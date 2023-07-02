https://ukraina.ru/20230702/1047746508.html

Проблема с катерами, радиационная безопасность. Главное на Украине на утро 2 июля

Проблема с катерами, радиационная безопасность. Главное на Украине на утро 2 июля - 02.07.2023 Украина.ру

Проблема с катерами, радиационная безопасность. Главное на Украине на утро 2 июля

Военкоры рассказали о проблемах с плавсредствами. Ставка верховного главнокомандующего Украины прошла на Ровенской АЭС, в Европу прибыл американский самолёт для мониторинга уровня радиационного загрязнения

2023-07-02T09:59

2023-07-02T09:59

2023-07-02T09:59

эксклюзив

хроники

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Вечером 1 июля ряд военкоров и экспертов сообщил о проблемах, которые испытывают российские военные в связи с нехваткой катеров. Поводом для развернувшейся в сети бурной дискуссии послужило видео, опубликованное телеграм-каналом "Два майора"."Очень жестокие кадры. Видео с каналов нацистов. Снято противником. Херсонская область. Из-за отсутствия нормальных лодок наши бойцы перемещаются в пойме на реке Днепр чёрт знает на чём, выполняя боевые задачи. Сначала на плавсредство сбросили боеприпасы с коптера, после — подошла группа противника. Если бы эта хреновина завелась, трое наших бойцов были бы живы", - подписал канал видео, на котором запечатлена гибель троих российских воинов.Видео 18+По словам автором канала, о проблеме они докладывали ещё в апреле 2023 года."Ещё ранее соответствующие органы докладывали куда надо. Не помогло. Вечная память парням. Простите, что выложили. Как еще, блин, объяснить, что войска надо нормально снабжать не на бумаге - мы не знаем", - сообщили авторы канала.Это видео вызвало широкий общественный резонанс."Видел я катера одной нашей бригады на Днепре - слёзы. У местных сами выкупали. С волонтёрами тоже отправлял один катер", - заявил член Совета по правам человека при президенте РФ, военкор Александр Коц.При этом он указал, что на бумаге всё выглядит хорошо. Так, на международном военно-техническом форуме "Армия-2015" представлен инженерно-десантный катер "ИДК", а на форуме "Армия-2021" "Рыбинская верфь" показала новую разработку — первую в России быстронадуваемую штурмовую лодку DS-RIB, которая предназначена для оперативной доставки групп спецподразделений. Кроме того, на форуме "Армия-2021" в Севастополе была представлена скоростная штурмовая лодка БК-10 для сил специальных операций.Журналист привёл ТТХ этих транспортных средств."Уверен и на недавнем международном военно-морском салоне что-нибудь новенькое, да показали. Непонятно только, для чего", - подытожил Коц.Его поддержал волонтёр Алексей Живов."Александр, позволь я тоже поделюсь своим телеграм-опытом. Давеча был на фронте. Мой знакомый: "Лёша, выручай: нужны катера, вопрос жизни и смерти!". "А что власти?" "Ко всем обращались, тишина". Делать нечего, обращаюсь к своим крымским и московским меценатам, говорю: "Господа хорошие, помогите русской армии лодками". Вроде обещали помочь. Подбираем варианты на рынке. Уже нет сил ни писать на деревню к дедушке, ни взывать к совести и чести ответственных людей. Совесть и честь ответственные люди отбросили в процессе эволюции как рудимент", - отметил он.Вице-спикер Мосгордумы, журналист Андрей Медведев также рассказал о том, что о проблеме знали давно."О проблеме нехватки катеров и моторных лодок у наших военных на Днепре, я впервые услышал в октябре прошлого года. И тогда проблему стали решать вполне традиционно - общественными сборами и через волонтёров. Де-факто, все свелось к тому, что на собранные средства военные сами купили себе старые лодки и топливо. Всё", - подчеркнул он.По его словам, при таком подходе рано или поздно произошёл бы случай, подобный гибели военных."Просто по причине того, что если некая проблема не решается системно, то сбой обязательно случится. При этом, как верно отмечает Александр Коц, на разных выставках у нас регулярно показывают какие-то новые прекрасные боевые катера и лодки, но в итоге дальше выставок они, похоже, никуда не плывут. Но если бы дело было только в лодках и катерах... Дело в том, что нельзя принять верное решение, не имея объективной информации. И очевидно, порой, находятся те, кто не докладывает наверх о проблеме, чтобы не расстраивать какого-нибудь важного руководителя", - отметил Медведев.Он также рассказал о ряде других проблем, например: о нехватке определённого беприпаса для систем ПВО на одном из участков фронта, о нехватке личного состава на другом участке своего фронта."Если информацию довели, куда надо (а доклады были), то проблема будет решена. Если сообщили, что все в порядке, то результат предсказуем. А потом, вполне возможно, снова отдельные товарищи попытаются объяснить, что во всем виноваты военкоры, которые, понимаешь, раскачивают лодку. Вот только лодки, как сказано выше, тоже волонтёры купили", - подчеркнул Медведев.Позже Коц у себя в телеграм-канале предложил один из способов решения проблемы с нехваткой плавсредств."А вот эти катера были изъяты у браконьеров в Дагестане. Почему бы их не передать на нужды СВО? Вот губернатор Приморья передает фронту технику, которую изымают у "черных лесорубов" - от легковых машин до тракторов. Что может помешать главе Дагестана сделать аналогичный жест", - написал он.К этой записи он прикрепил фотографию конфискованных у браконьеров лодок.Утром 2 июля Коц рассказал о ситуации со списанными катерами Госпогранслужбы."Пограничные моторные лодки береговой охраны ежегодно выводят из эксплуатации в связи с выработкой ресурса. При этом они вполне в нормальном состоянии. И там не какие-нибудь фанерные лодки, а металлические, например - "Мастер-651" с американскими движками по 250-300 лошадей. Их после списания реализуют в соответствии с законодательством, зачастую по цене металла. А потом уже всякие конторы продают", - процитировал он своего подписчика.Он привёл ссылку на сайт, который занимается продажей таких катеров.Радиационная безопасностьВечером 1 июля президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС."Сегодня Ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции", - заявил Зеленский.На заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов докладывали об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях ВС РФ.Глава МВД Игорь Клименко, командующий Объединенными силами Сергей Наев, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко докладывали об усилении Северного направления и охране АЭС.Начальник Ровенской ОВА Виталий Коваль и командующий ОУВ "Волынь" Владимир Миронюк докладывали об оборонительных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе, а глава Госспецсвязи Юрий Щиголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз.Также в заседании принимали участие президент "Энергоатома" Пётр Котин и директор станции Павел Ковтонюк."Держим ситуацию под контролем", - заявил Зеленский.При этом в Ровенской области не ведутся бои, а ранее украинские власти заявляли об угрозах Запорожской АЭС и даже проводили учения по радиационной безопасности в Днепропетровской и Николаевской областях, а также подконтрольных частях Запорожской и Херсонской областей.Это многих насторожило. При этом обеспокоенность вызвало и то, что в Европу этим же днём прибыл самолёт Boeing WC-135R Constant Phoenix ВВС США. Самолёт перебросили на американскую авиабазу в городе Ханья на Крите. С этой же базы в взлетают разведывательные БПЛА RQ-4B Global Hawk и самолёты RC-135W Rivet Joint, которые работают над Чёрным морем.WC-135 Constant Phoenix — самолёт радиологического контроля на базе C-135 Stratolifter. Он наблюдает за ядерными испытаниями, следит за применением ядерного оружия и собирает пробы воздуха на наличие радиоактивных веществ.Прибытие самолёта встревожило украинских наблюдателей."Сообщается, что в Европу прибыл самолет WC135R Constant Phoenix. Он отбирает пробы воздуха и обнаруживает радиоактивные выбросы. Это плохо. Очень плохо", - заявил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Ранее Украина уже не раз намекала на возможную катастрофу на Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20230701/1047744412.html

https://ukraina.ru/20230701/1047740042.html

https://ukraina.ru/20230701/1047737241.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники