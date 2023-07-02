"И Россия теперь это знает": американский Newsweek выдал главную слабость ВСУ
У Запада практически не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, которые можно было бы передать Киеву. И это серьезно сказывается на боеспособности ВСУ. Об этом 1 июля написал американский журнал Newsweek
"Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает", — приводит издание мнение военного эксперта Аллана Орра.
В статье также говорится, что отсутствие ПЗРК затруднило контрнаступление Украины, так как без такого вида вооружения украинские силы не могут противостоять российской артиллерии.
Орр также добавил, что США приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70, чтобы нарастить производство Stinger.
С помощью этих ПЗРК украинская армия могла бы еще удерживать какие-то высоты, но в итоге отступает по всем фронтам, резюмирует Newsweek.
09:27В Киеве пожаловались на сложности борьбы с российскими "Ланцетами"Киеву не хватает оружия от западных союзников для того, чтобы справляться с российскими беспилотниками, в том числе "Ланцетами". Такое заявление 1 июля сделал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью газете Telegraph
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Во вторник, 27 июня, президент РФ Владимир Путин озвучил потери Киева за этот период. Они составили 259 танков и 780 бронемашин, из них 41 танк и 102 бронемашины - только за последнюю неделю.
Днем ранее первые оценки констрнаступлению ВСУ дали и в Министерстве обороны РФ. В ведомстве сообщили, что только за одни сутки украинские войска потеряли 400 военнослужащих на Краснолиманском и Донецком направлениях и примерно 30 - на Купянском.
На днях глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр".
28 июня, 09:56"Предварительный просмотр": Резников заявил британским журналистам, что контрнаступление еще не началосьГлава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что "главные события" анонсированного ранее украинского контрнаступления "еще впереди", а пока был "предварительный просмотр". Такое заявление 28 июня он сделал в беседе с журналистами британской газеты Financial Times
В пятницу, 30 июня, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что его "бесят" рассуждения о медленном контрнаступлении украинских войск, ведь их скорость напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся.
"Меня бесит, когда слышу, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил Залужный.
30 июня, 13:56"Меня бесит": Залужный прокомментировал скорость контрнаступления ВСУСкорость контрнаступления украинских войск напрямую зависит от решений западных участников, у которых много самолетов и боеприпасов, но Киеву давать все это они не торопятся. Такое заявление 30 июня сделал главком ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию The Washington Post