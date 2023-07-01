https://ukraina.ru/20230701/1047739444.html

Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию

Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию - 01.07.2023 Украина.ру

Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию

2023-07-01T12:55

2023-07-01T12:55

2023-07-01T12:55

грузия

россия (рф)

санкции

владимир зеленский

новости

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В санкционный список попал и основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили.Ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение десяти лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны.Всего под санкции попали 192 физических лиц и 291 компания, в том числе из Белоруссии, Казахстана и с Кипра.В мае президент России Владимир Путин отменил визы для граждан Грузии и запрет на прямые полеты в страну. После этого Georgian Airways выполнила первый рейс из Тбилиси в Москву, а первый полет в Грузию после возобновления авиасообщения совершила российская авиакомпания "Азимут". Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать перевозчика, решение Путина она сочла "очередной российской провокацией". Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили в ответ заявил, что Зурабишвили не будут пускать в самолеты авиакомпании.

https://ukraina.ru/20230517/1046256264.html

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грузия, россия (рф), санкции, владимир зеленский, новости