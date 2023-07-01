https://ukraina.ru/20230701/1047740369.html

Евгений Федоров о несостоявшемся путче и о его корнях, которые остались целы

Евгений Федоров о несостоявшемся путче и о его корнях, которые остались целы - 01.07.2023 Украина.ру

Евгений Федоров о несостоявшемся путче и о его корнях, которые остались целы

Россия в нынешней системе однополярного мироустройства является провинцией американской экономики. При это граждане РФ работают в два раза лучше, чем живут, считает депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

2023-07-01T14:55

2023-07-01T14:55

2023-07-01T14:55

интервью

евгений федоров

пригожин

чвк "вагнер"

украина

россия (рф)

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Евгений Алексеевич, что как самым важным в обращении Владимира Путина к гражданам России по поводу попытки путча Пригожина. И стоит ли расслабляться, закончен этот путч?– Надо четко понимать, что, все-таки, в вооруженной части путча участвовала частная военная компания. Она всегда работает на заказчика – это общая логика всех военных компаний.Мы должны понимать, что есть заговор – долгосрочный, системный, который прямо вытекает из той борьбы, которая происходит в России, частью которой является специальная военная операция - и это борьба за суверенитет, о чем Путин постоянно говорил.Помните, мы против того, чтобы быть провинцией одного центра власти, одного центра принятия решений – Вашингтона. Это он сказал еще 17 лет назад в Мюнхенской речи.Частью этой борьбы являются все эти события. Таким образом, этот путч, вооруженный мятеж - является частью заговора, который, в свою очередь, направлен на сохранение власти как части американской системы управления, как части однополярного мира.По сути, этот путч направлен на борьбу с национально-освободительным процессом в России, который возглавляет Владимир Путин.Если мы посмотрим сегодня по результату, то мы видим, что укрепились те силы, которые на стороне США, объективно. То есть, вот этот вооруженный мятеж укрепил эти силы. Я думаю, что когда планировщики это делали – они на это и рассчитывали.Если мы говорим о самом путче – у меня в руках речь Владимира Владимировича Путина, где он говорит о "Вагнере": "Подавляющее число бойцов и командиров группы "Вагнер" - это патриоты России, преданные своему народу и государству, они доказали свое мужество. Их использовали втемную против Российской Федерации. Потребовалось время, чтобы кто-то понял, что совершил ошибку и прекратил вооруженный путч".Этот "кто-то" относится к верхушке заговорщиков, то есть, к людям, которые где-то в Москве или Вашингтоне осуществляли планировку этого дела. Не случайно об этом говорил и Лавров, он говорил, что мы проверяем работу иностранных спецслужб, и многие другие.Это означает, что на сегодняшний день заговор остался, проблема не решена, значит, так же, как мы знали про этот путч... Обратите внимание, мы об этом говорили год назад уже, что он неизбежен. Несколько месяцев назад говорили, что в центре его будут эти силы, в данном случае "Вагнера" - прямо назвали, кто.В данном случае, он (путч — Ред.) объективно произошел. И будет следующий этап, и следующий, пока кто-то не победит – либо силы национально-освободительного процесса, при поддержке народа, о котором Путин говорил в своей речи, либо США завершат процесс. И у нас появятся "Инграндия", о которой сегодня говорили зарубежные враги России, "Уралия", и другие.Кстати, Путин об этом тоже говорил - что, в случае нашего поражения, страна Россия прекратит свое существование. Так что мы находимся в этом процессе.Та часть, которая касается СВО и военных действий Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья – для любого военного очевидно, что там можно решить проблему буквально за пару дней, просто включив ядерный сдерживающий фактор, нацеливание на территорию США, как это было всю "холодную войну". И через два дня там нет американской поддержки. И еще через день Зеленский со всей компанией сбежал бы, как гетман Скоропадский.Этого не делается сознательно, это как раз тоже показатель отсутствия суверенитета в стране. Так что, к сожалению, события, которые произошли в прошлые выходные, они не укрепили национальную власть, они ее ослабили. И, соответственно, они укрепили позиции врагов России — следовательно, нас ожидает следующая эскалация серьезного характера. Такого характера, что значительно большее количество людей почувствует опасность, чем сейчас.– Можно ли предполагать, какова цена вопроса, который решился на тех выходных?– Что значит "цена вопроса"? На сегодня отбились от вооруженной части заговора, от путча. Не тронули корни. Мы видим, что не было никаких действий, которые тронут корни. И, судя по всему, не тронули, потому что не смогли. Не потому, что не хотели, а потому, что на это не было сил и расстановки сил. И не было, самое главное, понимания и поддержки народа в этом процессе.Неправильная была изначально реакция при всем том, что Путин выразил благодарность нашей силовой компоненте – Росгвардии, другим силовым органам. Но при этом не было тотального единения против мятежников и преступников. Это мы тоже должны понимать.Тотального единения не было. Одни эти странные публичные разговоры в штабе Южного военного округа о чем говорят. Офицеры, вместо того, чтобы отстреливаться и защищать военные объекты – они как бы беседуют. Это уже неправильный настрой системы. Так что общество не готово к победе национально-освободительных сил. Следовательно, продолжится то испытание, которое мы называем Специальной военной операцией.Она идет полтора года, это сильно напрягло людей, но еще не привело их к правильным выводам и решениям.– Хотелось бы с вами поговорить об экономической части этого вопроса. РБК приводит пример, что объем наличных на фоне мятежа увеличился на 105,3 миллиарда рублей. Каковы экономические риски и кризисы для России на фоне таких панических поведений в народе?– Вы понимаете, вся российская экономика – это часть американской системы экономики. Грубо говоря, у нас нет своей экономики вообще. И кризис идет - и в целом государственности, и экономической части – это кризис статуса России как провинции американского однополярного мира.Это не кризис именно России, это кризис провинции России. Россия на сегодняшний день, ее территория, я как экономист говорю, производит в два раза больше товаров, чем потребляет в мировом разделении труда. То есть, мы содержим другие государства, причем - мы работаем в два раза лучше, чем живем.Владимир Владимирович на питерском форуме называл это "ВВП покупательной способности". То есть, мы способны покупать в два раза меньше, чем производим. Это на статус с мировым разделением труда.Соответственно, любые направления на суверенитет – это национализация капитала, национализация рубля, национализация финансовой системы, национализация судебной системы, системы собственности – они приведут к тому, что мы резко сможем повысить уровень жизни и нашей экономики без физического какого-то строительства. На первом этапе, конечно, потом нужно будет делать индустриализацию, строить заводы, и т. д.Но даже просто изменение пропорций отношения с мировой экономикой в два раза повышает экономику страны, а значит, доходы граждан. Так что я не вижу вообще проблем именно в этой сфере.Да, ухудшились и показатели российских компаний, еще чего-то, но как только мы решаем проблему власти, суверенитета, мы сразу, на второй день - начинаем жить в два раза лучше, покрывая все издержки, которые это будут сопровождать, в том числе, издержки СВО.– Тогда уже перейдем к СВО. Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать выделение Киеву восьмого транша военной помощи в 500 миллионов евро из Европейского Фонда мира. Это что - некая техническая задержка или сигнал о спаде интереса на фоне провала украинского наступления?– Я думаю, фон был такой, американцев не то, что испугали, а напрягли в том плане, что… понимаете, с точки зрения американцев, ядерное оружие в России находится под их контролем. Они видят, что Россия не может им угрожать, в отличие от Китая. В России четыре тысячи стратегических ракет, в Китае 150, но с Китаем они проводят переговоры о красных телефонных линиях, чтобы не было случайного пуска. То есть, они боятся китайских ракет. Российских ракет они в принципе не боятся.Но этот путч и сопровождающие его события их напрягли в плане того, что в России может появиться хаос, неуправляемость, на фоне которой сто ракет может оказаться в угрожающем положении относительно территории США. Сто ракет из четырех тысяч "стратегов". Это для них катастрофически недопустимая ситуация. Вы видите, как они шести ракет Северной Кореи боятся, а теперь представьте, чтобы это будет сто, двести, даже не все ракеты Российской Федерации.Поэтому на этом фоне они немножко испугались, дали команду о замораживании военных действий, по крайней мере, такая информация прозвучала. Сейчас эти действия разморожены, но команда о замораживании была небольшая, на какое-то время, на сутки или двое.Это их напрягло. Но потом все пошло по их сценарию в целом, и они, я думаю, сейчас усилят поддержку Украины, потому что понимают, что в целом, в результате этого мятежа - баланс общих сил сложился в их пользу. Я не скажу, что сильно, но, грубо говоря, усилилась их компонента в этом балансе. Это означает, что они сейчас увеличат поставки, на Украину пойдут, скорее всего, более современные вооружения, чем шли до этого. Это прямо связано с путчем и ухудшением положения России в результате этого путча.– В продолжение разговора о ядерной угрозе. Вы говорили недавно в эфире "Первого Севастопольского" об этом на примере риска ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Все-таки выгодоприобретатель кто, это только Штаты?– Вот был Чернобыль, кто от него пострадал? Пострадал Советский Союз, пострадала часть европейских государств. США как-то от него пострадали? Нет! Наоборот, Чернобыль вошел в систему борьбы с Советским Союзом, в результате которого Советский Союз был уничтожен буквально сразу после Чернобыля.То есть, в целом любые тактические ядерные происшествия - они в принципе укрепляют США, потому что они на другой стороне земного шарика. Следовательно укрепляется их роль в общей безопасности, укрепляется роль доллара и т. д.Поэтому любые ядерные происшествия на территории Европы, в том числе, и с ТЯО, а уж аварии на атомных электростанциях тем более – они укрепляют США.Такие вот законы геополитики. А значит, в условиях военных действий американцы будут провоцировать такого рода действия, то есть, будут пытаться их организовать. Но это то, что называется теория вопроса, азбука, наука. И мы сейчас наблюдаем вокруг Запорожской АЭС именно такую дискуссию.Именно поэтому на Украине подчиненные США силы готовы организовать такого рода ядерное происшествие или катастрофу - так же, как и с Каховской ГЭС. Это тоже серьезнейшее происшествие и катастрофа, правильно? Нам надо предусмотреть дополнительные меры защиты от такого сценария.

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, евгений федоров, пригожин, чвк "вагнер", украина, россия (рф)