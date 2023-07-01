ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский - 01.07.2023 Украина.ру
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ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский
ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский - 01.07.2023 Украина.ру
ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский
В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-07-01T13:44
2023-07-01T13:45
артемовск
видео
илья мощанский
бои
херсон
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Он рассказал, как проходят бои возле Артемовска, когда будем освобождать Херсон и оценил готовность России к полномасштабной войне с НАТО:00:24 – тяжелые бои к югу от Артемовска: что происходит?03:45 – как переигрывать войска, организованные по стандартам НАТО?07:58 – когда будет понятно, что Россия остановила украинское наступление?12:40 – как быстрее уничтожить наступающую украинскую группировку?22:01 – будут ли ВС РФ форсировать Днепр и возвращать Херсон?25:40 – когда Россия будет готова к полномасштабной войне с НАТО и кто в ней победит?
https://ukraina.ru/20230628/1047618567.html
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артемовск, видео, илья мощанский, бои, херсон
Артемовск, Видео, Илья Мощанский, бои, Херсон

ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский

13:44 01.07.2023 (обновлено: 13:45 01.07.2023)
 
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В студии Украина.ру кандидат философских наук, полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Он рассказал, как проходят бои возле Артемовска, когда будем освобождать Херсон и оценил готовность России к полномасштабной войне с НАТО:
00:24 – тяжелые бои к югу от Артемовска: что происходит?
03:45 – как переигрывать войска, организованные по стандартам НАТО?
07:58 – когда будет понятно, что Россия остановила украинское наступление?
12:40 – как быстрее уничтожить наступающую украинскую группировку?
22:01 – будут ли ВС РФ форсировать Днепр и возвращать Херсон?
25:40 – когда Россия будет готова к полномасштабной войне с НАТО и кто в ней победит?
28 июня, 12:28
"Психологическая травма с ними навсегда". Как живут беженцы из Артёмовска Журналисты издания Украина.ру побывали в пункте временного размещения беженцев (ПВР), что на территории ДНР в одном из тыловых городов, и поговорили с его обитателями
 
АртемовскВидеоИлья МощанскийбоиХерсон
 
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Заголовок открываемого материала
14:01Минкульт Украины выгоняет монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры
13:44ЧВК "Вагнер" взяла Артемовск, но это навредило планам по уничтожению ВСУ - Мощанский
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