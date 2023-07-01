Украинских беженцев в Ирландии шокировали внезапным выселением
09:50 01.07.2023 (обновлено: 09:55 01.07.2023)
© pixabay.com Чемодан багаж
© pixabay.com
В Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения. Об этом сообщила 30 июня обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт
Как отметила журналистка, в городе Голуэй более 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения.
Проживающих уведомили о необходимости покинуть помещение в течение суток.
"Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", — рассказала одна из беженок.
В статье говорится, что решение о выселении связано с "существенными вопросами к пожарной безопасности".
По информации ирландских властей, с февраля 2022 года в страну приехали более 70 тысяч украинских беженцев.