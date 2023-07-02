Инвесторы "изменили" европейским фондам в пользу других - Bank of America

Тайны батискафа "Титан". Кто они и где погибли миллиардеры и офицеры разведок и при чем здесь Украина

Пятеро отважных исследователей морских глубин погибли в батискафе "Титан". Кажется, о них уже сказали всё. Но чем больше о них всплывает подробностей, тем еще больше возникает вопросов