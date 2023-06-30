Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц - 30.06.2023 Украина.ру
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Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц
Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц - 30.06.2023 Украина.ру
Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию западных СМИ на попытку вооруженного мятежа в России. Медведев процитировал Николая Гоголя, назвал иностранных политиков "наблюдателями хреновыми", и предложил посмотреть на события во Франции
2023-06-30T18:03
2023-06-30T18:03
новости
дмитрий медведев
запад
сми
франция
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Дмитрий Медведев рассказал, как с интересом читал новости из столиц "подгнивающего англосаксонского мира". Западные политики наблюдали за событиями в России, грозились обсудить их с партнерами, хотя в Европе есть свои проблемы. Медведев словами Гоголя заявил, что вести дела в Европе не с кем. "Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья". Впрочем, если вспомнить ещё одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего", - написал Медведев в телеграм-канале. В России, по словам Медведева, с интересом наблюдают за предстоящими выборами президента США. Одного кандидата он назвал "шаркающим стариком с острой деменцией", второго - " великовозрастным плейбоем с повадками провинциального диктатора". "С интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ", - написал Медведев. Также в Москве следят за беспорядками на улицах городов во Франции. И, по словам Медведева, обязательно обсудят их с партнерами в контексте многолетней миграционной политики просвещенной Европы.
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новости, дмитрий медведев, запад, сми, франция
Новости, Дмитрий Медведев, Запад, СМИ, Франция

Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц

18:03 30.06.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с президентом Республики Зимбабве Э. Мнангагвой
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с президентом Республики Зимбабве Э. Мнангагвой - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию западных СМИ на попытку вооруженного мятежа в России. Медведев процитировал Николая Гоголя, назвал иностранных политиков "наблюдателями хреновыми", и предложил посмотреть на события во Франции
Дмитрий Медведев рассказал, как с интересом читал новости из столиц "подгнивающего англосаксонского мира". Западные политики наблюдали за событиями в России, грозились обсудить их с партнерами, хотя в Европе есть свои проблемы. Медведев словами Гоголя заявил, что вести дела в Европе не с кем.
"Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья". Впрочем, если вспомнить ещё одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего", - написал Медведев в телеграм-канале.
В России, по словам Медведева, с интересом наблюдают за предстоящими выборами президента США. Одного кандидата он назвал "шаркающим стариком с острой деменцией", второго - " великовозрастным плейбоем с повадками провинциального диктатора".
"С интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ", - написал Медведев.
Также в Москве следят за беспорядками на улицах городов во Франции. И, по словам Медведева, обязательно обсудят их с партнерами в контексте многолетней миграционной политики просвещенной Европы.
Д.Медведев посетил базу отряда ОМОН Зубр в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
23 июня, 17:48
"Польская мразь". Медведев прокомментировал слова Дуды, призвавшего "пристрелить Россию"Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова Анджея Дуды, сравнившего Россию с "диким зверем, которого нужно пристрелить". Соответствующий пост он разместил в телеграм-канале 23 июня
 
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18:30Нагнетание вокруг ЗАЭС, мобилизационный ресурс. Итоги 30 июня на Украине
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18:05"Очередной припадок шизофрении": Карчаа прокомментировал слухи об эвакуации персонала ЗАЭС
18:03Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц
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