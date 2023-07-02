https://ukraina.ru/20230702/1047749555.html
"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине
"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине - 02.07.2023 Украина.ру
"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине
Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о совместной со Швецией поддержке Украины. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях
2023-07-02T12:18
2023-07-02T12:18
2023-07-02T12:18
новости
новости украины
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046075581_0:20:1042:607_1920x0_80_0_0_51a41b7560bd0a9a4402e4cdc7e4b386.jpg.webp
"Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины", — написала фон дер Ляйен.20 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы. Она предложила странам увеличить бюджет на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.Это предложение высмеял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что его страна не даст новых денег, пока в ЕС не отчитаются за предыдущие 70 миллиардов евро, якобы потраченных на Киев.
https://ukraina.ru/20230702/1047747931.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0a/1046075581_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_e56b69e443228581f92e20f298364183.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Новости, Новости Украины, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине
Пользователи Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен после ее слов о совместной со Швецией поддержке Украины. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях
"Дорогой премьер-министр Швеции, на протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины", — написала фон дер Ляйен.
"Очередной твит, в котором она упоминает Украину. Она просто одержима", "Ты - напасть для Европы", "ЕС сломан", "Нам не нужна Украина", "Ты должна быть в тюрьме!" - отреагировали пользователи Twitter на ее высказывание.
20 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы. Она предложила странам увеличить бюджет на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза.
Это предложение высмеял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявив, что его страна не даст новых денег, пока в ЕС не отчитаются за предыдущие 70 миллиардов евро, якобы потраченных на Киев.