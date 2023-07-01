https://ukraina.ru/20230701/1047744412.html

Крайний срок для монахов, поддержка Испании. Итоги 1 июля на Украине

Крайний срок для монахов, поддержка Испании. Итоги 1 июля на Украине - 01.07.2023 Украина.ру

Крайний срок для монахов, поддержка Испании. Итоги 1 июля на Украине

Минкульт Украины потребовал у монахов Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля. Испания поддержала членство Украины в НАТО

2023-07-01T18:05

2023-07-01T18:05

2023-07-01T18:05

хроники

эксклюзив

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О требовании Минкульта сообщил адвокат Никита Чекман, который у себя в телеграм-канале опубликовал письмо от министерства культуры и информационной политики Украины."Вот такой документ пришёл в монастырь от заповедника! Решение суда, которое "ожидает" министр Ткаченко, уже никому не нужно?" - прокомментировал письмо Чекман.В письме Минкульт требует от монахов УПЦ освободить помещения до 4 июля 2023 года."Заповедником (Киево-Печерская лавра, – Ред.) принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям…Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику", – говорится в документе, направленном в адрес Киево-Печерской лавры.Опечатывать будут следующие помещения: корпус 45 – келии на Ближних пещерах; корпус 54 – Гостинный двор, контора; корпус 57 – келии Гостинного двора; корпус 71 – келии Гостинного двора; корпус 69 – келии Гостинного двора.Заповедник потребовал от монахов передать ключи от этих помещений. В случае, если это не будет сделано, замки срежут и поменяют.В юридическом отделе Украинской православной церкви в ответ заявили, что у Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отсутствуют какие-либо основания для опечатывания монастырских корпусов. Также в юротделе отметили, что УПЦ обжалует в суде односторонне расторжение договора."Сейчас по этому поводу судом никакого решения не принято. Соответственно, у заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи является незаконным и его следует рассматривать, как самоуправство", - заявили в юротделе УПЦ..В юридическом отделе УПЦ призвали заповедник и членов комиссии не нарушать законодательство и дождаться законного решения суда.Ранее, в начале марта, подчиняющийся Минкульту национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" решил расторгнуть договор об аренде с монастырем и предписал священнослужителям до 29 марта освободить помещения, при этом монахам разрешили остаться, если они перейдут в раскольничью структуру "ПЦУ", созданную при посредничестве экс-посла США на Украине и в Греции Джеффри Пайетта пятым президентом Украины Петром Порошенко и главой Константинопольского патриархата Димитриосом Архондонисом, более известным как Варфоломей.Рашение заповедник объяснил тем, что комиссия Минкультуры якобы обнаружила нарушения в пользовании госимуществом Киево-Печерской лаврой.УПЦ оспорила требование покинуть Лавру, назвав решение о прекращении договора аренды "беззаконием"."23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод", – рассказывал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Позже его отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.На прошлой неделе, 27 июня, министр культуры Украины Александр Ткаченко похвалился, что в Киево-Печерской лавре "возобновлены культурные мероприятия: проходят концерты, и будут ещё концерты".По его словам, в Минкульте уже начали разрабатывать для Киево-Печерской лавры стратегию, которая предусматривает "появление очагов культурной, светской и духовной жизни" и развитие туризма."Началась работа над стратегией Киево-Печерской лавры, потому что мы хотели бы видеть Лавру украинской", – заявил министр.Ткаченко указал, что "Нижняя и Верхняя лавра существовали в параллельной реальности, много возможностей, которые предоставляет Лавра, не использовалось"."Речь идёт о насыщении жизни Лавры, где должны появиться очаги культурной, светской, духовной жизни – в том числе и духовные университеты, и туристические маршруты, по которым могут ходить люди", – отметил министр.По его словам, сейчас на территории обители "возобновлены культурные мероприятия: проходят концерты, и будут ещё концерты".Тем временем на Украине продолжается преследование православных. Храмы каноничной УПЦ отбирают местные власти, и, несмотря на сопротивление прихожан, передают их в раскольничью структуру.Поддержка ИспанииУкраина и Испания заключили совместную декларацию, которая стала 21-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом."Наше сегодняшнее заявление это уже 21-й такой документ с членами Альянса, и это большинство. Рассчитываем на поддержку Украины Испанией на саммите Альянса в Вильнюсе и Украина убеждена, что на сегодня существуют все основания, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО", – отметил Зеленский.В документе говорится, что Испания поддерживает укрепление партнерства НАТО с Украиной, в частности путем создания Совета Украина – НАТО как площадки для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации евроатлантического пути."Испания подтверждает свою поддержку политики открытых дверей НАТО в соответствии со Стратегической концепцией НАТО от 2022 года и Декларацией Мадридского саммита НАТО", – указано в документе.Также отмечается, что Украина и Испания ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.Несмотря на это, Зеленский не преминул обвинить Запад, в т.ч. и партнёров по НАТО, в затягивании предоставления его стране истребителей F-16, а также в затягивании обучения украинских лётчиков.Ранее, 10 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что после подписания декларации о поддержке Канадой вступления Украины в НАТО количество государств, которые официально поддержали приобретение членства Украиной, достигло 20.В то же время, руководство самого Альянса уже не раз заявляло о том, что Украине не стоит надеяться на быстрое членство в НАТО.

https://ukraina.ru/20230701/1047740042.html

https://ukraina.ru/20230630/1047734428.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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