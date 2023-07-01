https://ukraina.ru/20230701/1047738763.html
Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России
Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России - 01.07.2023 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 192 физических лиц, среди которых преобладают граждане России
2023-07-01T12:20
2023-07-01T12:20
2023-07-01T12:20
санкции
владимир зеленский
россия (рф)
новости
компания
россияне
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Кроме того, под ограничительные меры попало 291 юридическое лицо, в частности российские заводы и компании.Указ, которым вводится в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликовали на сайте главы государства. Рестрикции затрагивают в том числе руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.В список юридических лиц, помимо российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.
https://ukraina.ru/20230629/1047681340.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
санкции, владимир зеленский, россия (рф), новости, компания, россияне
санкции, Владимир Зеленский, Россия (РФ), Новости, компания, россияне
Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 192 физических лиц, среди которых преобладают граждане России