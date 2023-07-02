https://ukraina.ru/20230702/1047741919.html

Конгресс украинских националистов. Как карликовая партия отравила Украину бандеровщиной

Конгресс украинских националистов. Как карликовая партия отравила Украину бандеровщиной - 02.07.2023 Украина.ру

Конгресс украинских националистов. Как карликовая партия отравила Украину бандеровщиной

Украина продолжает обвинять Россию в подрыве плотины Каховской ГЭС и живописует масштаб экологической катастрофы, но почему-то забывает, что идея уничтожения днепровского каскада ГЭС впервые появилась в экологическом разделе программе Конгресса украинских националистов. Не странно ли, что программу КУН выполняет Россия, а не киевский режим?

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:00

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2 июля 1993 года начал работу I съезд Конгресса украинских националистов. Независимость Украины открыла возможность для возвращения своевременно эвакуировавшихся националистов, нашедших после 1945 года убежище в США, Канаде и Европе. Главным образом речь шла об активе Организации украинских националистов*.ОУН* раскололась ещё в довоенное время, и её части активно друг с другом боролись. В эмиграции раскол сохранился. Там существовали фракции сторонников Степана Бандеры (ОУН*(б), или ОУН* революционная), Андрея Мельника — ОУН*(м) и так называемые двийкари — сторонники примирения двух националистических фракций (по доброй украинской традиции, объединение двух партий привело к появлению третьей).У обеих основных фракций ("двийкари" появились уже после войны) был свой опыт коллаборации с нацистами. ОУН(б) дала кадры для батальонов "Нахтигаль" и "Роланд", а также была инициатором Акта провозглашения украинского государства 30 июня 1941 года. В последнем, среди прочего, сообщалось, что "возрождающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации". ОУН(м) обеспечила призыв в дивизию СС "Галичина", а её активисты занимали посты в оккупационных администрациях и полиции.Возвращение националистов в сколько-нибудь заметном масштабе стало возможно уже в 1991 году. В частности, 30 июня 1991 года Львов посетила Ярослава (Слава) Стецько — вдова умершего в 1986 году соратника Бандеры лидера ("провидныка") его фракции ОУН Ярослава Стецько. Именно Стецько в 1941 году провозглашал "Акт 30 июня" и возглавлял "государственное правление" самопровозглашённого "государства". После его смерти жена возглавила ОУН(б) и Антибольшевистский блок народов."Мельниковцы" действовали несколько иначе — они находили кадры на местах и создали движение "ОУН в Украине". "Двийкари" осуществляли экспансию через толстый литературно-публицистический журнал "Сучасність" ("Современность"), который довольно оперативно реагировал на новинки украинской литературы (именно в "Сучасности" впервые появились прозаические произведения популярного галицкого писателя и поэта Юрия Андруховича).Стецько после празднования юбилея бандеровской "государственности" перебралась во Львов на постоянной основе и развила бурную деятельность по формированию радикальной националистической партии.28-30 марта 1992 года в Киеве состоялась научно-практическая конференция "Украинский национализм: прошлое, будущее и современность", на которой присутствовало около 600 человек. На конференции было принято решение создать националистическую партию. Высказывались идеи о необходимости выхода из СНГ, ликвидации автономии Крыма, реабилитации депортированных народов, проведения бесплатной приватизации и т.п.17-18 октября 1992 года состоялся Учредительный сбор (съезд) КУН, на котором организация была учреждена и ее председателем была избрана Стецько. Съезд принял Программу и Устав КУН.В качестве коллективных членов в КУН входили Всеукраинское братство воинов УПА*, Лига украинской молодёжи, Лига украинских женщин и др. Кроме того, КУН инициировал создание ряда общественных организаций — Украинского педагогического общества им. Г. Ващенко, Благотворительного фонда им. Я. Стецько, Всеукраинского научного и профессионального общества им. М. Михновского, спортивно-патриотической организации "Тризуб им. С. Бандеры"* (последняя структура позже отделилась от партии и стала одной из основ будущего "Правого сектора"*).При поддержке КУН было проведено большое количество конференций, посвященных проблемам современной Украины, на которых националисты разрабатывали и продвигали собственные рецепты их решения.В соответствии с программой, главная цель Конгресса — борьба за построение Украинского Самостоятельного Соборного Государства и создание условий для всестороннего развития всех творческих сил украинской нации. КУН выступал за последовательные рыночные реформы, но при этом не забывал про солидарность (идеологема, которая многими правыми и ультраправыми течениями XX века противопоставлялась марксистской "классовой борьбе" — прим. ред.) и социальную справедливость. С точки зрения КУН Украина должна быть национальной, унитарной и правой президентско-парламентской республикой. Был разработан проект Конституции, оказавший некоторое влияние на проект Конституционной комиссии (орган для разработки основного закона созданный в 1990 году и переформатированный после выборов 1994 года — прим. ред.).Конгресс выступает за запрещение в Украине партий, исповедующих античеловеческую (коммунистическую и фашистскую) идеологию. Отношение к России в целом негативное (по причине "империализма" последней). КУН поддержал "освободительную борьбу чеченского народа", члены КУН (например — нардеп 2-4 созывов Михаил Ратушный) неоднократно бывали в зоне боевых действий с гуманитарными миссиями. Партия выступает против искусственного ограничения прав национальных меньшинств, но считает, что Украина — в первую очередь государство украинцев.27 января 1993 года КУН был зарегистрирован как партия.2-4 июля 1993 года состоялся I съезд партии в Киеве. Присутствовало 570 делегатов и гостей из всех областей Украины. 200 человек представляли западную диаспору, 108 — восточную. Съезд внёс изменения в Устав (согласованы с Минюстом 2 ноября). Был избран Провид (23 человека), этическая и контрольная комиссии. Председателем КУН вновь стала Стецько, ее заместителями — Богдан Павлив и Роман Зварич (позже сделал карьеру, некоторое время возглавлял Минюст благодаря диаспорному знакомству с женой Виктора Ющенко).КУН не только не стал единственной националистической партией, но даже и не смог объединить всех бандеровцев. Например, с КУН не сотрудничал последний командующий Украинской повстанческой армии и лидер ОУН(б) на территории Украины Василий Кук. Правда, у него были сложные отношения со своими преемниками, которых он, под давлением КГБ, в 1954 году призвал прекратить борьбу. Кажется, Стецько считала, что он был агентом КГБ (опубликованные ныне документы это не подтверждают). А сын командующего УПА* Романа Шухевича Юрий был формальным главой радикальной УНА-УНСО* (Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона — прим. ред.).Сложными были отношения с другими националистическими партиями. Например, КУН считал Украинскую национальную ассамблею и партию "Державна самостійнисть України" организациями патриотическими, но не по всем параметрам идентифицируемыми с идеологией национализма. В УНА, в частности, националистов беспокоил имперский характер её идеологии.Электоральные успехи партии трудно отнести к чрезмерным.На выборах 1994 года в Раду было избрано 6 членов КУН, рассеявшихся по разным группам, и ещё 8 были избраны при поддержке партии. Выборы были чисто мажоритарными, и роль партий была не столь высока. Однако КУН участвовал в выборах не самостоятельно — входил в Демократическое объединение "Украина".В 1998 году КУН, вместе с Украинской республиканской партией и Украинской консервативной республиканской партией, создал блок "Национальный фронт". Стецько заняла в списке второе место, что уже знаменовало подчинённое положение КУН (фронтменом списка стал почётный председатель УРП Левко Лукьяненко — в прошлом выпускник МГУ и инструктор райкома КПСС, а потом — многолетний политический заключённый), а на четвёртом месте оказался член КУН генерал милиции Иван Билас. Блок получил на выборах 2,7% голосов, но по мажоритарке партии удалось провести трёх депутатов.В 2002 году партия присоединилась к "Нашей Украине" Виктора Ющенко и ей удалось провести трёх кандидатов в одномандатных округах.В 2003 году умерла Ярослава Стецько, и тогда оборвалась прямая связь КУН с исторической ОУН*. Кстати, ОУН*(б) за границей тоже возглавляла Стецько и это фактически была одна партия.Во главе КУН стал Алексей Ивченко, бывший советником Ющенко в бытность его премьером Украины в 2000-01 годах, а с 2002 года нардеп от "Нашей Украины". Ивченко прославился более всего тем, что, возглавив после победы Оранжевой Революции национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины", на переговоры с Газпромом прибыл в сопровождении переводчика.На выборы 2006 года КУН опять пошёл с "Нашей Украиной" и получил три места. В выборах 2007 года партия не участвовала (рейтинг "Нашей Украины" просел, и мест в проходной части КУН не получил, а не получив — обиделся и ушёл). На выборы 2012 года КУН опять пошёл в составе "Нашей Украины". На местных выборах 2015 году члены КУН пошли по списку "Свободы". В 2019 году партия выдвигала одного кандидата по одномандатному округу.Надо отметить, что партия самостоятельного участия в выборах вообще не принимала.Причины слабости КУН очевидны — Ярослава Стецько, 46 лет находившаяся в эмиграции, очень плохо представляла себе жизнь на Украине. КУН плохо вписывался в сугубо украинскую повестку дня, фактически будучи "эманацией" старой ОУН(б). Именно этим было обусловлено объединение с партиями сугубо внутриукраинского происхождения.Роль КУН состояла именно в живой связи с исторической ОУН*(б) и с националистической эмиграцией. Таким образом, Конгресс являлся источником идеологии бандеровщины.Именно под влиянием КУН сформировались радикальные лидеры Майдана и постмайданного периода — Андрей Билецкий (входил в "Тризуб"*), лидер днепропетровского Правого сектора* и депутат Рады 2014-19 годах Андрей Денисенко (был членом КУН).Идеология КУН в значительной степени была реализована в государственной идеологии Украины при Ющенко и Порошенко — в виде почитания Бандеры и Шухевича, а также "декоммунизации".Тем не менее, сейчас КУН представляет собой карликовую партию с весьма невнятным руководством (имя Степана Брацюня вряд ли кому-то что-то говорит, а его главной заслугой перед украинским национализмом является брак с племянницей Стецько) и более чем очевидными перспективами раствориться в вечности.* Деятельность организаций запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20190908/1024904935.html

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история, история украины, оун, националисты, партия