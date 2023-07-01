Зеленский объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ - 01.07.2023 Украина.ру
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Зеленский объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ
Зеленский объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ - 01.07.2023 Украина.ру
Зеленский объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ
Медлительность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления объясняется заботой о снижении потерь среди солдат, которых ожидает верная смерть на минных полях. Об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет 1 июля El Pais
2023-07-01T14:48
2023-07-01T14:52
контрнаступление
всу
владимир зеленский
украина
новости
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"Контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, так как мы не можем посылать наших солдат на верную смерть", — заверил он.Говоря о сомнениях членов по НАТО относительно перспектив продвижения украинских войск в ходе контрнаступления, Зеленский сравнил их с "политиканством".Также он упрекнул альянс в задержке поставок артиллерии.При этом украинский президент выразил благодарность западным странам за поддержку и призывал к дальнейшему предоставлению помощи.Накануне сообщалось, что Зеленский хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО. При этом, как он подчеркнул, "быстрые вещи не всегда безопасны". Президент также заявил, что предпочтет более медленный темп контрнаступления ВСУ при меньших потерях.ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. Однако российская сторона констатирует, что никакого масштабного контрнаступления нет.Отечественные и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники. Президент Украины в интервью Би-би-си признавал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил около 300 танков и почти 800 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ.
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контрнаступление, всу, владимир зеленский, украина, новости
контрнаступление, ВСУ, Владимир Зеленский, Украина, Новости

Зеленский объяснил медленные темпы контрнаступления ВСУ

14:48 01.07.2023 (обновлено: 14:52 01.07.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Медлительность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления объясняется заботой о снижении потерь среди солдат, которых ожидает верная смерть на минных полях. Об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет 1 июля El Pais
"Контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, так как мы не можем посылать наших солдат на верную смерть", — заверил он.
Говоря о сомнениях членов по НАТО относительно перспектив продвижения украинских войск в ходе контрнаступления, Зеленский сравнил их с "политиканством".
Также он упрекнул альянс в задержке поставок артиллерии.
При этом украинский президент выразил благодарность западным странам за поддержку и призывал к дальнейшему предоставлению помощи.
Накануне сообщалось, что Зеленский хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО. При этом, как он подчеркнул, "быстрые вещи не всегда безопасны". Президент также заявил, что предпочтет более медленный темп контрнаступления ВСУ при меньших потерях.
ВСУ начали анонсированное контрнаступление на Южно-донецком, Запорожском и Артёмовском направлении 4 июня. Однако российская сторона констатирует, что никакого масштабного контрнаступления нет.
Отечественные и западные эксперты отмечали массовые потери ВСУ личного состава и западной техники. Президент Украины в интервью Би-би-си признавал, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
Российский лидер Владимир Путин на днях отметил, что Киев утратил около 300 танков и почти 800 бронемашин с начала так называемого контрнаступления ВСУ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
08:01
Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июлеВ июле Украину ожидает целый ряд перемен, большинство из которых обусловлены зависимостью руководства страны от Запада. В первую очередь ВСУ должны попытаться контрнаступать с максимальной самоубийственностью, так как на 11-12 июля в Вильнюсе намечен саммит НАТО, к которому Киеву необходимо продемонстрировать эффективность вложенных в средств.
 
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