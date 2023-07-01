https://ukraina.ru/20230701/1047738157.html

Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов

Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов - 01.07.2023 Украина.ру

Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов

Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ОПЕК и МЭА по поводу мирового спроса на нефть, а также рассказал об успехах механизма потолка цен на нефть из России и причинах изменения цен на топливо в Крыму

2023-07-01T10:53

2023-07-01T10:53

2023-07-01T10:56

нефть

видео

россия (рф)

санкции

цены

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00:38 - О взглядах ОПЕК и МЭА на мировой спрос на нефть.02:21 - О вероятности расширения перечня стран, входящих в ОПЕК.03:58 – В чём причина роста добычи нефти в Гайане? 04:31 - О стратегии западного потолка цен на нефть из России. 06:10 – Сколько проживет механизм потолка цен на нефть? 06:35 - Влияние 11-го пакета на нефтегазовую отрасль. 07:39 - О нефтяной морской блокаде США к Китаю.09:00 - Что происходит с ценами на топливо в Крыму?

https://ukraina.ru/20230615/1047270339.html

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2023

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нефть, видео, россия (рф), санкции, цены