержима", "Ты - напасть для Европы", "ЕС сломан", "Нам не нужна Украина", "Ты должна быть в тюрьме!" - отреагировали пользователи Twitter на ее высказывание.
20 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы. Она предложила странам увеличить бюджет на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.
Это предложение высмеял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что его страна не даст новых денег, пока в ЕС не отчитаются за предыдущие 70 миллиардов евро, якобы потраченных на Киев.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2023
10:53
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