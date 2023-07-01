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Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции

Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции - 01.07.2023 Украина.ру

Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 1 июля в своем Twitter-аккаунте на французском языке предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции

2023-07-01T17:05

2023-07-01T17:05

2023-07-01T17:05

эммануэль макрон

дмитрий медведев

новости

украина

зарубежье

франция

деньги

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"Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана (Владимира - ред.) Зеленского, могли бы пригодиться простым французам", - написал Медведев.В начале недели французские полицейские во время проверки на дороге в городе Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В городах развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.

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эммануэль макрон, дмитрий медведев, новости, украина, зарубежье, франция, деньги