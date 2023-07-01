Американский конгрессмен предложила запретить финансировать Украину до конца конфликта
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин 30 июня внесла поправку о запрете на любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение текущего конфликта. Об этом говорится в ее Twitter
"Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто", — написала Грин.
Кроме того, политик сообщила о внесении поправки в закон США о финансировании национальной обороны, согласно которой следует запретить поставки Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.
"Нам следует продвигать мир, а не финансировать войну", — заключила Грин.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
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