Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту - 02.07.2023 Украина.ру
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Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту
Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту - 02.07.2023 Украина.ру
Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту
Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова быстро растет. По данным на 8 утра, она составила 6,5 километров. Об этом 1 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Телегам-канале
2023-07-02T10:22
2023-07-02T10:22
новости
крымский мост
транспорт
досмотр
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В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке на подъезде к Крымскому мосту длиной в 9 километров. Через какое-то время большая часть стоявших в ней машин проехала.В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ пояснили, что причиной очереди на проезд стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".Количество постов и смен для проведения досмотра было увеличено, а водителям рекомендовали заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки и учитывать сложившуюся ситуации при планировании поездки.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части переправы, идущей в сторону полуострова.
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новости, крымский мост, транспорт, досмотр
Новости, Крымский мост, транспорт, досмотр

Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту

10:22 02.07.2023
 
© © РИА Новости / Константин Михальчевский
© © РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать в
Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова быстро растет. По данным на 8 утра, она составила 6,5 километров. Об этом 1 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Телегам-канале

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 8:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до 3 часов", - написал он, добавив, что с 6 до 8 утра очередь выросла примерно вдвое, тогда как пробки на въезд на мост со стороны Крыма нет.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке на подъезде к Крымскому мосту длиной в 9 километров. Через какое-то время большая часть стоявших в ней машин проехала.
В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ пояснили, что причиной очереди на проезд стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".
Количество постов и смен для проведения досмотра было увеличено, а водителям рекомендовали заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки и учитывать сложившуюся ситуации при планировании поездки.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части переправы, идущей в сторону полуострова.
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10:22Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту
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