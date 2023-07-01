https://ukraina.ru/20230701/1047742490.html

Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине

Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине - 01.07.2023 Украина.ру

Наемники из США рассказали об ужасах боев на Украине

Американские наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали об ужасах на местном фронте. По их словам, бои оказались хуже, чем в Афганистане и Ираке, сообщило 30 июня издание Daily Beast

2023-07-01T15:18

2023-07-01T15:18

2023-07-01T15:18

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Американцы заявили, что их шокировала тяжелая обстановка на фронте и жестокие столкновения с армией противника.Он также пожаловался на уровень подготовки украинских солдат. По его словам, в ВСУ много "тупых добровольцев".Морской пехотинец Оффенбекер добавил, что российские войска давят противника артиллерией и танками. Солдат признался, что отговаривал знакомых от идеи присоединиться к воюющим на стороне ВСУ наемникам.По данным российского МИД, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в России, наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ukraina.ru/20230627/1047595494.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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всу, наемники, новости, противники, солдаты, украина