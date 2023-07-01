https://ukraina.ru/20230701/1047744099.html

Два государства – одно отечество: белорусский фактор в мятеже "Вагнера" – Шпаковский

Два государства – одно отечество: белорусский фактор в мятеже "Вагнера" – Шпаковский - 01.07.2023 Украина.ру

Два государства – одно отечество: белорусский фактор в мятеже "Вагнера" – Шпаковский

Директор аналитического центра "Актуальная Концепция" (Белоруссия), доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский рассказал о роли президента Белоруссии Александра Лукашенко в остановке мятежа ЧВК "Вагнер"

2023-07-01T17:42

2023-07-01T17:42

2023-07-01T17:42

запад

мотивы

угрозы

видео

чвк "вагнер"

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А также об угрозе для страны с запада и новых факторах ее сдерживания:00:41 – Участие Лукашенко в остановке мятежа "Вагнера".03:57 – Угроза смуты в России для Белоруссии.11:30 – Мотивы действий ЧВК "Вагнер".17:07 – Угроза с Запада, угроза для Запада.

https://ukraina.ru/20230701/1047741126.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, мотивы, угрозы, видео, чвк "вагнер"