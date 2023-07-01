https://ukraina.ru/20230701/1047741126.html
ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский
ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский - 01.07.2023 Украина.ру
ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-07-01T13:44
2023-07-01T13:44
2023-07-01T13:45
артемовск
видео
илья мощанский
бои
херсон
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/01/1047741006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_784f9a8cf473c33975cf1691e83751d3.jpg
Он рассказал, как проходят бои возле Артемовска, когда будем освобождать Херсон и оценил готовность России к полномасштабной войне с НАТО:00:24 – тяжелые бои к югу от Артемовска: что происходит?03:45 – как переигрывать войска, организованные по стандартам НАТО?07:58 – когда будет понятно, что Россия остановила украинское наступление?12:40 – как быстрее уничтожить наступающую украинскую группировку?22:01 – будут ли ВС РФ форсировать Днепр и возвращать Херсон?25:40 – когда Россия будет готова к полномасштабной войне с НАТО и кто в ней победит?
https://ukraina.ru/20230628/1047618567.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
артемовск, видео, илья мощанский, бои, херсон
Артемовск, Видео, Илья Мощанский, бои, Херсон
ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский
13:44 01.07.2023 (обновлено: 13:45 01.07.2023)
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Он рассказал, как проходят бои возле Артемовска, когда будем освобождать Херсон и оценил готовность России к полномасштабной войне с НАТО:
00:24 – тяжелые бои к югу от Артемовска: что происходит?
03:45 – как переигрывать войска, организованные по стандартам НАТО?
07:58 – когда будет понятно, что Россия остановила украинское наступление?
12:40 – как быстрее уничтожить наступающую украинскую группировку?
22:01 – будут ли ВС РФ форсировать Днепр и возвращать Херсон?
25:40 – когда Россия будет готова к полномасштабной войне с НАТО и кто в ней победит?