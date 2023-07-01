Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции - 01.07.2023 Украина.ру
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Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции
Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции - 01.07.2023 Украина.ру
Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 1 июля в своем Twitter-аккаунте на французском языке предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции
2023-07-01T17:05
2023-07-01T17:05
эммануэль макрон
дмитрий медведев
новости
украина
зарубежье
франция
деньги
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"Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана (Владимира - ред.) Зеленского, могли бы пригодиться простым французам", - написал Медведев.В начале недели французские полицейские во время проверки на дороге в городе Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В городах развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
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эммануэль макрон, дмитрий медведев, новости, украина, зарубежье, франция, деньги
Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев, Новости, Украина, Зарубежье, Франция, деньги

Медведев дал совет Макрону в связи с беспорядками во Франции

17:05 01.07.2023
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 1 июля в своем Twitter-аккаунте на французском языке предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции
"Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана (Владимира - ред.) Зеленского, могли бы пригодиться простым французам", - написал Медведев.
В начале недели французские полицейские во время проверки на дороге в городе Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования.
В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. В городах развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Вчера, 14:44
Выбрал Францию, а не Украину: Макрон досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе Президент Франции Эммануэль Макрон покинул в пятницу проходящее в Брюсселе двухдневное заседание Европейского совета и отменил свою итоговую пресс-конференцию; Об этом 30 июня сообщили журналисты телеканала France24
 
Эммануэль МакронДмитрий МедведевНовостиУкраинаЗарубежьеФранцияденьги
 
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