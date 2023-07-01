https://ukraina.ru/20230701/1047737776.html

Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС

Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС - 01.07.2023 Украина.ру

Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС

Решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать Украине. Об этом написал 1 июня сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале

2023-07-01T10:47

2023-07-01T10:47

2023-07-01T10:47

владимир зеленский

алексей пушков

ес

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"Первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка", — подчеркнул парламентарий.Как отметил сенатор, страны Глобального Юга смотрят на конфликт на Украине не так, как Запад и не готовы поддерживать Киев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые латиноамериканские страны наложили вето на его присутствие на саммите ЕС — СЕЛАК.

https://ukraina.ru/20230630/1047701753.html

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владимир зеленский, алексей пушков, ес, латинская америка, новости, зарубежье