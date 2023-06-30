https://ukraina.ru/20230630/1047733789.html
Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц
Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц - 30.06.2023 Украина.ру
Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию западных СМИ на попытку вооруженного мятежа в России. Медведев процитировал Николая Гоголя, назвал иностранных политиков "наблюдателями хреновыми", и предложил посмотреть на события во Франции
2023-06-30T18:03
2023-06-30T18:03
2023-06-30T18:03
новости
дмитрий медведев
запад
сми
франция
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Дмитрий Медведев рассказал, как с интересом читал новости из столиц "подгнивающего англосаксонского мира". Западные политики наблюдали за событиями в России, грозились обсудить их с партнерами, хотя в Европе есть свои проблемы. Медведев словами Гоголя заявил, что вести дела в Европе не с кем. "Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья". Впрочем, если вспомнить ещё одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего", - написал Медведев в телеграм-канале. В России, по словам Медведева, с интересом наблюдают за предстоящими выборами президента США. Одного кандидата он назвал "шаркающим стариком с острой деменцией", второго - " великовозрастным плейбоем с повадками провинциального диктатора". "С интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ", - написал Медведев. Также в Москве следят за беспорядками на улицах городов во Франции. И, по словам Медведева, обязательно обсудят их с партнерами в контексте многолетней миграционной политики просвещенной Европы.
https://ukraina.ru/20230623/1047523720.html
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новости, дмитрий медведев, запад, сми, франция
Медведев о реакции Запада на мятеж Пригожина: Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию западных СМИ на попытку вооруженного мятежа в России. Медведев процитировал Николая Гоголя, назвал иностранных политиков "наблюдателями хреновыми", и предложил посмотреть на события во Франции
Дмитрий Медведев рассказал, как с интересом читал новости из столиц "подгнивающего англосаксонского мира". Западные политики наблюдали за событиями в России, грозились обсудить их с партнерами, хотя в Европе есть свои проблемы. Медведев словами Гоголя заявил, что вести дела в Европе не с кем.
"Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья". Впрочем, если вспомнить ещё одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего", - написал Медведев в телеграм-канале.
В России, по словам Медведева, с интересом наблюдают за предстоящими выборами президента США. Одного кандидата он назвал "шаркающим стариком с острой деменцией", второго - " великовозрастным плейбоем с повадками провинциального диктатора".
"С интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ", - написал Медведев.
Также в Москве следят за беспорядками на улицах городов во Франции. И, по словам Медведева, обязательно обсудят их с партнерами в контексте многолетней миграционной политики просвещенной Европы.