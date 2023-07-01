Премьер Испании приехал в Киев - 01.07.2023 Украина.ру
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Премьер Испании приехал в Киев
Премьер Испании приехал в Киев - 01.07.2023 Украина.ру
Премьер Испании приехал в Киев
Премьер-министр Испании Педро Санчес 1 июня сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским
2023-07-01T11:11
2023-07-01T11:18
испания
зарубежье
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украина
киев
владимир зеленский
премьер-министр
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"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", - написал Санчес.Премьер отметил, что передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность".Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину.Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выразил уверенность в том, что Испания в ходе председательства в Совете ЕС будет продвигать идею приема Украины в сообщество.
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испания, зарубежье, ес, новости, украина, киев, владимир зеленский, премьер-министр
Испания, Зарубежье, ЕС, Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, премьер-министр

Премьер Испании приехал в Киев

11:11 01.07.2023 (обновлено: 11:18 01.07.2023)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Премьер-министр Испании Педро Санчес 1 июня сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским
"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", - написал Санчес.
Премьер отметил, что передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность".
Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину.
Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выразил уверенность в том, что Испания в ходе председательства в Совете ЕС будет продвигать идею приема Украины в сообщество.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
10:47
Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕСРешение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать Украине. Об этом написал 1 июня сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
 
ИспанияЗарубежьеЕСНовостиУкраинаКиевВладимир Зеленскийпремьер-министр
 
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