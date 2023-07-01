Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов - 01.07.2023 Украина.ру
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Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов
Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов - 01.07.2023 Украина.ру
Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов
Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ОПЕК и МЭА по поводу мирового спроса на нефть, а также рассказал об успехах механизма потолка цен на нефть из России и причинах изменения цен на топливо в Крыму
2023-07-01T10:53
2023-07-01T10:56
нефть
видео
россия (рф)
санкции
цены
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00:38 - О взглядах ОПЕК и МЭА на мировой спрос на нефть.02:21 - О вероятности расширения перечня стран, входящих в ОПЕК.03:58 – В чём причина роста добычи нефти в Гайане? 04:31 - О стратегии западного потолка цен на нефть из России. 06:10 – Сколько проживет механизм потолка цен на нефть? 06:35 - Влияние 11-го пакета на нефтегазовую отрасль. 07:39 - О нефтяной морской блокаде США к Китаю.09:00 - Что происходит с ценами на топливо в Крыму?
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нефть, видео, россия (рф), санкции, цены
нефть, Видео, Россия (РФ), санкции, цены

Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов

10:53 01.07.2023 (обновлено: 10:56 01.07.2023)
 
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Независимый эксперт международного рынка ресурсов Владимир Демидов в эфире Украина.ру прокомментировал заявления ОПЕК и МЭА по поводу мирового спроса на нефть, а также рассказал об успехах механизма потолка цен на нефть из России и причинах изменения цен на топливо в Крыму
00:38 - О взглядах ОПЕК и МЭА на мировой спрос на нефть.
02:21 - О вероятности расширения перечня стран, входящих в ОПЕК.
03:58 – В чём причина роста добычи нефти в Гайане?
04:31 - О стратегии западного потолка цен на нефть из России.
06:10 – Сколько проживет механизм потолка цен на нефть?
06:35 - Влияние 11-го пакета на нефтегазовую отрасль.
07:39 - О нефтяной морской блокаде США к Китаю.
09:00 - Что происходит с ценами на топливо в Крыму?
- РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 17:18
Журналисты выяснили, почему цены на нефть повысились на мировых рынкахВ Китае снизили ставку по кредитам на год, что отразилось на росте цены на нефть, сообщило агентство Интерфакс 15 июня
 
нефтьВидеоРоссия (РФ)санкциицены
 
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