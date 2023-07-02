https://ukraina.ru/20230702/1047747931.html

"И Россия теперь это знает": американский Newsweek выдал главную слабость ВСУ

"И Россия теперь это знает": американский Newsweek выдал главную слабость ВСУ - 02.07.2023 Украина.ру

"И Россия теперь это знает": американский Newsweek выдал главную слабость ВСУ

У Запада практически не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, которые можно было бы передать Киеву. И это серьезно сказывается на боеспособности ВСУ. Об этом 1 июля написал американский журнал Newsweek

2023-07-02T10:53

2023-07-02T10:53

2023-07-02T10:53

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В статье также говорится, что отсутствие ПЗРК затруднило контрнаступление Украины, так как без такого вида вооружения украинские силы не могут противостоять российской артиллерии.Орр также добавил, что США приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70, чтобы нарастить производство Stinger.С помощью этих ПЗРК украинская армия могла бы еще удерживать какие-то высоты, но в итоге отступает по всем фронтам, резюмирует Newsweek.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".В пятницу, 30 июня, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что его "бесят" рассуждения о медленном контрнаступлении украинских войск, ведь их скорость напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся."Меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.

https://ukraina.ru/20230702/1047746030.html

https://ukraina.ru/20230628/1047625194.html

https://ukraina.ru/20230630/1047719740.html

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