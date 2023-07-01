https://ukraina.ru/20230701/1047741126.html

ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский

ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский - 01.07.2023 Украина.ру

ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский

В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2023-07-01T13:44

2023-07-01T13:44

2023-07-01T13:45

артемовск

видео

илья мощанский

бои

херсон

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Он рассказал, как проходят бои возле Артемовска, когда будем освобождать Херсон и оценил готовность России к полномасштабной войне с НАТО:00:24 – тяжелые бои к югу от Артемовска: что происходит?03:45 – как переигрывать войска, организованные по стандартам НАТО?07:58 – когда будет понятно, что Россия остановила украинское наступление?12:40 – как быстрее уничтожить наступающую украинскую группировку?22:01 – будут ли ВС РФ форсировать Днепр и возвращать Херсон?25:40 – когда Россия будет готова к полномасштабной войне с НАТО и кто в ней победит?

https://ukraina.ru/20230628/1047618567.html

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артемовск, видео, илья мощанский, бои, херсон