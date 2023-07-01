https://ukraina.ru/20230701/1047742635.html

Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше

Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше - 01.07.2023 Украина.ру

Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 июля в своем телеграм-канале прокомментировал желание Варшавы принять участие в программе НАТО по ядерному сдерживанию (Nuclear Sharing)

2023-07-01T16:44

2023-07-01T16:44

2023-07-01T16:43

польша

зарубежье

ядерное оружие

дмитрий медведев

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/17/1044676046_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_1de79548396ce5e6bf9d16c18e0b7e16.jpg.webp

"С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)", — написал Медведев.Он увидел в этом "положительную сторону": по его словам, "исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские".Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не хочет "сидеть сложа руки", пока Москва размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и намерена присоединиться к программе НАТО.Nuclear Sharing — договоренности в рамках НАТО, которые предусматривают совместную работу стран — членов альянса по ядерному потенциалу, чтобы гарантировать безопасность всех участников военного блока.Совместная ядерная миссия может начаться только после того, как группа ядерного планирования НАТО даст политическое одобрение и будут получены разрешения президента США и премьер-министра Великобритании.Среди стран — членов НАТО только три государства официально обладают ядерным оружием: США, Великобритания и Франция.

https://ukraina.ru/20230630/1047733133.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, зарубежье, ядерное оружие, дмитрий медведев, новости