Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС - 01.07.2023 Украина.ру
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Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС
Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС - 01.07.2023 Украина.ру
Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС
Решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать Украине. Об этом написал 1 июня сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2023-07-01T10:47
2023-07-01T10:47
владимир зеленский
алексей пушков
ес
латинская америка
новости
зарубежье
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"Первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка", — подчеркнул парламентарий.Как отметил сенатор, страны Глобального Юга смотрят на конфликт на Украине не так, как Запад и не готовы поддерживать Киев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые латиноамериканские страны наложили вето на его присутствие на саммите ЕС — СЕЛАК.
https://ukraina.ru/20230630/1047701753.html
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владимир зеленский, алексей пушков, ес, латинская америка, новости, зарубежье
Владимир Зеленский, Алексей Пушков, ЕС, Латинская Америка, Новости, Зарубежье

Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС

10:47 01.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Читать в
Решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие Владимира Зеленского на мероприятии показывает нежелание ряда стран помогать Украине. Об этом написал 1 июня сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"Первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка", — подчеркнул парламентарий.
Как отметил сенатор, страны Глобального Юга смотрят на конфликт на Украине не так, как Запад и не готовы поддерживать Киев.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые латиноамериканские страны наложили вето на его присутствие на саммите ЕС — СЕЛАК.
Владимир Зеленский
Вчера, 09:55
Запад уже ищет замену Зеленскому — Азаров Владимир Зеленский уже не устраивает Запад на посту президента Украины, ему ищут замену. Таким мнением поделился 30 июня бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook*
 
Владимир ЗеленскийАлексей ПушковЕСЛатинская АмерикаНовостиЗарубежье
 
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