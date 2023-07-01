https://ukraina.ru/20230701/1047739444.html
Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию
Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию - 01.07.2023 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию
2023-07-01T12:55
2023-07-01T12:55
2023-07-01T12:55
грузия
россия (рф)
санкции
владимир зеленский
новости
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В санкционный список попал и основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили.Ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение десяти лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны.Всего под санкции попали 192 физических лиц и 291 компания, в том числе из Белоруссии, Казахстана и с Кипра.В мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут". Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать перевозчика, решение Путина она сочла "очередной российской провокацией". Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в ответ заявил, что Зурабишвили не будут пускать в самолеты авиакомпании.
https://ukraina.ru/20230517/1046256264.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
грузия, россия (рф), санкции, владимир зеленский, новости
Грузия, Россия (РФ), санкции, Владимир Зеленский, Новости
Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию
В санкционный список попал и основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили.
Ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение десяти лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны.
Всего под санкции попали 192 физических лиц и 291 компания, в том числе из Белоруссии, Казахстана и с Кипра.
В мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут".
Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать перевозчика, решение Путина она сочла "очередной российской провокацией". Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в ответ заявил, что Зурабишвили не будут пускать в самолеты авиакомпании.