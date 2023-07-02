https://ukraina.ru/20230702/1047747025.html

Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту

Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту - 02.07.2023 Украина.ру

Николай Лукашенко рассказал о ситуации на Крымском мосту

Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова быстро растет. По данным на 8 утра, она составила 6,5 километров. Об этом 1 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Телегам-канале

2023-07-02T10:22

2023-07-02T10:22

2023-07-02T10:22

новости

крымский мост

транспорт

досмотр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/02/1047746905_4:0:596:333_1920x0_80_0_0_e2aee99cfcfc351d4d6b765163ae5d47.png.webp

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке на подъезде к Крымскому мосту длиной в 9 километров. Через какое-то время большая часть стоявших в ней машин проехала.В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ пояснили, что причиной очереди на проезд стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".Количество постов и смен для проведения досмотра было увеличено, а водителям рекомендовали заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки и учитывать сложившуюся ситуации при планировании поездки.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части переправы, идущей в сторону полуострова.

https://ukraina.ru/20230702/1047746508.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крымский мост, транспорт, досмотр