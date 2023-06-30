https://ukraina.ru/20230630/1047734428.html

Нагнетание вокруг ЗАЭС, мобилизационный ресурс. Итоги 30 июня на Украине

Нагнетание вокруг ЗАЭС, мобилизационный ресурс. Итоги 30 июня на Украине - 30.06.2023 Украина.ру

Нагнетание вокруг ЗАЭС, мобилизационный ресурс. Итоги 30 июня на Украине

Украина пытается нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС, распространяя слухи об эвакуации персонала. На фоне потерь ВСУ и подготовки к наступлению, а также ужесточению мобилизации развернулись споры о мобилизационном резерве Украины

2023-06-30T18:30

2023-06-30T18:30

2023-06-30T18:30

хроники

эксклюзив

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Заявления о том, что сотрудникам Запорожской АЭС было предписано до 5 июля покинуть станцию, не соответствует действительности, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24"."На самом деле это либо очередной припадок шизофрении, или очередная спланированная ложь в рамках того сценария, который сегодня украинский режим реализует. Конечно же нет – ни о каких отъездах никто никому никаких указаний не давал", - заявил он.Утром пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины сообщила о якобы эвакуации персонала из ЗАЭС."По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны отъехать до 5 июля. Желательное направление – территория <...> Крыма. На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальнице юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева. Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей", - указывалось в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.При этом некоторые украинские источники предупреждают об украинских провокациях, связанных с ЗАЭС."Наш источник в ОП рассказал, что функционеров Офиса Президента предупредили быть готовыми к внештатным ситуациям на ЗАЭС с 7 июля. Все службы должны быть приведены в полную готовность, а региональные чиновники оставаться на своих местах", - сообщил днём популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Несколькими часами ранее этот же канал сообщил, что украинские военные вместе с британскими разведчиками не отказались от плана захватить станцию."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб и MI-6 не отказались от операции по захвату ЗАЭС. Трек с нагнетанием провокации на Запорожской атомной связан с активной фазой операции, которая может начаться перед саммитом НАТО", - указывалось в сообщении канала.Ближе к вечеру официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о подготовке Украиной теракта на станции."Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!" - написала она в своём телеграм-канале.Так Захарова прокомментировала информацию о том, что 30 июня в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации."В Киеве автоматическую сеть датчиков измерения радиации дополнили двумя устройствами – в Голосеевском и Святошинском районах. Дополнительные устройства для измерения радиации установили за счет меценатов без привлечения бюджетных средств", - отмечалось в сообщении в телеграм-канале Киевской городской государственной администрацией.По данным администрации, в Киеве сейчас работает семь таких датчиков. Уровень радиации в районах Киева пользователи могут отслеживать с помощью интернет-приложения.В последние дни власти Украины начали педалировать тему возможной аварии на Запорожской АЭС. В четверг, 29 июня, в ряде регионов Украины прошли учения по радиационной безопасности.Мобилизационный ресурс УкраиныНа фоне сообщений о потерях ВСУ в экспертном сообществе разгорелись споры по поводу мобилизационного резерва Украины."С первых дней начала наступления, ВСУ потерпели множество неудач, потеряв немалую часть поставленного западного вооружения и огромное число живой силы. Украинские чиновники продолжают пытаться восстанавливать людской ресурс через расширения перечня лиц, которые могут быть мобилизованы. Именно для этого Верховная Рада приняла закон, согласно которому мобилизации будут подлежать лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии наличия других трудоспособных родственников, способных их содержать. Ранее эта категория полностью освобождалась от мобилизации", - отметил российский военкор, член Совета по правам человека при президенте России Александр Коц.Он сослался на американского исследователя и аналитика по вопросам национальной безопасности Марка Эпископоса, который считает, что именно дефицит живой силы будет причиной провала украинского рнаступления и приведёт к поражению Украины:"Для успешного контрнаступления, Украине необходимы не только вооружение, но и люди. Первые дни показали, что эта операция будет самой кровопролитной и успеха ВСУ могут добиться только огромными потерями. Но у них нет такой возможности ввиду оттока населения в Европу. Поэтому т.н. "движение до конца" в конечном итоге приведёт к неспособности Украины в дальнейшем противостоять российским войскам", - заявил Эпископос.С другой стороны, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев отметил, что мобилизационный потенциал ВСУ ещё не исчерпан."Личного состава на Украине отмобилизовали вполне достаточно, чтобы позволить себе убить хоть десять тысяч об "линию Суровикина" в разведке боем. Ну да, такая мясная и кровавая разведка боем, но кого это волнует в Киеве, а тем более на Западе?" - указал он.По его оценки, личного состава Украине хватит ещё на два удара."Личного состава и техники у ВСУ хватит на два главных удара. Даже сейчас, после потери немалого количества танков и БМП", - заявил Медведев.Тем временем с Украины сообщают о больших потерях ВСУ."После неудачного наступления ВСУ понесли потери не только в технике, но и в обученных кадрах. Даже западная пресса об этом пишет, указывая, что в главный госпиталь поступило на 20% больше раненых, чем ранее фиксировалось. Все с ранениями от осколков или потери конечностей. При этом 70% раненых - это те, кто не подлежит обратного использования на фронте", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", сославшись на репортаж американского телеканала АВС.Ранее бывший замсекретаря СНБО Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"отметил, что украинские политики и СМИ слишком завысили ожидания от готовящегося наступления.По его словам, ещё до начала наступления ВСУ потеряли в Артёмовскебольшое количество мотивированных, а самое главное, умеющих хорошо воевать бойцов. То есть, часть сил и средств, которые Украина могла бы использовать в наступлении, была фактически уничтожена в "бахмутской мясорубке"."Часть сил и средств, которые мы могли использовать в нашем наступлении была, к сожалению, уничтожена "мясорубкой Бахмута (украинское название Артёмовска — Ред.)". И значительное количество мотивированных и умеющих воевать людей погибли в городских боях", - заявил Кривонос.Он также обвинил политиков в том, что те слишком оптимистично смотрят на наступательные способности ВСУ.

https://ukraina.ru/20230630/1047715779.html

https://ukraina.ru/20230630/1047703793.html

https://ukraina.ru/20230629/1047690851.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив