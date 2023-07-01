Минкульт Украины выгоняет монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - 01.07.2023 Украина.ру
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Минкульт Украины выгоняет монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Минкульт Украины выгоняет монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - 01.07.2023 Украина.ру
Минкульт Украины выгоняет монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
Министерство культуры Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения обители до 4 июля. Соответствующий указ ведомства опубликовал 1 июля адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале
2023-07-01T14:01
2023-07-01T14:52
киево-печерская лавра
монахи
минкульт
новости
упц
церковь
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"Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 04.07.2023 года. В связи с этим просим освободить помещения (Киево-Печерской лавры - ред.) и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов (помещений)... такие замки будут заменены, а корпусы (помещения) опечатаны", - говорится в документе министерства.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. При этом министр культуры Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
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киево-печерская лавра, монахи, минкульт, новости, упц, церковь
Киево-Печерская лавра, монахи, Минкульт, Новости, УПЦ, Церковь

Минкульт Украины выгоняет монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

14:01 01.07.2023 (обновлено: 14:52 01.07.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Министерство культуры Украины призвало монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения обители до 4 июля. Соответствующий указ ведомства опубликовал 1 июля адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале
"Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 04.07.2023 года. В связи с этим просим освободить помещения (Киево-Печерской лавры - ред.) и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов (помещений)... такие замки будут заменены, а корпусы (помещения) опечатаны", - говорится в документе министерства.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта.
При этом министр культуры Александр Ткаченко предложил монахам остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
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