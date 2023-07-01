Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением - 01.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230701/1047737106.html
Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением
Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением - 01.07.2023 Украина.ру
Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением
В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения. Об этом сообщила 30 июня обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт
2023-07-01T09:50
2023-07-01T09:55
беженцы
ирландия
зарубежье
выселение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102517/24/1025172455_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_512864d22be21ca9851770e1438e3bc5.jpg
Как отметила журналистка, в городе Голуэй более 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения.Проживающих уведомили о необходимости покинуть помещение в течение суток.В статье говорится, что решение о выселении связано с "существенными вопросами к пожарной безопасности".По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.
https://ukraina.ru/20230630/1047732896.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102517/24/1025172455_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_c99fd605bc7eff2af54b91df42721da0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беженцы, ирландия, зарубежье, выселение, новости
беженцы, Ирландия, Зарубежье, выселение, Новости

Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением

09:50 01.07.2023 (обновлено: 09:55 01.07.2023)
 
© pixabay.com Чемодан багаж
 Чемодан багаж
© pixabay.com
Читать в
В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения. Об этом сообщила 30 июня обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт
Как отметила журналистка, в городе Голуэй более 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения.
Проживающих уведомили о необходимости покинуть помещение в течение суток.
"Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", — рассказала одна из беженок.
В статье говорится, что решение о выселении связано с "существенными вопросами к пожарной безопасности".
По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Вчера, 17:49
Президент Литвы: нелегальные беженцы в ЕС могут оказаться "вагнерами" Бойцы группы "Вагнера" могут выдавать себя за нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом заявил президент Литвы Гитанс Науседа в интервью изданию Politico
 
беженцыИрландияЗарубежьевыселениеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53Потолки, санкции и мировой спрос: что ждёт нефтегазовую отрасль - Демидов
10:47Пушков объяснил недопуск Зеленского на саммит ЕС
10:30Зеленский уволил глав столичных районов из-за скандала с бомбоубежищами
10:11НАТО принесет Украину в жертву ради собственного выживания — ирландский журналист
10:03Переброска ракет к Крыму, зачистка левобережья. Главное на Украине на утро 1 июля
09:50Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением
09:27Минюст России включил музыканта Гребенщикова* и журналиста Караулова* в реестр иноагентов
09:25Конкуренция без финишной черты. Что США хотят от Китая
09:13Украина планирует начать переговоры с Россией - Washington Post
09:12Хорватия признаёт "голодомор". Помнит ли она о геноциде сербов?
08:54Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на Украине
08:15Повалили на землю и утащили. На Украине похищен оппозиционный журналист Николай Сидоренко
08:01Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле
08:00Превосходство ещё не всё: печальный итог Волынского танкового сражения
07:52На Украине установлена диктатура. Украинские эксперты о ситуации во власти и в стране
07:43Олеся Орленко: Во Франции все чаще говорят, что Киев может проиграть войну
07:16Мир "Великого кольца": КГБ при коммунизме
18:30Нагнетание вокруг ЗАЭС, мобилизационный ресурс. Итоги 30 июня на Украине
18:26Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам медиахолдинга Пригожина
18:06"Как можно скорее". Польша попросила США разместить в стране ядерное оружие
Лента новостейМолния