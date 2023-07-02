https://ukraina.ru/20230702/1047748787.html

Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество

Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество - 02.07.2023 Украина.ру

Володин оценил влияние мятежа Пригожина на российское общество

Ситуация с попыткой мятежа основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина показала, насколько высок авторитет президента России Владимира Путина в российском обществе. Такое мнение 1 июля в своем Телеграм-канале озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин

2023-07-02T11:35

2023-07-02T11:35

2023-07-02T11:35

новости

вячеслав володин

мятеж

чвк "вагнер"

россия (рф)

владимир путин

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Он добавил, что 23-24 июня вошли в историю России "как дни единения и консолидации общества вокруг президента", а сам Путин вышел из этой ситуации укрепившим свои позиции в стране и мире.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" объявила о начале вооруженного мятежа.Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня, когда Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Лидер "Вагнеров" согласился отступить.В понедельник, 26 июня Владимир Путин сделал обращение, в котором в том числе предложил бойцам группы "Вагнер" подписать контракты с Министерством обороны РФ.Во вторник, 27 июня, дело о попытке мятежа было закрыто, а Пригожин уехал в Белоруссию. Там, по сообщениям местных СМИ, теперь будут базироваться лагеря группы.

https://ukraina.ru/20230630/1047731982.html

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2023

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новости, вячеслав володин, мятеж, чвк "вагнер", россия (рф), владимир путин