Инвесторы "изменили" европейским фондам в пользу других - Bank of America - 02.07.2023 Украина.ру
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Инвесторы "изменили" европейским фондам в пользу других - Bank of America
Инвесторы "изменили" европейским фондам в пользу других - Bank of America - 02.07.2023 Украина.ру
Инвесторы "изменили" европейским фондам в пользу других - Bank of America
С начала 2023 года инвесторы забрали из европейских фондов порядка 27 миллиардов долларов. Об этом 1 июля написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America
2023-07-02T09:57
2023-07-02T09:57
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Автор публикации отметил, что отток финансов из Европы только за последнюю неделю составил 4,6 миллиарда долларов.По его мнению, происходящее объясняется тем, что инвесторы стали отдавать предпочтение американским фондам.
https://ukraina.ru/20230702/1047742777.html
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новости, инвесторы, фонды, европа, сша
Новости, инвесторы, фонды, Европа, США

Инвесторы "изменили" европейским фондам в пользу других - Bank of America

09:57 02.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковская биржа перед открытием торгов
Московская биржа перед открытием торгов - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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С начала 2023 года инвесторы забрали из европейских фондов порядка 27 миллиардов долларов. Об этом 1 июля написал обозреватель Bloomberg Майкл Мсика со ссылкой на данные Bank of America
"Акционерный фонд региона вот уже 16 недель подряд страдает из-за оттока инвестиций, в результате чего общий объем изъятий составил 27 миллиардов долларов", — говорится в статье.
Автор публикации отметил, что отток финансов из Европы только за последнюю неделю составил 4,6 миллиарда долларов.
По его мнению, происходящее объясняется тем, что инвесторы стали отдавать предпочтение американским фондам.
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