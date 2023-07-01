Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше - 01.07.2023 Украина.ру
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Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше
Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше - 01.07.2023 Украина.ру
Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 июля в своем телеграм-канале прокомментировал желание Варшавы принять участие в программе НАТО по ядерному сдерживанию (Nuclear Sharing)
2023-07-01T16:44
2023-07-01T16:43
польша
зарубежье
ядерное оружие
дмитрий медведев
новости
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"С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)", — написал Медведев.Он увидел в этом "положительную сторону": по его словам, "исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские".Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не хочет "сидеть сложа руки", пока Москва размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и намерена присоединиться к программе НАТО.Nuclear Sharing — договоренности в рамках НАТО, которые предусматривают совместную работу стран — членов альянса по ядерному потенциалу, чтобы гарантировать безопасность всех участников военного блока.Совместная ядерная миссия может начаться только после того, как группа ядерного планирования НАТО даст политическое одобрение и будут получены разрешения президента США и премьер-министра Великобритании.Среди стран — членов НАТО только три государства официально обладают ядерным оружием: США, Великобритания и Франция.
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польша, зарубежье, ядерное оружие, дмитрий медведев, новости
Польша, Зарубежье, Ядерное оружие, Дмитрий Медведев, Новости

Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше

16:44 01.07.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 июля в своем телеграм-канале прокомментировал желание Варшавы принять участие в программе НАТО по ядерному сдерживанию (Nuclear Sharing)
"С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)", — написал Медведев.

Он увидел в этом "положительную сторону": по его словам, "исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские".
"Ну и другие исчезнут, увы", — заключил он.
Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не хочет "сидеть сложа руки", пока Москва размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и намерена присоединиться к программе НАТО.

Nuclear Sharing — договоренности в рамках НАТО, которые предусматривают совместную работу стран — членов альянса по ядерному потенциалу, чтобы гарантировать безопасность всех участников военного блока.

Совместная ядерная миссия может начаться только после того, как группа ядерного планирования НАТО даст политическое одобрение и будут получены разрешения президента США и премьер-министра Великобритании.
Среди стран — членов НАТО только три государства официально обладают ядерным оружием: США, Великобритания и Франция.
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ПольшаЗарубежьеЯдерное оружиеДмитрий МедведевНовости
 
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