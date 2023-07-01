https://ukraina.ru/20230701/1047740042.html

Визит премьера Испании, готовность Папы Римского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля

Визит премьера Испании, готовность Папы Римского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля - 01.07.2023 Украина.ру

Визит премьера Испании, готовность Папы Римского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июля

Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев. Папа Римский Франциск готов посетить Украину и Россию

2023-07-01T13:00

2023-07-01T13:00

2023-07-01T13:00

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 28 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 9 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из РСЗО, выпустив 174 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 10 гражданских лиц в Ясиноватой и ранее освобождённом Урожайном", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Ясиноватой, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Ленинскому районам Донецка в общей сложности 62 снаряда калибра 155 мм и 1 ракету AGM-88 HARM, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм, по Владимировке — 7 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 122 мм.Согласно данным администрации Новокаховского городского округа, днём ранее по Херсонской области Вооружённые силы Украины выпустили 47 снарядов."Вчера днем ВСУ выпустили 47 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 9; Голая Пристань — 8; Казачьи Лагеря — 9; Крынки — 9; Корсунка — 12", - отмечалось в сводке.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Корсунка, Алешки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сообщила администрация.Лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в телеграм-канале утром 1 июля сообщил об ударе ВСУ по Бердянску."Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянскому району. Около 8:40 нацисты попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух. Одна, падая, разрушила сарай частного домовладения в селе Троицое. Пострадавших нет", - написал он.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по региону со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 7 артиллерийских снарядов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет. В Волоконовском районе из миномёта обстреляна окраина хутора Старый – зафиксировано 5 прилётов. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 2 миномётных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 3. Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилётов. Ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - сообщил он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Визит премьер-министраПремьер-министр Испании Педро Санчес начал председательство Испании в Совете ЕС с визита в украинскую столицу."Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", – написал Санчес в соцсетях.При этом, в отличие от визитов других иностранных гостей на Украину, о визите Санчеса было известно заранее — Зеленский анонсировал приезд премьер-министра Испании в Киев ещё во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.С 1 июля Испания по ротационному принципу сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года. При этом ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии".В свою очередь Санчес заверял, что досрочные парламентские выборы в конце июля не повлияют на председательство его страны в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.Испания принимает активно поставляет на Украину оружие. Так, первую партию танков Leopard 2 Испания поставила Украине в апреле этого года. Кроме того, испанские военные тренируют украинских военных.Готовность Папы РимскогоПапа Римский Франциск готов посетить Москву и Киев ради установления мира, но сейчас это не представляется возможным, заявил в интервью РИА "Новости" вспомогательный епископ католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин."Понтифик – а ведь это слово по своему происхождению связано с "возведением мостов" – заявлял о своей готовности лично отправиться и в Москву, и в Киев ради восстановления мира, но это в настоящее время не представляется возможным", – заявил епископ.Ранее во время визита в Москву посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством и священноначалием России."В то время, когда возникли очень большие проблемы в отношениях между Россией и Западом, когда мы сталкиваемся как с большим напряжением в сфере политических отношений, так и с реальными угрозами возникновения крупного мирового вооруженного конфликта, очень важно, чтобы все силы, которые заинтересованы в сохранении мира и справедливости, объединялись для того, чтобы предотвратить такое возможное развитие событий", - заявил во время встречи патриарх Кирилл.Он указал на то, что у Русской православной церкви и Римско-католической церкви имеется опыт взаимодействия, в том числе, на фоне очень неблагоприятного политического климата."В условиях "холодной войны" наши Церкви имели регулярные и взаимополезные контакты, в контексте которых, в частности, рассматривались вопросы, которые беспокоили наши народы", - указал патриарх Московский и Всея Руси.Он упомянул положительную роль Общины святого Эгидия, которая в весьма непростых обстоятельствах, связанных с "холодной войной", продолжавшейся большую часть второй половины XX века, поддерживала активные связи с Русской православной церковью."Думаю, что и в нынешних условиях, которые также отмечены многими рисками и многими опасностями, Церкви могут совместными усилиями предотвратить негативное развитие политических обстоятельств и послужить делу мира и справедливости", — выразил уверенность патриарх.Как позже рассказал Дубинин, на встрече обсуждались "гуманитарные вопросы – в том числе в сфере помощи и защиты пострадавших в конфликте, взрослых и детей".

https://ukraina.ru/20230701/1047737241.html

https://ukraina.ru/20230630/1047734428.html

https://ukraina.ru/20230630/1047715779.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники