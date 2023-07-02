Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян - 02.07.2023 Украина.ру
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Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян
Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян - 02.07.2023 Украина.ру
Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян подвел итоги недели
2023-07-02T10:58
2023-07-02T10:58
новости
видео
армен гаспарян
франция
эммануэль макрон
итоги недели
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, армен гаспарян, франция, эммануэль макрон, итоги недели
Новости, Видео, Армен Гаспарян, Франция, Эммануэль Макрон, итоги недели

Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян

10:58 02.07.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян подвел итоги недели
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