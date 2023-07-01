https://ukraina.ru/20230701/1047740797.html

Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину

Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину - 01.07.2023 Украина.ру

Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину

Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события". Об этом 30 июня заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE

2023-07-01T13:20

2023-07-01T13:20

2023-07-01T13:20

испания

новости

переговоры

жозеп боррель

украина

зарубежье

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"Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта", — сказал он.Боррель отметил также, что мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях. По его словам, количество мирных инициатив увеличивается.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом.

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2023

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испания, новости, переговоры, жозеп боррель, украина, зарубежье