Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов
10:53 01.07.2023 (обновлено: 10:56 01.07.2023)
Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ОПЕК и МЭА по поводу мирового спроса на нефть, а также рассказал об успехах механизма потолка цен на нефть из России и причинах изменения цен на топливо в Крыму
00:38 - О взглядах ОПЕК и МЭА на мировой спрос на нефть.
02:21 - О вероятности расширения перечня стран, входящих в ОПЕК.
03:58 – В чём причина роста добычи нефти в Гайане?
04:31 - О стратегии западного потолка цен на нефть из России.
06:10 – Сколько проживет механизм потолка цен на нефть?
06:35 - Влияние 11-го пакета на нефтегазовую отрасль.
07:39 - О нефтяной морской блокаде США к Китаю.
09:00 - Что происходит с ценами на топливо в Крыму?