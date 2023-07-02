Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество - 02.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230702/1047748787.html
Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество
Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество - 02.07.2023 Украина.ру
Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество
Ситуация с попыткой мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина показала, насколько высок авторитет президента России Владимира Путина в российском обществе. Такое мнение 1 июля в своем Телеграм-канале озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин
2023-07-02T11:35
2023-07-02T11:35
новости
вячеслав володин
мятеж
чвк "вагнер"
россия (рф)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047586999_0:212:2983:1890_1920x0_80_0_0_36a67f30896e4a335e29c6e815bbcb75.jpg
Он добавил, что 23-24 июня вошли в историю России "как дни единения и консолидации общества вокруг президента", а сам Путин вышел из этой ситуации укрепившим свои позиции в стране и мире.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.
https://ukraina.ru/20230630/1047731982.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047586999_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_4b9c143cf3ba5aea75b6dbac4458c92e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вячеслав володин, мятеж, чвк "вагнер", россия (рф), владимир путин
Новости, Вячеслав Володин, мятеж, ЧВК "Вагнер", Россия (РФ), Владимир Путин

Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество

11:35 02.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОбстановка в Ростове-на-Дону
Обстановка в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать в
Ситуация с попыткой мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина показала, насколько высок авторитет президента России Владимира Путина в российском обществе. Такое мнение 1 июля в своем Телеграм-канале озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих. Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость", - написал Володин.
Он добавил, что 23-24 июня вошли в историю России "как дни единения и консолидации общества вокруг президента", а сам Путин вышел из этой ситуации укрепившим свои позиции в стране и мире.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 17:14
"Вагнеровцы" в Белоруссии представляют угрозу Киеву – ДаниловНа заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины обсудили размещение в Белоруссии ЧВК "Вагнер". Киев считает это угрозой, заявил секретарь СНБО Андрей Данилов
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.
 
НовостиВячеслав ВолодинмятежЧВК "Вагнер"Россия (РФ)Владимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02"Зачем тратить на такой вопрос человеческие жизни?": американская журналистка осудила киевский режим
13:20Попытка прорыва и подготовка операции по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июля
13:16"Зевс-громовержец": Кочетков о том, кто извлек наибольшую выгоду по итогам мятежа Пригожина
13:02Китайцы поставили Зеленского на место после его очередного требования к Путину
12:18"ЕС сломан": Урсулу фон дер Ляйен предложили отправить в тюрьму после очередных слов об Украине
11:35Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество
11:04Ветеран СВО Илья Янсен: Нас выманивали, сбрасывая ВОГи на гражданских
10:58Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян
10:53"И Россия теперь это знает": американский Newsweek выдал главную слабость ВСУ
10:22Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту
09:59Проблема с катерами, радиационная безопасность. Главное на Украине на утро 2 июля
09:57Инвесторы "изменили" европейским фондам в пользу других - Bank of America
09:40Грамота Екатерины II и редкая библия XVIII века: в Мариуполе рассказали о судьбе местного музея
09:27В Киеве пожаловались на сложности борьбы с российскими "Ланцетами"
08:09Владимир Демидов о потолке цен на нефть и о том, почему крах Китая невозможен без краха США
08:00Конгресс украинских националистов. Как карликовая партия отравила Украину бандеровщиной
07:55Западная Украина за минувшую неделю. Аресты на Тернопольщине и "переформатирование" Львовского облсовета
07:30Стратегия перемоги: американский взгляд на планы украинского наступления
07:10Тайны батискафа "Титан". Кто они и где погибли миллиардеры и офицеры разведок и при чем здесь Украина
06:55"Вокруг Булгакова": "Батум" и ловушка мнимого понимания
Лента новостейМолния