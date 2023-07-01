Превосходство ещё не всё: печальный итог Волынского танкового сражения - 01.07.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230701/1047687439.html
Превосходство ещё не всё: печальный итог Волынского танкового сражения
Превосходство ещё не всё: печальный итог Волынского танкового сражения - 01.07.2023 Украина.ру
Превосходство ещё не всё: печальный итог Волынского танкового сражения
Крупнейшим танковым сражением II Мировой войны является Курская битва, завершившаяся безусловной победой Красной армии. В ней принимало участие свыше 7 тысяч танков и самоходок. Однако, 26-30 июня 1941 года на территории Украины развернулось битва, по количеству вовлечённых танков лишь немного уступавшая Курской. И в ней РККА потерпела поражение
2023-07-01T08:00
2023-07-01T08:00
история
история
история украины
история ссср
великая отечественная война
1941
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Перед началом войны советское командование сосредоточило наиболее мощную группировку на юго-западном оперативном направлении. Если бы немцы вознамерились захватить украинскую аграрную и промышленную базу, их встретила бы мощная группировка Юго-Западного фронта. В случае, если бы немцы нанесли главный удар в центре, то войска ЮЗФ должны были нанести фланговый удар.Как это обычно бывает, всё пошло не но плану – главный удар был нанесён в полосе Западного фронта, но войска ЮЗФ были озабочены не нанесением собственного удара, а купированием кризиса, возникшего в результате прорыва на стыке 5-й и 6-й армий фронта I танковой группы Эвальда фон Клейста.Против немецкого танкового кулака были брошены мощные танковые силы – пять механизированных корпусов, многократно превосходивших противника по числу танков, но уступавших по численности.Вообще механизированный корпус в штатах 1941 года был мощным инструментом – 35 тыс. человек и 1031 танк по штатам. МК включались в состав общевойсковых армий. В наступлении они играли роль эшелона развития успеха, а в обороне как раз предназначался для ликвидации вражеских прорывов.Отметим сразу два момента.Во-первых, МК оказались чудовищно несбалансированными – огромное количество танков не было поддержано достаточным количеством пехоты, артиллерии и инженерных частей.Во-вторых, они не были в полной мере укомплектованы – банально не хватало техники, не говоря уже о том, что часть матчасти и личного состава должны были поступить на мобилизации, которая ещё не началась. Потому, например, в 9 МК Константина Рокоссовского было менее 300 боеспособных танков (в танковой дивизии по штатам 1941 года – 375).В результате 30 мехкорпусов, не смотря на грозный вид, особой роли в начале воны не сыграли.Для справки – Великую Отечественную войну Красная армия закончила, имея шесть танковых армий, численностью порядка 45 тыс. человек при 600-800 танках. Для разгрома миллионной Квантунской армии хватило одной 6-й гвардейской танковой армии.Общий замысел операции был предложенный находившимся в это время в штабе фронта начальником Генштаба Георгием Жуковым. Против немецкого танкового клина предлагалось бросить 8-й, 9-й, 15-й, 19-й, 22-й МК и 8-я танковую дивизию 4-го МК (вообще командующему 6-й армии Ивану Музыченко было приказано выделить весь корпус под командованием Андрея Власова, но он на приказ комфронта просто "забил"), а также стрелковые части 5-й и 6-й армий. В этих корпусах было примерно 3,7 тыс. танков, тогда как вермахт располагал не многим более 800.Как и следовало ожидать, всё пошло не так.Прежде всего, командование фронта из-за проблем с разведкой и связью (штаб на 22 июня находился в процессе переезда на полевой командный пункт в районе Тернополя) весьма смутно представляло себе местонахождение не только немецких, но и своих войск. Решения принимались на ходу, в результате чего корпуса бессмысленно колесили по дорогам туда-сюда (22 МК Семёна Кондрусева прошёл 200 км. и это не рекорд) и вступали в бой без координации и по частям. 8 и 15 МК вообще было "выдернуты" из уже успешно ведущегося наступления на другом направлении.Само командование корпусов не умело руководить растянувшимися на десятки километров колоннами по слаборазвитой дорожной сети, к тому же забитой массами беженцев и постоянно подвергающейся бомбёжкам (немцы владели инициативой и в воздухе).Мехводы не имели достаточной подготовки, а сама техника – необходимого ресурса (даже легендарные Т-34 в версии 1941 года отличались ненадёжностью). Ремонтно-эвакуационной техники было мало, не говоря о том, что повреждённый или сломанный КВ мог буксировать только другой КВ. 8-й МК Дмитрия Рябышева за время марша потерял примерно половину техники. Однако, именно на его счёт пришёлся самый громкий успех – в спешке сформированная оперативная группа бригадного комиссара Николая Попеля сумела прорваться в Дубно, однако была там, в конце концов, окружена.Командиры не умели руководить боем – атаки сил 22 МК под Войницей превратилось в избиение советских танков. В неудачной атаке погиб сам комкор.Плохо было со снабжением – в частях был дефицит топлива и снарядов. Бронебойных снарядов калибром 76 и 152 мм. практически не было, что не позволило реализовать огневое превосходство Т-28, Т-34, Т-35 и КВ.В целом, поставленная цель – разгром I танковой группы, достигнута не была. ЮЗФ понёс огромные потери – только в боях было потеряно 2648 танков безвозвратно. Общие потери ЮЗФ в приграничном сражении – 4381 танк. Надо отметить, что боевые потери преувеличены – значительную часть танков пришлось бросить из-за поломок (зачастую пустячных, вроде обрыва гусеницы) или отсутствия топлива. Дивизии Клейста потеряли только 85 танков.Не смотря на неудачу удара остановить немецкое наступление всё же удалось, в результате войска 6, 12 и 26 армии были отведены с Львовского выступа (чтобы попасть позже в Уманский котёл) и не допустить захвата Киева сходу.Успех на западном направлении и затруднения на Украине заставили немцев поменять планы, в частности – развернуть в сторону Украины II танковую группу Генйца Гудериана. Это привело к разгрому ЮЗФ, но позже у Гудериана не хватило танков для взятия Тулы и прорыва к Москве.
https://ukraina.ru/20230622/1047469653.html
https://ukraina.ru/20230622/1047330367.html
https://ukraina.ru/20230628/1047562982.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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история, история украины, история ссср, великая отечественная война, 1941
История, История, история Украины, история СССР, Великая Отечественная война, 1941

Превосходство ещё не всё: печальный итог Волынского танкового сражения

08:00 01.07.2023
 
Сгоревший Т-34 8-го мехкорпуса около Дубно. 1941 год
Сгоревший Т-34 8-го мехкорпуса около Дубно. 1941 год
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Крупнейшим танковым сражением II Мировой войны является Курская битва, завершившаяся безусловной победой Красной армии. В ней принимало участие свыше 7 тысяч танков и самоходок. Однако, 26-30 июня 1941 года на территории Украины развернулось битва, по количеству вовлечённых танков лишь немного уступавшая Курской. И в ней РККА потерпела поражение
Перед началом войны советское командование сосредоточило наиболее мощную группировку на юго-западном оперативном направлении. Если бы немцы вознамерились захватить украинскую аграрную и промышленную базу, их встретила бы мощная группировка Юго-Западного фронта. В случае, если бы немцы нанесли главный удар в центре, то войска ЮЗФ должны были нанести фланговый удар.
Как это обычно бывает, всё пошло не но плану – главный удар был нанесён в полосе Западного фронта, но войска ЮЗФ были озабочены не нанесением собственного удара, а купированием кризиса, возникшего в результате прорыва на стыке 5-й и 6-й армий фронта I танковой группы Эвальда фон Клейста.
Против немецкого танкового кулака были брошены мощные танковые силы – пять механизированных корпусов, многократно превосходивших противника по числу танков, но уступавших по численности.
Вообще механизированный корпус в штатах 1941 года был мощным инструментом – 35 тыс. человек и 1031 танк по штатам. МК включались в состав общевойсковых армий. В наступлении они играли роль эшелона развития успеха, а в обороне как раз предназначался для ликвидации вражеских прорывов.
Отметим сразу два момента.
Во-первых, МК оказались чудовищно несбалансированными – огромное количество танков не было поддержано достаточным количеством пехоты, артиллерии и инженерных частей.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 12:42
22 июня — день, когда немцы проиграли Вторую мировую войну22 июня — день трагический для нашего народа. В этот день стартовала операция "Барбаросса" — план ОКХ по молниеносному (в течение двух с половиной месяцев) разгрому РККА и последующему уничтожению СССР, а также большей части его граждан. В этот день началась Великая Отечественная война, принесшая как минимум одну смерть в каждую советскую семью
Во-вторых, они не были в полной мере укомплектованы – банально не хватало техники, не говоря уже о том, что часть матчасти и личного состава должны были поступить на мобилизации, которая ещё не началась. Потому, например, в 9 МК Константина Рокоссовского было менее 300 боеспособных танков (в танковой дивизии по штатам 1941 года – 375).
В результате 30 мехкорпусов, не смотря на грозный вид, особой роли в начале воны не сыграли.
Для справки – Великую Отечественную войну Красная армия закончила, имея шесть танковых армий, численностью порядка 45 тыс. человек при 600-800 танках. Для разгрома миллионной Квантунской армии хватило одной 6-й гвардейской танковой армии.
Общий замысел операции был предложенный находившимся в это время в штабе фронта начальником Генштаба Георгием Жуковым. Против немецкого танкового клина предлагалось бросить 8-й, 9-й, 15-й, 19-й, 22-й МК и 8-я танковую дивизию 4-го МК (вообще командующему 6-й армии Ивану Музыченко было приказано выделить весь корпус под командованием Андрея Власова, но он на приказ комфронта просто "забил"), а также стрелковые части 5-й и 6-й армий. В этих корпусах было примерно 3,7 тыс. танков, тогда как вермахт располагал не многим более 800.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 08:00История
Другой сорок первый. Как сражалась Красная армия 22 июня 1941 годаЗа последнюю четверть века мы привыкли слышать, что 22 июня 1941-го — это сплошные поражения Красной армии: отступление, куча пленных и разбитой техники. Все эти годы нам упорно вбивают в сознание, что в те трагические дни Красная армия никаких успешных действий не вела
Как и следовало ожидать, всё пошло не так.
Прежде всего, командование фронта из-за проблем с разведкой и связью (штаб на 22 июня находился в процессе переезда на полевой командный пункт в районе Тернополя) весьма смутно представляло себе местонахождение не только немецких, но и своих войск. Решения принимались на ходу, в результате чего корпуса бессмысленно колесили по дорогам туда-сюда (22 МК Семёна Кондрусева прошёл 200 км. и это не рекорд) и вступали в бой без координации и по частям. 8 и 15 МК вообще было "выдернуты" из уже успешно ведущегося наступления на другом направлении.
Само командование корпусов не умело руководить растянувшимися на десятки километров колоннами по слаборазвитой дорожной сети, к тому же забитой массами беженцев и постоянно подвергающейся бомбёжкам (немцы владели инициативой и в воздухе).
Мехводы не имели достаточной подготовки, а сама техника – необходимого ресурса (даже легендарные Т-34 в версии 1941 года отличались ненадёжностью). Ремонтно-эвакуационной техники было мало, не говоря о том, что повреждённый или сломанный КВ мог буксировать только другой КВ. 8-й МК Дмитрия Рябышева за время марша потерял примерно половину техники. Однако, именно на его счёт пришёлся самый громкий успех – в спешке сформированная оперативная группа бригадного комиссара Николая Попеля сумела прорваться в Дубно, однако была там, в конце концов, окружена.
Николай Кириллович Попель
28 июня, 08:29История
Анабасис комиссара ПопеляВ истории июнь 1941 года остался временем страшных поражений. Однако, не смотря на все недостатки предвоенной Красной армии, в ней хватало пусть не очень опытных, но талантливых командиров. Одним из них был бригадный комиссар Николай Попель, возглавивший контрудар оперативной группы 8-го мехкорпуса уже 28 июня 1941 года
Командиры не умели руководить боем – атаки сил 22 МК под Войницей превратилось в избиение советских танков. В неудачной атаке погиб сам комкор.
Плохо было со снабжением – в частях был дефицит топлива и снарядов. Бронебойных снарядов калибром 76 и 152 мм. практически не было, что не позволило реализовать огневое превосходство Т-28, Т-34, Т-35 и КВ.
В целом, поставленная цель – разгром I танковой группы, достигнута не была. ЮЗФ понёс огромные потери – только в боях было потеряно 2648 танков безвозвратно. Общие потери ЮЗФ в приграничном сражении – 4381 танк. Надо отметить, что боевые потери преувеличены – значительную часть танков пришлось бросить из-за поломок (зачастую пустячных, вроде обрыва гусеницы) или отсутствия топлива. Дивизии Клейста потеряли только 85 танков.
Фашисты форсируют Днепр под Киевом 1941 год август
23 августа 2021, 16:34
Начало трагедии, имя которой – «Киевский котёл». Как немцы впервые форсировали Днепр23 августа 1941 года случилось событие, которое даже без поворота на юг 2-й танковой группы Гудериана поставило защищавшие Киев войска в тяжёлое положение. Речь идёт о захвате 6-й армией вермахта Окуниновского моста и плацдарма на днепровском левобережье - первого на территории Советской Украины
Не смотря на неудачу удара остановить немецкое наступление всё же удалось, в результате войска 6, 12 и 26 армии были отведены с Львовского выступа (чтобы попасть позже в Уманский котёл) и не допустить захвата Киева сходу.
Успех на западном направлении и затруднения на Украине заставили немцев поменять планы, в частности – развернуть в сторону Украины II танковую группу Генйца Гудериана. Это привело к разгрому ЮЗФ, но позже у Гудериана не хватило танков для взятия Тулы и прорыва к Москве.
 
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