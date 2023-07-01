Армен Гаспарян о мятеже Пригожина и о ситуации в информационном поле - 01.07.2023 Украина.ру
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Армен Гаспарян о мятеже Пригожина и о ситуации в информационном поле
Армен Гаспарян о мятеже Пригожина и о ситуации в информационном поле - 01.07.2023 Украина.ру
Армен Гаспарян о мятеже Пригожина и о ситуации в информационном поле
Инцидент с ЧВК "Вагнер" показал, помимо прочего, что не все благополучно в информационном пространстве России, особенно в сфере СМИ. И на это власти следует обратить внимание, считает политолог-публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
2023-07-01T12:35
2023-07-01T12:35
интервью
украина
армен гаспарян
франция
зарубежье
эммануэль макрон
пригожин
чвк "вагнер"
белоруссия
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.Ру.- Армен, начнем с главной темы последних дней – мятеж Пригожина и несостоявшийся госпереворот. Владимир Путин заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" использовали втемную. Вы как считаете, Пригожина тоже использовали втемную, и с чего он решил, что народ его масштабно поддержит?– Перед нами такой очень яркий пример, как путается известность в соцсетях и реальная политика. Фабрики информации, которые находились в концерне Пригожина, создали эффект стопроцентной всенародной любви и поддержки. Количество мемасиков зашкаливало… Они, конечно, фиксировали. И расчет, насколько я понимаю, строился на том, что они это объявят. Дальше народ подбрасывает картузы, лифчики и все, что есть под рукой, вверх, радостно присоединяется - и дискотека удается.А получилось вообще не так. Получилось так, как никто не ожидал и никто не прогнозировал, потому что молниеносная была консолидация общества. Я это все наблюдал в режиме сначала прямого эфира, потом других прямых эфиров. Конечно, это был шок и непонимание - а как так? Ну, вот так!Использовали ли его втемную? Думаю, что нет. Все же теперь знают, кто финансировал "Вагнер"? Мне кажется, что здесь государство сделало ошибку, это надо было с самого начала сказать – у нас есть такие активы, у нас есть "Лукойл", "Украина.ру" и ЧВК "Вагнер". И люди бы все понимали. Потому что люди многие были не в теме, они же были искренне убеждены, что это все частная структура, что оружие закупается на черном рынке втридорога, то, что должно было предоставить государство – все это с какими-то мучениями. А на самом деле это все не так.– Я даже помню, что Пригожин первое время отрицал, говорил - "никакого отношения не имею к ЧВК". Очень давно это было.– Ну это да, это год, по-моему, 2016 или 2017. Но мы вообще даже отрицали существование ЧВК "Вагнер", потому что про него никто толком ничего не знал.Опять же, и президент об этом сказал – мятеж Пригожина не должен убрать подвиги "музыкантов" при освобождении городов на Донбассе. Другой вопрос что - да, получилось вот так... Сейчас, спустя неделю, как вся "дискотека" началась (можно сказать, что — Ред.) она не могла не состояться, потому что у нас в информационном пространстве просто беда.Пригожин этим воспользовался. Но эта беда параллельно не дала ему возможности что-либо сделать, ко всеобщему облегчению. Другой вопрос, что эту беду все равно надо исправлять. А то у нас, знаете, как интересно получилось, у нас руководители СМИ, которые все такие "затебее всех за тебя", они рассосались в пятницу при первых новостях - и появились только в воскресенье вечером. Причем они опять начали морализаторствовать, они опять начали учить.Мне нравится это "здрасьте вам" через окно. Что-то я их не видел довольных и улыбающихся, например, в субботу утром. И отдельный привет московским радиостанциям. Тут черт-те что происходит (в стране — Ред.), а в эфире: "В этом ресторане вы можете отведать охрененных океанских креветок, а там вам за шиворот выльют бульон"!Звездец вообще! Тут полстраны стоит в положении пьющего оленя, у меня недалеко от дома баррикады возводятся, а мне по радио, вместо того, чтобы рассказать, что творится, рассказывает какой-то замызганный шоколатье-сомелье о том, как надо пить вино с чем-то. Блин, убил бы просто, если бы попался под руку! И это мнение абсолютно всех, кто это застал.Вообще, с информационной точки зрения — телеграм-каналы, понятно, они работали, СМИ оставляли желать сильно лучшего. Может быть, где-то галочку поставили и какие-то выводы последуют. Я очень на это надеюсь.– Как сказал мой коллега сегодня – "музыканты оказались бременскими".– Я понимаю, что параллели сейчас вообще очень модный жанр, особенно после появления на телевидении трехчасовой программы "Гаспарян", где первый блок - как в параллели. Но, опять же, надо тут понимать, что в этой акции участвовала треть из "вагнеров", и из этой трети, наверное, 90% вообще были не в курсе, что происходит.– Как вы думаете, а почему Пригожину разрешили уехать в Белоруссию? Понятно, там часть договоренностей. Те бойцы "Вагнера", кто там окажется, что они там будут делать и - кто за это будет платить? Лукашенко заявил, что они будут на самообеспечении, сами собой будут заниматься. Тем не менее, что они там будут делать?– Я абсолютно не удивлюсь, если хутору (киевскому режиму — Ред). бумерангом вернется история с неовласовцами в Брянской области. Только теперь это будут не тиктокеры, а профессионалы. Меня вполне подобного рода история не удивит.Что касается того, кто за что и когда будет платить. Но еще полгода впереди, не правда ли? Контракт раз в году продлевался, как мне кажется, ну вот, еще полгода можно вполне себе юзать, а потом схема какая-нибудь найдется. Плюс, их могут использовать в той же Африке или Сирии.Я не знаю, как это будет происходить, но то, что хутор в истерике от этого перемещения по феншую – это да, это правда. А где сам Пригожин – я не знаю, потому что кто-то пишет, что он в Питере, кто-то пишет, что он в Могилеве, кто-то пишет, что он в Минске. Не знаю, я не следил.– В центре Стокгольма 28 июня мужчина сжег Коран, акция была запланированная. Россия – светское государство, однако у нас за это положена статья 148-я Уголовного Кодекса. Почему в цивилизованной Швеции происходит нечто подобное, и зачем Стокгольм осознанно ставит крест на возможности вступить в НАТО?– Я думаю, что началась эта история для того, чтобы задерзить Турции, а дальше она просто вышла из-под контроля. Я не сомневался в том, что, если кто-то вышел протестовать, его именно как раз и арестуют. Собственно, оно так и вышло.Но потом шведы сильно напряглись, после того, как в Ираке попытались штурмовать это их посольство. Я нисколько не сомневаюсь, что шведские неприятности на этом не заканчиваются, они только начинаются. Вопрос здесь в другом, в том, что раньше все-таки было какое-то табу – священные книги для любой религии.Исключение составляла только "Сатанинская библия" Антона Шандора ЛаВея, по той лишь причине, что нормальный человек вообще о ее существовании не в курсе даже, и она скорее относилась даже к контркультуре.Это теперь "Церковь Сатаны" в Чикаго имеет финансирование правительства США, а тридцать лет назад такого не было, себе и представить никто такого не мог, это было контркультурное действо.И было табу – это (священные книги — Ред.) трогать нельзя. Ну, видите, весь этот улей уже разворошили и теперь всем можно все. Ну, вот они, результаты этого.Я поздравляю этих дегенератов – это идеальная реализация хаоса. Только проблема в том, что мусульмане этого всего не забудут. Для них это принципиальный момент. Правильно абсолютно Рамзан Ахматович Кадыров их назвал – шайтаны. Так и есть. Я не мусульманин и никогда им не был. Я чадо православной церкви, но для меня это точно так же оскорбительно, как и для миллионов людей.И Государственная Дума приняла резолюцию по этому поводу, и Общественная палата приняла резолюцию, поэтому - здесь позиция у всех единодушная.– Президент Франции Макрон экстренно покинул саммит в Брюсселе, это связано с беспорядками во Франции…– Давайте поправлю сразу. Нет, не экстренно, а планово. Экстренно – это если он не пошел бы на концерт Элтона Джона, а так - он сходил, а потом покинул.– Вызваны эти беспорядки тем, что полицейский убил семнадцатилетнего парня марокканско-алжирского происхождения. Насколько все серьезно, к чему идет Франция, и как мы должны на это реагировать? Когда у нас что-то происходит – везде и все, весь западный мир вставляет свои пять копеек, комментируют: "Свободу России, долой Путина". А мы должны как-то сейчас…– Давайте я это сделаю еще раз: "Вива ля Франс, Макрон должен уйти, Макроняку на гиляку, кто не скачет, тот Макрон!".– Вы журналист, вы член Общественной палаты… Власть должна на это как-то реагировать?– А причем здесь принадлежность к общественным организациям? Извините, почему я должен любить Макрона, который моей Родине выписывает санкции и который нарушил незыблемое правило, что при переговорах первых лиц государств ни журналистов, ни секретуток, ни трансгендеров – никого быть рядом не может? После этого у меня к Макрону одно лишь презрение – вот единственное, что я к нему испытываю.Если эта восставшая стихия отрежет ему что-то – я точно плакать не буду. Это мое отношение ко всем лидерам стран, где занимались открытой русофобией.Поэтому здесь речь идет не о поддержке кого-то. Мне люди, которые в очередной раз громят Париж, тоже, мягко говоря, не симпатичны - потому, что они даже этого сделать не могут. Ну, уже сожгли бы к едреней фене это все, и на руинах искали бы Макрона, орали бы: "Хомяк, где ты? Выходи из норы, подлый трус". А они пока жгут машины.Выглядит красиво, да. Но я боюсь, что это ничего не даст, потому что все оба президентских срока Макрона у него все время дискотека – то у него "желтые жилеты", то у него протест против рабочей реформы, теперь у него марокканцы. Все время - а Макрону хоть бы что.
https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html
https://ukraina.ru/20230630/1047734115.html
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интервью, украина, армен гаспарян, франция, зарубежье, эммануэль макрон, пригожин, чвк "вагнер", белоруссия
Интервью, Украина, Армен Гаспарян, Франция, Зарубежье, Эммануэль Макрон, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Белоруссия

Армен Гаспарян о мятеже Пригожина и о ситуации в информационном поле

12:35 01.07.2023
 
© Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян интервью
Армен Гаспарян интервью
© Владимир Трефилов
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Кристина Маркович
корреспондент издания Украина.ру
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Инцидент с ЧВК "Вагнер" показал, помимо прочего, что не все благополучно в информационном пространстве России, особенно в сфере СМИ. И на это власти следует обратить внимание, считает политолог-публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.Ру.
- Армен, начнем с главной темы последних дней – мятеж Пригожина и несостоявшийся госпереворот. Владимир Путин заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" использовали втемную. Вы как считаете, Пригожина тоже использовали втемную, и с чего он решил, что народ его масштабно поддержит?
– Перед нами такой очень яркий пример, как путается известность в соцсетях и реальная политика. Фабрики информации, которые находились в концерне Пригожина, создали эффект стопроцентной всенародной любви и поддержки. Количество мемасиков зашкаливало… Они, конечно, фиксировали. И расчет, насколько я понимаю, строился на том, что они это объявят. Дальше народ подбрасывает картузы, лифчики и все, что есть под рукой, вверх, радостно присоединяется - и дискотека удается.
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 04:32
Армен Гаспарян: кто онИсторик, политолог, публицист, радиоведущий
А получилось вообще не так. Получилось так, как никто не ожидал и никто не прогнозировал, потому что молниеносная была консолидация общества. Я это все наблюдал в режиме сначала прямого эфира, потом других прямых эфиров. Конечно, это был шок и непонимание - а как так? Ну, вот так!
Использовали ли его втемную? Думаю, что нет. Все же теперь знают, кто финансировал "Вагнер"? Мне кажется, что здесь государство сделало ошибку, это надо было с самого начала сказать – у нас есть такие активы, у нас есть "Лукойл", "Украина.ру" и ЧВК "Вагнер". И люди бы все понимали. Потому что люди многие были не в теме, они же были искренне убеждены, что это все частная структура, что оружие закупается на черном рынке втридорога, то, что должно было предоставить государство – все это с какими-то мучениями. А на самом деле это все не так.
Я даже помню, что Пригожин первое время отрицал, говорил - "никакого отношения не имею к ЧВК". Очень давно это было.
– Ну это да, это год, по-моему, 2016 или 2017. Но мы вообще даже отрицали существование ЧВК "Вагнер", потому что про него никто толком ничего не знал.
Опять же, и президент об этом сказал – мятеж Пригожина не должен убрать подвиги "музыкантов" при освобождении городов на Донбассе. Другой вопрос что - да, получилось вот так... Сейчас, спустя неделю, как вся "дискотека" началась (можно сказать, что — Ред.) она не могла не состояться, потому что у нас в информационном пространстве просто беда.
Пригожин этим воспользовался. Но эта беда параллельно не дала ему возможности что-либо сделать, ко всеобщему облегчению. Другой вопрос, что эту беду все равно надо исправлять. А то у нас, знаете, как интересно получилось, у нас руководители СМИ, которые все такие "затебее всех за тебя", они рассосались в пятницу при первых новостях - и появились только в воскресенье вечером. Причем они опять начали морализаторствовать, они опять начали учить.
Мне нравится это "здрасьте вам" через окно. Что-то я их не видел довольных и улыбающихся, например, в субботу утром. И отдельный привет московским радиостанциям. Тут черт-те что происходит (в стране — Ред.), а в эфире: "В этом ресторане вы можете отведать охрененных океанских креветок, а там вам за шиворот выльют бульон"!
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Вчера, 18:26
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга ПригожинаРоскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданиям медиахолдинга "Патриот". Информация об этом опубликована в универсальном сервисе Роскомнадзора для проверки сайтов из "стоп-листа".
Звездец вообще! Тут полстраны стоит в положении пьющего оленя, у меня недалеко от дома баррикады возводятся, а мне по радио, вместо того, чтобы рассказать, что творится, рассказывает какой-то замызганный шоколатье-сомелье о том, как надо пить вино с чем-то. Блин, убил бы просто, если бы попался под руку! И это мнение абсолютно всех, кто это застал.
Вообще, с информационной точки зрения — телеграм-каналы, понятно, они работали, СМИ оставляли желать сильно лучшего. Может быть, где-то галочку поставили и какие-то выводы последуют. Я очень на это надеюсь.
Как сказал мой коллега сегодня – "музыканты оказались бременскими".
– Я понимаю, что параллели сейчас вообще очень модный жанр, особенно после появления на телевидении трехчасовой программы "Гаспарян", где первый блок - как в параллели. Но, опять же, надо тут понимать, что в этой акции участвовала треть из "вагнеров", и из этой трети, наверное, 90% вообще были не в курсе, что происходит.
Как вы думаете, а почему Пригожину разрешили уехать в Белоруссию? Понятно, там часть договоренностей. Те бойцы "Вагнера", кто там окажется, что они там будут делать и - кто за это будет платить? Лукашенко заявил, что они будут на самообеспечении, сами собой будут заниматься. Тем не менее, что они там будут делать?
– Я абсолютно не удивлюсь, если хутору (киевскому режиму — Ред). бумерангом вернется история с неовласовцами в Брянской области. Только теперь это будут не тиктокеры, а профессионалы. Меня вполне подобного рода история не удивит.
Что касается того, кто за что и когда будет платить. Но еще полгода впереди, не правда ли? Контракт раз в году продлевался, как мне кажется, ну вот, еще полгода можно вполне себе юзать, а потом схема какая-нибудь найдется. Плюс, их могут использовать в той же Африке или Сирии.
Я не знаю, как это будет происходить, но то, что хутор в истерике от этого перемещения по феншую – это да, это правда. А где сам Пригожин – я не знаю, потому что кто-то пишет, что он в Питере, кто-то пишет, что он в Могилеве, кто-то пишет, что он в Минске. Не знаю, я не следил.
В центре Стокгольма 28 июня мужчина сжег Коран, акция была запланированная. Россия – светское государство, однако у нас за это положена статья 148-я Уголовного Кодекса. Почему в цивилизованной Швеции происходит нечто подобное, и зачем Стокгольм осознанно ставит крест на возможности вступить в НАТО?
– Я думаю, что началась эта история для того, чтобы задерзить Турции, а дальше она просто вышла из-под контроля. Я не сомневался в том, что, если кто-то вышел протестовать, его именно как раз и арестуют. Собственно, оно так и вышло.
Но потом шведы сильно напряглись, после того, как в Ираке попытались штурмовать это их посольство. Я нисколько не сомневаюсь, что шведские неприятности на этом не заканчиваются, они только начинаются. Вопрос здесь в другом, в том, что раньше все-таки было какое-то табу – священные книги для любой религии.
Празднование 1124-й годовщины принятия ислама Волжской Булгарией - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 13:18
"Осквернение святыни". Депутаты Госдумы приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в ШвецииДепутаты единогласно приняли заявление об оскорблении чувств мусульман в Швеции после акции с сожжением Корана. Текст документа выложен на сайте Госдумы РФ 29 июня
Исключение составляла только "Сатанинская библия" Антона Шандора ЛаВея, по той лишь причине, что нормальный человек вообще о ее существовании не в курсе даже, и она скорее относилась даже к контркультуре.
Это теперь "Церковь Сатаны" в Чикаго имеет финансирование правительства США, а тридцать лет назад такого не было, себе и представить никто такого не мог, это было контркультурное действо.
И было табу – это (священные книги — Ред.) трогать нельзя. Ну, видите, весь этот улей уже разворошили и теперь всем можно все. Ну, вот они, результаты этого.
Я поздравляю этих дегенератов – это идеальная реализация хаоса. Только проблема в том, что мусульмане этого всего не забудут. Для них это принципиальный момент. Правильно абсолютно Рамзан Ахматович Кадыров их назвал – шайтаны. Так и есть. Я не мусульманин и никогда им не был. Я чадо православной церкви, но для меня это точно так же оскорбительно, как и для миллионов людей.
И Государственная Дума приняла резолюцию по этому поводу, и Общественная палата приняла резолюцию, поэтому - здесь позиция у всех единодушная.
Президент Франции Макрон экстренно покинул саммит в Брюсселе, это связано с беспорядками во Франции…
– Давайте поправлю сразу. Нет, не экстренно, а планово. Экстренно – это если он не пошел бы на концерт Элтона Джона, а так - он сходил, а потом покинул.
Вызваны эти беспорядки тем, что полицейский убил семнадцатилетнего парня марокканско-алжирского происхождения. Насколько все серьезно, к чему идет Франция, и как мы должны на это реагировать? Когда у нас что-то происходит – везде и все, весь западный мир вставляет свои пять копеек, комментируют: "Свободу России, долой Путина". А мы должны как-то сейчас…
– Давайте я это сделаю еще раз: "Вива ля Франс, Макрон должен уйти, Макроняку на гиляку, кто не скачет, тот Макрон!".
Вы журналист, вы член Общественной палаты… Власть должна на это как-то реагировать?
– А причем здесь принадлежность к общественным организациям? Извините, почему я должен любить Макрона, который моей Родине выписывает санкции и который нарушил незыблемое правило, что при переговорах первых лиц государств ни журналистов, ни секретуток, ни трансгендеров – никого быть рядом не может? После этого у меня к Макрону одно лишь презрение – вот единственное, что я к нему испытываю.
Если эта восставшая стихия отрежет ему что-то – я точно плакать не буду. Это мое отношение ко всем лидерам стран, где занимались открытой русофобией.
Поэтому здесь речь идет не о поддержке кого-то. Мне люди, которые в очередной раз громят Париж, тоже, мягко говоря, не симпатичны - потому, что они даже этого сделать не могут. Ну, уже сожгли бы к едреней фене это все, и на руинах искали бы Макрона, орали бы: "Хомяк, где ты? Выходи из норы, подлый трус". А они пока жгут машины.
Выглядит красиво, да. Но я боюсь, что это ничего не даст, потому что все оба президентских срока Макрона у него все время дискотека – то у него "желтые жилеты", то у него протест против рабочей реформы, теперь у него марокканцы. Все время - а Макрону хоть бы что.
 
ИнтервьюУкраинаАрмен ГаспарянФранцияЗарубежьеЭммануэль МакронПригожинЧВК "Вагнер"Белоруссия
 
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12:55Зеленский ввел санкции против Georgian Airways после возобновления полетов в Россию
12:35Армен Гаспарян о мятеже Пригожина и о ситуации в информационном поле
12:20Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России
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