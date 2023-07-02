https://ukraina.ru/20230702/1047748239.html

Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян

Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян - 02.07.2023 Украина.ру

Макрон должен уйти! Будут ли французы искать президента на руинах - Гаспарян

Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян подвел итоги недели

2023-07-02T10:58

2023-07-02T10:58

2023-07-02T10:58

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, армен гаспарян, франция, эммануэль макрон, итоги недели