https://ukraina.ru/20230701/1047737106.html

Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением

Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением - 01.07.2023 Украина.ру

Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением

В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения. Об этом сообщила 30 июня обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт

2023-07-01T09:50

2023-07-01T09:50

2023-07-01T09:55

беженцы

ирландия

зарубежье

выселение

новости

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Как отметила журналистка, в городе Голуэй более 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения.Проживающих уведомили о необходимости покинуть помещение в течение суток.В статье говорится, что решение о выселении связано с "существенными вопросами к пожарной безопасности".По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.

https://ukraina.ru/20230630/1047732896.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беженцы, ирландия, зарубежье, выселение, новости