https://ukraina.ru/20230701/1047740797.html
Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину
Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину - 01.07.2023 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину
Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события". Об этом 30 июня заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE
2023-07-01T13:20
2023-07-01T13:20
2023-07-01T13:20
испания
новости
переговоры
жозеп боррель
украина
зарубежье
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"Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами с целью прекращения конфликта", — сказал он.Боррель отметил также, что мирные переговоры между Киевом и Москвой зависят от событий, которые стоит ждать на днях. По его словам, количество мирных инициатив увеличивается.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и украинскими властями, и коллективным Западом.
https://ukraina.ru/20230701/1047740042.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
испания, новости, переговоры, жозеп боррель, украина, зарубежье
Испания, Новости, переговоры, Жозеп Боррель, Украина, Зарубежье
Глава дипломатии ЕС анонсировал скорые важные события, ждущие Украину
Во время председательства Испании в Совете Европейского союза Украину ждут "очень важные события". Об этом 30 июня заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE