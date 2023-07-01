https://ukraina.ru/20230701/1047738763.html

Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России

Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России - 01.07.2023 Украина.ру

Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 192 физических лиц, среди которых преобладают граждане России

2023-07-01T12:20

2023-07-01T12:20

2023-07-01T12:20

санкции

владимир зеленский

россия (рф)

новости

компания

россияне

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Кроме того, под ограничительные меры попало 291 юридическое лицо, в частности российские заводы и компании.Указ, которым вводится в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликовали на сайте главы государства. Рестрикции затрагивают в том числе руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.В список юридических лиц, помимо российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.

https://ukraina.ru/20230629/1047681340.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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санкции, владимир зеленский, россия (рф), новости, компания, россияне