https://ukraina.ru/20230701/1047743811.html

Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО

Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО - 01.07.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о желании продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя. Об этом заявил 1 июля президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, передает РИА Новости

2023-07-01T17:51

2023-07-01T17:51

2023-07-01T17:51

владимир зеленский

бой

нато

реклама

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/22/1034052256_259:269:972:670_1920x0_80_0_0_c5eb50fe617a23d48ea8cd0197b52161.jpg

"Зеленскому нужно рекламировать себя. Показывать, что он не спит, а только и думает о благополучии Украины, но это далеко не так", - сказал Ивашов.Он добавил, что несмотря на намерение Зеленского присоединиться к военно-политическому блоку, Украину не возьмут в НАТО, потому что она там не нужна.По мнению Ивашова, большинство стран Европы выступает за прекращение военного конфликта, "тяготится американским давлением, начальственным тоном" и понимает, что США держат их с целью собственных выгод."Выгодополучателями здесь оказываются англичане, американцы и их крупные национальные и транснациональные корпорации", - указал он.Эксперт подчеркнул, что "конфликт сильно ударил по экономике европейских стран и Евросоюза в целом".Ранее Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанской газете Mundo он сказал, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя якобы шли бы гораздо быстрее.

https://ukraina.ru/20230701/1047742237.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, бой, нато, реклама, новости