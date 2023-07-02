https://ukraina.ru/20230702/1047749555.html

"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине

"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине - 02.07.2023 Украина.ру

"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине

Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о совместной со Швецией поддержке Украины. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях

2023-07-02T12:18

2023-07-02T12:18

2023-07-02T12:18

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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"Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины", — написала фон дер Ляйен.20 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы. Она предложила странам увеличить бюджет на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.Это предложение высмеял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что его страна не даст новых денег, пока в ЕС не отчитаются за предыдущие 70 миллиардов евро, якобы потраченных на Киев.

https://ukraina.ru/20230702/1047747931.html

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