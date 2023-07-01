Медведев объяснил, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 июля в своем телеграм-канале прокомментировал желание Варшавы принять участие в программе НАТО по ядерному сдерживанию (Nuclear Sharing)
"С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)", — написал Медведев.
Он увидел в этом "положительную сторону": по его словам, "исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские".
Он увидел в этом "положительную сторону": по его словам, "исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские".
"Ну и другие исчезнут, увы", — заключил он.
Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не хочет "сидеть сложа руки", пока Москва размещает в Белоруссии тактическое ядерное оружие, и намерена присоединиться к программе НАТО.
Nuclear Sharing — договоренности в рамках НАТО, которые предусматривают совместную работу стран — членов альянса по ядерному потенциалу, чтобы гарантировать безопасность всех участников военного блока.
Совместная ядерная миссия может начаться только после того, как группа ядерного планирования НАТО даст политическое одобрение и будут получены разрешения президента США и премьер-министра Великобритании.
Nuclear Sharing — договоренности в рамках НАТО, которые предусматривают совместную работу стран — членов альянса по ядерному потенциалу, чтобы гарантировать безопасность всех участников военного блока.
Совместная ядерная миссия может начаться только после того, как группа ядерного планирования НАТО даст политическое одобрение и будут получены разрешения президента США и премьер-министра Великобритании.
Среди стран — членов НАТО только три государства официально обладают ядерным оружием: США, Великобритания и Франция.
Вчера, 18:06"Как можно скорее". Польша попросила США разместить в стране ядерное оружиеПольша попросила разместить у себя американское ядерное оружие (ЯО) в ответ на размещение российского в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по окончании саммита Европейского совета