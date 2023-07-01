https://ukraina.ru/20230701/1047738313.html

Премьер Испании приехал в Киев

Премьер Испании приехал в Киев - 01.07.2023 Украина.ру

Премьер Испании приехал в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес 1 июня сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев, где планируется встреча с Владимиром Зеленским

2023-07-01T11:11

2023-07-01T11:11

2023-07-01T11:18

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"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", - написал Санчес.Премьер отметил, что передаст правительству и парламенту Украины "всю европейскую солидарность".Ранее газета El Pais писала, что Санчес должен отправиться в Киев для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете Евросоюза. Согласно изданию, это уже второй за последние несколько месяцев визит Санчеса на Украину.Испания уже в пятый раз будет председательствовать в Совете союза. Ее мандат будет длиться с 1 июля по 31 декабря.Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выразил уверенность в том, что Испания в ходе председательства в Совете ЕС будет продвигать идею приема Украины в сообщество.

https://ukraina.ru/20230701/1047737776.html

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испания, зарубежье, ес, новости, украина, киев, владимир зеленский, премьер-министр