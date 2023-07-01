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Мир "Великого кольца": КГБ при коммунизме

Мир "Великого кольца": КГБ при коммунизме - 01.07.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": КГБ при коммунизме

Итак, все мы знаем, что в обществе будущего, благодаря мощной системе воспитания и социализации, не может быть никаких явлений, связанных с негативными качествами человека. Человек работает во имя общества, а не во имя себя. Но уже в "Туманности Андромеды" мы понимаем, что это всё не так

2023-07-01T07:16

2023-07-01T07:16

2023-07-01T07:16

мир "великого кольца"

эксклюзив

иван ефремов

писатель-фантаст

литература

правоохранители

фантастика

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В "Туманности Андромеды" мы видим, например, астронома Пур Хисса, который как минимум страдает каким неврозом ("исказившееся лицо стало неузнаваемым, непохожим на человека эры Кольца. Страх, жалость к самому себе…" и т.п.). Куда смотрели психологи, комплектовавшие звёздную экспедицию?Нет, мы понимаем, что Ефремов вывел какого-то своего знакомого, к которому наверняка имелись личные счёты. Но в состав экспедиции его зачем включать? Столь несдержанного человека стоило бы оставить на Земле.Там же наличествует преступный учёный Бет Лон, который, попав в естественную среду обитания, превращается в мелкого уголовника (преследует девушку, дерётся, ругается нехорошими словами, покушается на жизнь особо ценного тигра…).Моральные качества Мвен Маса и Рен Боза мы рассматривали уже – они, в общем-то, действуют в интересах человека, но руководствуются личными потребностями – Рен Бозу надо провести опыт, Мвен Масу – увидеть прекрасную инопланетянку (потом он влюбляется в земную девушку и хочется верить, что в этом состоянии он не натворит других преступлений).В конце концов мы видим всепланетную тюрьму – Остров Забвения.Из всех перечисленных персонажей Ефремов преступником считает только Бет Лона и тот в процессе "исправился" (во что трудно поверить). Но очевиден факт – в коммунистическом обществе есть свои правоохранительные органы.Их необходимость подтверждает Вир Норин, выступая на Тормансе: "качества мыслящего индивида в известной мере антагонистичны социальным нуждам человечества. (…) Мы пришли к абсолютной необходимости дальнейшего, теперь уже сознательного скручивания спирали в смысле ограничения индивидуального разброса чувств и стремлений, то есть необходимости внешней дисциплины как диалектического полюса внутренней свободы".Некоторые комментаторы полагают, что система правоохранительных органов была усилена (или даже создана) после событий "Туманности Андромеды", когда стало понятно, что даже над самыми проверенными людьми нужен жёсткий контроль. Мы доказательств этого в тексте не видим, и полагаем, что речь идёт всё же о художественных потребностях самого автора – в "Туманности" ему было надо, чтобы местный КГБ не пресёк деятельность Мвен Маса, а в "Часе быка" ему было нужно обосновать необходимость революционного террора на Тормансе.Текст прямых посылов не даёт, но в позднем романе подчёркивается, что "сложные охранительные системы коммунистического общества" формировались "из поколения в поколение". Правда, между событиями романов прошло 800 лет, а темпы жизни на коммунистической Земле вполне первобытные.Итак, что же входит в систему КГБ прекрасного будущего?Во-первых, это ПНОИ – психологический надзор. Очевидно, это механизм, позволяющий выявить людей с наклонностями Бет Лона и Мвен Маса. И, очевидно, сфера его работы тотальна – надзирать надо за психологией всех людей вообще.Во-вторых, это РТИ – решётчатая трансформация индивида. Непонятно что это такое, но скорее всего имеется в виду работа психотерапевта, который приводит отклоняющихся граждан в соответствие с "социальными нуждами человечества".В-третьих, это Совет Чести и Права, который выполняет судебные, возможно – ещё и следственные функции.Чего тут не хватает? Очевидно, каких-то оперативных служб, которые могли бы пресекать антиобщественное поведение. Но их наличие может быть не обязательно – если эффективно работают другие составляющие, то оперативные функции вполне могут выполнять более удачно социализированные члены общества. Понятно, что тибетской трагедии не произошло бы, если бы добровольные помощники Мвен Маса и Рен Боза услышав об их планах взяли бы их под белы ручки от отвели в Совет Чести и Права.Ну и легко угадать к каким последствиям приведёт такая работа – стандартизация, примитивизация и… неспособность к развитию. Может быть именно этим объясняется многотысячелетняя история коммунистической Земли?

https://ukraina.ru/20220925/1039062100.html

https://ukraina.ru/20221001/1039199592.html

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эксклюзив, иван ефремов, писатель-фантаст, литература, правоохранители, фантастика