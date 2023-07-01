https://ukraina.ru/20230701/1047742490.html
Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине
Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине - 01.07.2023 Украина.ру
Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине
Американские наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило 30 июня издание Daily Beast
2023-07-01T15:18
2023-07-01T15:18
2023-07-01T15:18
всу
наемники
новости
противники
солдаты
украина
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Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника.Он также пожаловался на уровень подготовки украинских солдат. По его словам, в ВСУ много "тупых добровольцев".Морской пехотинец Оффенбекер добавил, что российские войска давят противника артиллерией и танками. Солдат признался, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться к воюющим на стороне ВСУ наемникам.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, наемники, новости, противники, солдаты, украина
ВСУ, наемники, Новости, противники, солдаты, Украина
Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине
Американские наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило 30 июня издание Daily Beast
Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника.
"Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине", — рассказал один из солдат с позывным Бам.
Он также пожаловался на уровень подготовки украинских солдат. По его словам, в ВСУ много "тупых добровольцев".
Морской пехотинец Оффенбекер добавил, что российские войска давят противника артиллерией и танками. Солдат признался, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться к воюющим на стороне ВСУ наемникам.
По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.