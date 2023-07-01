Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине - 01.07.2023 Украина.ру
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Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине
Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине - 01.07.2023 Украина.ру
Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине
Американские наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило 30 июня издание Daily Beast
2023-07-01T15:18
2023-07-01T15:18
всу
наемники
новости
противники
солдаты
украина
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Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника.Он также пожаловался на уровень подготовки украинских солдат. По его словам, в ВСУ много "тупых добровольцев".Морской пехотинец Оффенбекер добавил, что российские войска давят противника артиллерией и танками. Солдат признался, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться к воюющим на стороне ВСУ наемникам.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
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всу, наемники, новости, противники, солдаты, украина
ВСУ, наемники, Новости, противники, солдаты, Украина

Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине

15:18 01.07.2023
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Американские наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило 30 июня издание Daily Beast
Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника.
"Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине", — рассказал один из солдат с позывным Бам.
Он также пожаловался на уровень подготовки украинских солдат. По его словам, в ВСУ много "тупых добровольцев".
Морской пехотинец Оффенбекер добавил, что российские войска давят противника артиллерией и танками. Солдат признался, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться к воюющим на стороне ВСУ наемникам.
По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
27 июня, 12:44
"Решил поехать убивать русских": в ходе СВО ликвидирован грузинский наемник ОдишвилиТелеграм-канал "Укропский фреш" 27 июня сообщил, что под Артемовском уничтожен очередной грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ - Евгений (Джони) Одишвили
 
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