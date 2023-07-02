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Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество
Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество - 02.07.2023 Украина.ру
Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество
Ситуация с попыткой мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина показала, насколько высок авторитет президента России Владимира Путина в российском обществе. Такое мнение 1 июля в своем Телеграм-канале озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин
2023-07-02T11:35
2023-07-02T11:35
2023-07-02T11:35
новости
вячеслав володин
мятеж
чвк "вагнер"
россия (рф)
владимир путин
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Он добавил, что 23-24 июня вошли в историю России "как дни единения и консолидации общества вокруг президента", а сам Путин вышел из этой ситуации укрепившим свои позиции в стране и мире.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.
https://ukraina.ru/20230630/1047731982.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вячеслав володин, мятеж, чвк "вагнер", россия (рф), владимир путин
Новости, Вячеслав Володин, мятеж, ЧВК "Вагнер", Россия (РФ), Владимир Путин
Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество
Ситуация с попыткой мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина показала, насколько высок авторитет президента России Владимира Путина в российском обществе. Такое мнение 1 июля в своем Телеграм-канале озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин
"Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих. Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость", - написал Володин.
Он добавил, что 23-24 июня вошли в историю России "как дни единения и консолидации общества вокруг президента", а сам Путин вышел из этой ситуации укрепившим свои позиции в стране и мире.
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.
В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.
Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.