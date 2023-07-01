Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию - 01.07.2023 Украина.ру
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Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию
Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию - 01.07.2023 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию
2023-07-01T12:55
2023-07-01T12:55
грузия
россия (рф)
санкции
владимир зеленский
новости
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В санкционный список попал и основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили.Ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение десяти лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны.Всего под санкции попали 192 физических лиц и 291 компания, в том числе из Белоруссии, Казахстана и с Кипра.В мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут". Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать перевозчика, решение Путина она сочла "очередной российской провокацией". Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в ответ заявил, что Зурабишвили не будут пускать в самолеты авиакомпании.
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грузия, россия (рф), санкции, владимир зеленский, новости
Грузия, Россия (РФ), санкции, Владимир Зеленский, Новости

Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию

12:55 01.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗапуск нового авиарейса Тбилиси-Казань
Запуск нового авиарейса Тбилиси-Казань - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию
В санкционный список попал и основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили.
Ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение десяти лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны.

Всего под санкции попали 192 физических лиц и 291 компания, в том числе из Белоруссии, Казахстана и с Кипра.
В мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут".
Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать перевозчика, решение Путина она сочла "очередной российской провокацией". Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в ответ заявил, что Зурабишвили не будут пускать в самолеты авиакомпании.
Запуск нового авиарейса Тбилиси-Казань - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 04:53
У Грузии получилось: восстановлено авиасообщение с РоссиейВ продаже появились билеты на первые рейсы из Москвы в Тбилиси российских авиалиний. Также грузинские авиалинии получили полетную карту. Несмотря на американское и европейское давление и угрозы санкционного наказания, грузинские власти выбрали интересы собственной страны и экономики. Эксперты проанализировали, почему именно сейчас
 
ГрузияРоссия (РФ)санкцииВладимир ЗеленскийНовости
 
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