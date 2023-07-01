https://ukraina.ru/20230701/1047743811.html
Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО
Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО - 01.07.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о желании продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя. Об этом заявил 1 июля президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, передает РИА Новости
2023-07-01T17:51
2023-07-01T17:51
2023-07-01T17:51
владимир зеленский
бой
нато
реклама
новости
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"Зеленскому нужно рекламировать себя. Показывать, что он не спит, а только и думает о благополучии Украины, но это далеко не так", - сказал Ивашов.Он добавил, что несмотря на намерение Зеленского присоединиться к военно-политическому блоку, Украину не возьмут в НАТО, потому что она там не нужна.По мнению Ивашова, большинство стран Европы выступает за прекращение военного конфликта, "тяготится американским давлением, начальственным тоном" и понимает, что США держат их с целью собственных выгод."Выгодополучателями здесь оказываются англичане, американцы и их крупные национальные и транснациональные корпорации", - указал он.Эксперт подчеркнул, что "конфликт сильно ударил по экономике европейских стран и Евросоюза в целом".Ранее Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанской газете Mundo он сказал, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя якобы шли бы гораздо быстрее.
https://ukraina.ru/20230701/1047742237.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, бой, нато, реклама, новости
Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о желании продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя. Об этом заявил 1 июля президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, передает РИА Новости
"Зеленскому нужно рекламировать себя. Показывать, что он не спит, а только и думает о благополучии Украины, но это далеко не так", - сказал Ивашов.
Он добавил, что несмотря на намерение Зеленского присоединиться к военно-политическому блоку, Украину не возьмут в НАТО, потому что она там не нужна.
"У НАТО своих проблем и противоречий предостаточно. Украина будет постоянной политической и экономической головной болью для европейских членов НАТО, раздражителем в отношениях альянса с Россией и другими странами", - отметил эксперт.
По мнению Ивашова, большинство стран Европы выступает за прекращение военного конфликта, "тяготится американским давлением, начальственным тоном" и понимает, что США держат их с целью собственных выгод.
"Выгодополучателями здесь оказываются англичане, американцы и их крупные национальные и транснациональные корпорации", - указал он.
Эксперт подчеркнул, что "конфликт сильно ударил по экономике европейских стран и Евросоюза в целом".
Ранее Зеленский в интервью испанскому телеканалу RTVE заявил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе. Позже в интервью испанской газете Mundo он сказал, что помощи от партнеров Украины недостаточно, если бы у Киева была артиллерия, которую он запросил, то процессы на поле боя якобы шли бы гораздо быстрее.