Два государства – одно отечество: белорусский фактор в мятеже "Вагнера" – Шпаковский - 01.07.2023 Украина.ру
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Два государства – одно отечество: белорусский фактор в мятеже "Вагнера" – Шпаковский
Два государства – одно отечество: белорусский фактор в мятеже "Вагнера" – Шпаковский - 01.07.2023 Украина.ру
Два государства – одно отечество: белорусский фактор в мятеже "Вагнера" – Шпаковский
Директор аналитического центра "Актуальная Концепция" (Белоруссия), доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский рассказал о роли президента Белоруссии Александра Лукашенко в остановке мятежа ЧВК "Вагнер"
2023-07-01T17:42
2023-07-01T17:42
запад
мотивы
угрозы
видео
чвк "вагнер"
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А также об угрозе для страны с запада и новых факторах ее сдерживания:00:41 – Участие Лукашенко в остановке мятежа "Вагнера".03:57 – Угроза смуты в России для Белоруссии.11:30 – Мотивы действий ЧВК "Вагнер".17:07 – Угроза с Запада, угроза для Запада.
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запад, мотивы, угрозы, видео, чвк "вагнер"
Запад, мотивы, угрозы, Видео, ЧВК "Вагнер"

Два государства – одно отечество: белорусский фактор в мятеже "Вагнера" – Шпаковский

17:42 01.07.2023
 
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Директор аналитического центра "Актуальная Концепция" (Белоруссия), доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский рассказал о роли президента Белоруссии Александра Лукашенко в остановке мятежа ЧВК "Вагнер"
А также об угрозе для страны с запада и новых факторах ее сдерживания:
00:41 – Участие Лукашенко в остановке мятежа "Вагнера".
03:57 – Угроза смуты в России для Белоруссии.
11:30 – Мотивы действий ЧВК "Вагнер".
17:07 – Угроза с Запада, угроза для Запада.
Мощанский
13:44
ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - МощанскийВ студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
ЗападмотивыугрозыВидеоЧВК "Вагнер"
 
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