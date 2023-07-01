Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России - 01.07.2023 Украина.ру
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Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России
Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России - 01.07.2023 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 192 физических лиц, среди которых преобладают граждане России
2023-07-01T12:20
2023-07-01T12:20
санкции
владимир зеленский
россия (рф)
новости
компания
россияне
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Кроме того, под ограничительные меры попало 291 юридическое лицо, в частности российские заводы и компании.Указ, которым вводится в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликовали на сайте главы государства. Рестрикции затрагивают в том числе руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.В список юридических лиц, помимо российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.
https://ukraina.ru/20230629/1047681340.html
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санкции, владимир зеленский, россия (рф), новости, компания, россияне
санкции, Владимир Зеленский, Россия (РФ), Новости, компания, россияне

Зеленский ввел санкции против сотен физических лиц и компаний из России

12:20 01.07.2023
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин
Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении 192 физических лиц, среди которых преобладают граждане России
Кроме того, под ограничительные меры попало 291 юридическое лицо, в частности российские заводы и компании.
Указ, которым вводится в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликовали на сайте главы государства.
Рестрикции затрагивают в том числе руководителей предприятий авиастроительной отрасли и научно-технических организаций.
В список юридических лиц, помимо российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.
Форум Сильные идеи для нового времени – 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 15:57
Из-за санкций мир не рухнул – Путин С введением санкций и уходом западных компаний мир не рухнул, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"
 
санкцииВладимир ЗеленскийРоссия (РФ)Новостикомпанияроссияне
 
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