Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину - 01.07.2023 Украина.ру
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Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину
Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину - 01.07.2023 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину
Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события". Об этом 30 июня заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE
2023-07-01T13:20
2023-07-01T13:20
испания
новости
переговоры
жозеп боррель
украина
зарубежье
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"Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта", — сказал он.Боррель отметил также, что мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях. По его словам, количество мирных инициатив увеличивается.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом.
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испания, новости, переговоры, жозеп боррель, украина, зарубежье
Испания, Новости, переговоры, Жозеп Боррель, Украина, Зарубежье

Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину

13:20 01.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события". Об этом 30 июня заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE
"Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта", — сказал он.
Боррель отметил также, что мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях. По его словам, количество мирных инициатив увеличивается.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом.
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