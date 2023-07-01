Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 1 июля в своем Twitter-аккаунте на французском языке предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции
"Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана (Владимира - ред.) Зеленского, могли бы пригодиться простым французам", - написал Медведев.
В начале недели французские полицейские во время проверки на дороге в городе Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования.
В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В городах развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Вчера, 14:44Выбрал Францию, а не Украину: Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе Президент Франции Эммануэль Макрон покинул в пятницу проходящее в Брюсселе двухдневное заседание Европейского совета и отменил свою итоговую пресс-конференцию; Об этом 30 июня сообщили журналисты телеканала France24