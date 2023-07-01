https://ukraina.ru/20230701/1047738457.html

Американский конгрессмен предложила запретить финансировать Украину до конца конфликта

Американский конгрессмен предложила запретить финансировать Украину до конца конфликта - 01.07.2023 Украина.ру

Американский конгрессмен предложила запретить финансировать Украину до конца конфликта

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин 30 июня внесла поправку о запрете на любое финансирование Украины до тех пор, пока не будет найдено дипломатическое решение текущего конфликта. Об этом говорится в ее Twitter

2023-07-01T11:41

2023-07-01T11:41

2023-07-01T11:41

сша

оружие

украина

военная помощь

поставки

зарубежье

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"Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение войны не будет достигнуто", — написала Грин.Кроме того, политик сообщила о внесении поправки в закон США о финансировании национальной обороны, согласно которой следует запретить поставки Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ukraina.ru/20230630/1047733133.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, оружие, украина, военная помощь, поставки, зарубежье, новости