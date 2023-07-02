Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту
© © РИА Новости / Константин Михальчевский
© © РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова быстро растет. По данным на 8 утра, она составила 6,5 километров. Об этом 1 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Телегам-канале
"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 8:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до 3 часов", - написал он, добавив, что с 6 до 8 утра очередь выросла примерно вдвое, тогда как пробки на въезд на мост со стороны Крыма нет.
В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке на подъезде к Крымскому мосту длиной в 9 километров. Через какое-то время большая часть стоявших в ней машин проехала.
В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ пояснили, что причиной очереди на проезд стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".
Количество постов и смен для проведения досмотра было увеличено, а водителям рекомендовали заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки и учитывать сложившуюся ситуации при планировании поездки.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части переправы, идущей в сторону полуострова.